20 Nis 2022 - 16:11- Gündem G: 20 Nis 2022 - 16:12

Söğüt’ten engellilere: Her zaman yanınızdayız  

Düzenlenen iftarda engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Ben, her zaman sizlerin yanındayım” dedi  

Söğüt’ten engellilere: Her zaman yanınızdayız   mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Kent Konseyi Engelli Meclisi ile birlikte organize edilen buluşmaya Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Engelli Meclisi Başkanı Şahin Çağlayan, meclis üyeleri, engelli meclisi üyeleri ve aileleri katıldı.

 

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt engellilere seslenerek, “Sizlerle bu güzel Ramazan akşamında aynı sofrayı paylaştığım için gerçekten mutluyum. Pandemi döneminde ayrı kaldık, bu güzel sofralarda buluşamadık. Körfez’de engelli bireylerimizin tüm konularına hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ben, her zaman sizlerin yanında olduğumu ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi. Ardından dualar edildi, birlikte oruçlar açılıp sohbet edildi.

20 Nis 2022 - 16:11 - Gündem

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