Suriyeli konusu ve akıl tutulmasının sonu

Akıl ne zaman tutulur?

Başka akıllarla alışverişini kestiği zaman…

“En iyi akıl, benim aklım” dendiği zaman…

Sanırım “Suriyeli konusunda akıl tutulması” sona ermek üzere.

İktidar uzunca bir süredir Suriyeliler konusunda “akıl tutulması” yaşıyordu, baktı olacak gibi değil, “muhalefetin aklıyla” iletişime geçti ve kararını değiştirdi.

Doğrusunu yaptı.

“En iyisini ben bilirim” diye kibirlenmenin anlamı yok.

El elden, akıl akıldan üstündür.

Bu ülke, kimsenin babasının malı değil, “doğru ve ortak akılla” yönetilmesi gerekir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır ne diyordu?

“En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla-zurnayla ve kendi iradeleriyle ülkelerine göndereceğiz.”

Diğer muhalefet liderleri de aynı görüşteydi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, sürekli “Suriyelilerin anlaşarak geri gönderilmesi” üzerinde durdu.

Çünkü kendi insanının gereksinimlerini karşılama konusunda sıkıntı çeken devletiz, bir de 5-6 milyon Suriyelinin yükünü taşıyamazdı.

Nihayet, geç de olsa, iktidardakiler de bu gerçeği gördüler.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi?

“Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz.”

MHP lideri Devlet Bahçeli de aynı görüşteydi:

“Düzensiz göç, adı konulmamış istiladır. Yakalananlar derhal geri gönderilmeli. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkesine gidenlerin geri dönmesine gerek yoktur.”

Evet, artık şimdi iktidar da muhalefet de Suriyeliler konusunda görüş birliği içindeler.

Ne oldu da iktidar bir anda 180 derece çark etti?

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Daha yeni, 15 Mart 2022’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz” dememiş miydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısa bir süre önce “Muhalefet nefret suçu işliyor. Suriyelileri, Afganları, Pakistanlıları gönderelim de çobanlığı kim yapacak, bir takım yerlerde kim çalışacak?” dememiş miydi?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, daha geçen ay, Suriyeliler konusunda gerçekleri dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunmuş, “Milletimizi tahrik ediyor, ırkçılık yapıyor, bu faşist zihniyet alışkanlığıdır” açıklaması yapmamış mıydı?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin “Suriyelileri gönderirsek, Türk sanayisi çöker” sözü de hâlâ belleklerde.

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da daha yeni “Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker. Ülkemize sığınmış, göçmen ve mülteci statüsü elde etmiş olan insanları apar topar dışarı atmak diye bir durum söz konusu olamaz. Türkiye, Suriyeli mültecilerle yaşamak zorunda” diye demeç vermemiş miydi?

AKP’li TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu’nun “Muhalefet nefret söylemi ve ırkçılık suçu işliyor. Sığınmacıların iadesi cinayettir” sözünü de unutmadık.

İktidar, Suriyeliler konusundaki tutumu bu kadar net iken, ne oldu da bir anda 180 derece çark etti?

İki olasılık var.

Ya “değirmende hiç su” kalmadı, ekonomi bizim tahminimizin de ötesinde iyice çöktü…

Ya da Suriyeliler gerçeği, artık iktidarın kafasına da dank etti.

Bence, her ikisinin de payı var.

Fırsat bu fırsat tam temizlik yapılmalı

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Resmi bir rakam yok, ama ülkemizde 9 milyon “sığınmacı-mülteci-kaçak yabancı” yaşadığı tahmin ediliyor.

Türkiye, “yolgeçen hanı” yapılmış, yabancılar elini kolunu sallayarak girip çıkıyor.

Çevremizde gördüğümüz her 10 kişiden biri “bizden” değil.

Yıllardır bizim soframızdalar, bizden besleniyorlar.

Bizim insanımızın işine, aşına ortaklar.

Türkiye’de bu kadar işsizlik varsa, nedeni Suriyeliler…

Türkiye’de bu kadar fakirlik varsa, bir nedeni de yine Suriyeliler…

Uzunca bir süredir bu konuda “akıl tutulması” yaşıyorduk, neyse ki geçti.

İnşallah, kısa sürede bu sorun çözülür!

İnşallah, başlamışken tam temizlik yapılır.