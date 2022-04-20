Akbank’ın bankacılık portalı yenilendi

Müşterilerine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlere her geçen gün yenilerini ekleyen Akbank, 2016 yılında Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği API Portalını, deneyim odaklı tasarımı ve genişletilmiş içeriği ile yeniledi. Akbank Bireysel ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank’ın gerek açık bankacılık gerek inovasyon anlamında öncü çalışmalara imza attığını söyledi.