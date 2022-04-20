CHP’li Genel Başkan Killik, sahurunu İzmit’te öğrencilerle yaptı

CHP’li gençlerin Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde başlattığı “Soframızı Size Getiriyoruz” kampanyası hız kesmeden devam ediyor. Gençlik kolları öğrenci evlerini ziyaret ederek hazırlamış oldukları yemekleri öğrencilerle paylaşıyor, yardımlarda bulunuyor. Kocaeli Gençlik Kolları da ilçeleriyle birlikte öğrenci evleri ziyaretleri yaparak iftar programları düzenliyor. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Marmara Bölge Sorumlusu Caner Arduç da önceki akşam Yalova’da gerçekleştirilen Üniversite Temsilcileri Buluşması’nın ardından İzmit’e gelerek Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Duru, Ecren ve Özlem’in evlerine misafir oldu.

SORUNLARINI DİNLEDİLER

Öğrencilerle birlikte sahurunu yapan Genel Başkan, üniversite ile ilgili sorunları dinleyerek CHP iktidarında gençlerin hak ettiği değeri göreceğini anlattı. Gece 03:30’da ev ziyaretini gerçekleştiren Genel Başkan ve Marmara Sorumlusu Caner Arduç’a İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar ve İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut da eşlik etti. Sahur programının ardından Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in MYK Toplantısı için Ankara’ya hareket edeceği belirtildi.