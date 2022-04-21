Sosyal demokrasi, TANSA ve Hikmet Doğansoy…

Perşembe sabah televizyon izliyorum bir haber “ Türkiye’de her 4 aileden 1’ine devlet yardım ediyor.”

Çok ciddiye alınması gereken tehlikeli ve bir ülke için utanç tablosu. Halkının 4/1’ine eğer devlet bakıyorsa o ülke üretmiyor demektir. Üretmeyen para kazanamaz ve kazanamayan ülkenin devleti de iflas ediyor anlamına gelir.

Evet! Halka dokunmak gerek ancak ona bir poşet ya da bir kutu erzak vermek, onun elektriğini, suyunu, doğalgazını veya hastane masraflarını ödeyerek sadece yaşamasını sağlamak dokunmak anlamına gelmez.

Halka dokunmak halkın kendi kendini idarece edecek duruma getiren tedbirleri almak ve yaşam kalitesini artırmakta yatar.

Eğer sen halkı yardımlarınla yaşatıyorsan halka tepeden bakıyorsun, “ben bu halkın sahibiyim” diyorsun demektir. Buda kul olmak anlamına gelmez mi?

Geçen hafta 15 Nisan Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisinin Karamürsel tarihinde tek ilçe belediye başkanlığı yapmış merhum Hikmet Doğansoy’un mezarını ziyaret ettik.

Babam merhum Tarık Bağdat 70’li yılların ilk çeyreğinde Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye başkan adayı olmuş bazı ayak oyunları ile 46 oy ile kaybetmişti.

Babamdan sonra 1977 yılında Rahmetli Hikmet abi geçmişe bakılmadan elbirliği ile belediye başkanı olmuş. Mecliste yeterli gücü olmamasına rağmen Karamürsel halkına dokunarak, görev yapabildiği yaklaşık 3 yıl içinde ilçede büyük bir enerji oluşturmuştu.

Karaoğlan Bülent Ecevit’in soydaşlarımıza yapılan soykırımı engellemek üzere 1974’de Kıbrıs Barış Harekâtı yapması sonrası güçlü devletler ülkemize ambargo uygulamıştı. Ambargonun sonucu ülkemiz gıda maddelerinin çoğunluğuna ulaşamaz duruma gelmişti. Tabi dünyada yaşanan Petrol politikaları yüzünden de yeterli petrol satın alınamadığı günlerdi ve bu yüzden benzin, gazyağı kuyrukları oluşmuştu.

O zamanki dinamikler farklı idi. Millette Yağ, benzin, gıda alacak para vardı ortada satın alınacak mal yoktu. Şimdi ise malın olup olmaması yâda az satın alınabilmesi o kadar önemli değil milletin cebinde alacak para yok.

Peki! O dönem sıkıntılar nasıl aşıldı?

1976 yılında yüksek enflasyon karşısında mal tedariki zorlaşan halka ilaç olarak görülen tanzim satış mağazalarının kurulması için CHP’li milletvekilleri TBMM Başkanlığı’na önerge verdiler. Ancak sağ partiler, “Belediyeleri zarara sokar” gerekçesiyle önergeyi desteklemediler.

1978 yılında Ecevit hükümetinde tanzim satışlar için belediyelere döner sermaye ödeneği ayrıldı. Bunun yanında Yerel Yönetimler Bakanlığı günlük tüketim mallarının doğrudan üretici ve üretim birliklerinden alıp tüketiciye satacak kısaca “TANSA” olan projeyi başlattı.

Ecevit hükümeti satıcının oluşturduğu ve aşırı kâr içeren fiyatları kırmak amacıyla belediye birliklerinin doğrudan üreticiden alacakları tüm gıda maddelerini tanzim satış mağazaları ile halka ulaşmasını sağladı.

Belediyelerin kurduğu tanzim satış mağazaları tüm tüketim mallarını halka perakende sattı. Üretici kooperatiflerini avans ve kredi yoluyla destekleyerek, işçi ve memurların kurmuş olduğu tüketim kooperatiflerine devletin saptadığı kredili mal verildi.

Halk ucuz mal aldı. Üretici yani çiftçi, köylü ürettiği malı doğru yöntemlerle satarak para kazandı.

Bu kapsamda Karamürsel’de Merhum Hikmet Doğansoy yani hikmet abi TANSA’yı kurarak halkın ucuz et ve gıdaya ulaşmasını sağladı. Evet! Ucuz ve sağlıklı olduğu için kuyruklara girdik ama hiç sıkıntı çekmedik. Benim yaşıtım ve üstümüz herkes hatırlayacaktır.

Bunun yanında Karamürsel’in meyve yetiştiriciliği ve zeytincilik Karamürsel Belediyesince korunmuş malını koruyabilmesi buzhane ihtiyacını karşılamak için şimdiki Fen İşleri garajı olarak kullanılan yerde “Belediye Buzhanesini” kurmuştu.

Bunun yanında yeni belediye binası yapmak için yıkılan yerde fırın açtı.

Şu zamanda ne kadar çok ihtiyaç var değil mi?

Bununla da yetinmedi ticaretin canlanması için gerçek festivaller yaptı. Örneğin 4 Temmuz Karamürsel Festivali ile TEKEL’in Karamürsel tütününden yapılan “Karamürsel Festival Sigarası”, Karamürsel üzümünden yapılmış “ Karamürsel Şarabı” üretimi yapmasını sağlayarak Karamürsel’in ülke çapında güçlü tanıtımını yaptı.

O dönem Karamürsel de gerçekten müthiş bir tanıtım, müthiş bir iç turizm oluştu esnaf para kazandı.

Ve biz Hikmet Abi yanında yerelde ve genelde gerçek siyasetçileri hem de yapılan doğru adımları unuttuk, hatırlamıyoruz bile.

Hâlbuki halka dokunma poşette yâda kutuda erzak dağıtarak olmaz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin geçmişte ve bugün sosyal demokrasi inancı ile yaptığı tanzim satışlarla, üreticinin teşvik edilmesiyle olur. İş imkânlarını sağlamak ile olur.

Umarım Türkiye halkı artık bunun farkına varmıştır.