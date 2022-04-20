Aygün, Gümüşhaneliler’de bilardo oynadı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, STK nezdinde yaptığı ziyaretlere Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Ünal Çelik ve dernek üyelerine konuk oldu. Teravih namazının ardından Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan dernek binasında gerçekleşen görüşmede Başkan Aygün’e AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti. Aygün, tüm dernek üyelerinin Ramazan ayını bir kez daha tebrik etti. Dernek Başkanı Ünal Çelik de ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün ve konuklarına teşekkür etti.