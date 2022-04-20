20 Nis 2022 - 16:06- Gündem G: 20 Nis 2022 - 16:10

Genç işletmeci Öz, dostlarıyla iftarda buluştu

Kartepe Çamlık Kır Düğün Salonu İşletme Sorumlusu Osman Öz, iftar düzenleyerek dostları ile bir araya geldi

Genç işletmeci Öz, dostlarıyla iftarda buluştu mask

Kartepe’de faaliyet gösteren Çamlık Kır Düğün Salonu genç girişimci işletme sorumlusu Osman Öz, dostlarıyla iftarda buluştu. Genç girişimci Öz’ün verdiği iftarda Atakent Cihan Hastanesi Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, Köseköy Tertip Komitesi Başkanı Sabahattin Altınkaya, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selman Çelik, mahalle muhtarları ve komşu esnaflar katıldı.

20 Nis 2022 - 16:06 - Gündem

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