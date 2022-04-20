Müşterilerine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlere her geçen gün yenilerini ekleyen Akbank, 2016 yılında Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği API Portalını, deneyim odaklı tasarımı ve genişletilmiş içeriği ile yeniledi. Akbank Bireysel ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank’ın gerek açık bankacılık gerek inovasyon anlamında öncü çalışmalara imza attığını söyledi.
20 Nis 2022 - 16:01- Ekonomi Güncelleme: 20 Nis 2022 - 16:02
Akbank’ın bankacılık portalı yenilendi
Müşterilerine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlere her geçen gün yenilerini ekleyen Akbank, 2016 yılında Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği A...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.