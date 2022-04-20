Kartepe’de faaliyet gösteren Çamlık Kır Düğün Salonu genç girişimci işletme sorumlusu Osman Öz, dostlarıyla iftarda buluştu. Genç girişimci Öz’ün verdiği iftarda Atakent Cihan Hastanesi Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, Köseköy Tertip Komitesi Başkanı Sabahattin Altınkaya, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selman Çelik, mahalle muhtarları ve komşu esnaflar katıldı.
20 Nis 2022 - 16:06- Gündem Güncelleme: 20 Nis 2022 - 16:10
Genç işletmeci Öz, dostlarıyla iftarda buluştu
Kartepe Çamlık Kır Düğün Salonu İşletme Sorumlusu Osman Öz, iftar düzenleyerek dostları ile bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.