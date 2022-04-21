Türkkan, Bakan Soylu’ya Körfez Esentepe’yi sordu!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Körfez’deki Esentepe Mahallesi’nde asayiş sıkıntısının yaşandığını ifade ederek, konuyu TBMM’ye taşıdı. Türkkan, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Türkkan’ın danışmanı Tuğrul Eraç’ın basına gönderdiği metni birlikte okuyalım;

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“Kocaeli'nin Körfez İlçesi’ne bağlı Esentepe Mahallesi yaklaşık 15.000 nüfusa sahip. Mahallede Suriyeli 300 hane bulunması nedeni ile mahalle Küçük Suriye olarak da biliniyor.

Esentepe Mahallesi’nde asayiş konusunda sıkıntılar yaşandığı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yaptığı ziyaretlerde mahalleli tarafından dile getirilmiş, Türkkan da konuyu gündeme getireceğini ifade etmişti. Esentepe’de özellikle akşam saatlerinden sonra asayiş konusunda yaşanan sıkıntıya dikkat çeken Türkkan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

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Önergesinde; özellikle akşam saatlerinden sonra mahalledeki okulların ve parkların sahipsiz bırakıldığını, mahallede yaşayan vatandaşlar için tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

Türkkan, “Körfez Esentepe Mahallesi’nde oturanlar, mahallelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılmasını ve huzurlu bir şekilde yaşamayı talep etmektedir.” diye yazdı.

İŞTE TÜRKKAN’IN SORULARI;

1-Kocaeli'nin Körfez İlçesi’ne bağlı Esentepe Mahallesi'nde asayiş nasıl sağlanmaktadır, bu mahallede asayiş konusunda neden sıkıntı yaşanmaktadır?

2-Körfez Esentepe Mahallesi’nde asayişi sağlamak amacı ile özellikle akşam saatlerinden sonra polis ve bekçiler tarafından gerekli denetim ve kontroller yapılmakta mıdır, bu konuda nasıl bir yol izlenmektedir?

3-Körfez Esentepe Mahallesi’nde okullar ve parkların güvenliği nasıl sağlanmaktadır, mahalleli bu konuda neden endişe duymaktadır?

4-Mahallede Suriyeliler ile ilgili olarak asayiş problemi yaşanmakta mıdır, bu konuda Emniyet Birimleri’ne intikal etmiş kaç ihbar ve şikayet vardır, bu olaylar ile ilgili uygulanan işlemler nelerdir?

5-Mahallede asayiş sıkıntısının önüne geçmek ve mahallelinin huzur içinde yaşamasını sağlamak için güvenlik tedbirlerinin artırılması ve yeni tedbirler alınması düşünülmekte midir, bu tedbirler neler olacaktır?”

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Körfez Esentepe Mahallesi ile ilgili değerlendirme ve önergesini yukarıda okudunuz.

Sanırım Körfez Esentepe Mahallesi’nde asayiş sorununun olduğu bilinmiyordu. Bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkkan’ın Körfez Esentepe Mahallesi ile ilgili önergesine ne cevap verecek.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de Bakan Soylu’nun vereceği cevaptan önce, bu konuyu araştırmalı diye düşünüyorum.

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TÜRKİYE GERÇEKLERİ!

Sözün bittiği yerdeyiz!

Tane ile domates satışı!

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TÜRK DİLİ!

-Entellektüel değil, entelektüel.

-Mütevazi değil, mütevazı.

-Muhattap değil, muhatap.

-Traş değil, tıraş.

-Klavuz değil, kılavuz.

-İddaa değil, iddia.

-Kitapevi değil, kitabevi.

-Müsade değil, müsaade.

-Malesef değil, maalesef.

-Taktir değil, takdir.

-Egzos değil, egzoz

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Beşli çete!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın kaleme aldığı ‘Beşli Çete’ kitabını TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a hediye etti. Başarır’a teşekkür eden Akar, “Uzun zamandır ülkemizde tartışılan konuları kitaplaştıran kardeşimin eline, kalemine sağlık” dedi. Bilindiği gibi ‘5’li Çete’ söylemini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attı.

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RAPORLAR!

Enerji fiyatları son 1 yılda ne kadar arttı?

1.Türkiye % 97

2.Belçika % 66

3.Hollanda % 52

4.İtalya % 47

5.Litvanya % 46

6.Yunanistan % 44

7.İspanya % 44

8.Estonya % 37

9.Lüksemburg % 35

Avrupa Birliği ort.: % 29