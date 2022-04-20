Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, STK nezdinde yaptığı ziyaretlere Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Kocaeli Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Ünal Çelik ve dernek üyelerine konuk oldu. Teravih namazının ardından Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan dernek binasında gerçekleşen görüşmede Başkan Aygün’e AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti. Aygün, tüm dernek üyelerinin Ramazan ayını bir kez daha tebrik etti. Dernek Başkanı Ünal Çelik de ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün ve konuklarına teşekkür etti.
20 Nis 2022 - 16:12- Gündem Güncelleme: 20 Nis 2022 - 16:13
Aygün, Gümüşhaneliler’de bilardo oynadı
Ramazan ayında da dernek ziyaretlerini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’ne konuk oldu. Üyelerle sohbet edip bilardo da oynadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.