İzmit Belediyesi’nden İl Kültür Müdürü Taşdelen’e ziyaret

Ülkemizde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın bu yıl 46’ncısı gerçekleştiriliyor. Bu özel haftada Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’i unutmayan İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu, Taşdelen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette İzmit Belediyesi Koordinatörleri, Turizm Haftası’nı kutlayarak Taşdelen’e çiçek takdim etti. Çalışmalar ve Turizm Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgi alan Yalçın ve Aksu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Fatih Taşdelen de kendilerini unutmayan İzmit Belediyesi’ne ziyaretleri için teşekkür etti.