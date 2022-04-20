Maçın ilk yarısına fırtına gibi başlayan Kocaelispor 15 dakikada 4 net gollük pozisyona harcarken, takımın yeni teknik adamı Fırat Gül bile acı acı gülüyordu…
Hoca sahaya girip gol atacak değil herhalde…
O goller kaçar mı ?..
Takım umut veriyor…
Dalga dalga geliyor…
Savunmayı düşünen bile yok…
Sezon başından beri saç baş yolduran savunma, çim halı maçındaki gibi goller yediği için endişeliyiz…
Nitekim 34.dakikada adamların ilk ve tek atağında, mahalle maçındaymış gibi golü yiyiverdik…
Mehmet Yılmaz ve Mazlum baktı…
Korcan sadece yattı…
Gomez de ağlara taktı…
Maçın ikinci yarısına yine fırtına gibi başladık…
Umutlarımız son dakikaya kadar sürdü…
Her şeye rağmen ‘GÜL’ümse Kocaeli diyoruz…