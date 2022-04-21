Kocaeli, virüsle mücadelede çok başarılıydı

2019 yılının mart ayında hayatımıza girmişti, koronavirüs denilen illet…

Başlangıçta çok üstelemedik. Fakat vaka sayısının artıp da vefatlar başlayınca milletçe telaşa kapıldık. Sonra yasaklı günlere merhaba dedik.

Önce 20 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerinde hapis hayatı yaşadı. Bu dönemde yasaklara uymayanlara devlet ağır yaptırımlar getirdi. Cezalar uygulandı. Hatta koronavirüslü oldukları halde sokağa çıkanlar hakkında yasal işlem bile başlatıldı. Bu büyük kabahat “suç” olarak algılandı.

Fakat işin en güzeli meseleye gösterilen toplumsal tepkiydi…

Vatandaşlarımız kurallara uymayanları sert şekilde uyarıyordu. Maske takmayanları ikaz ediyordu. Otobüse fazla yolcu alabilecek toplu taşıma araçlarının sürücülerini uyarabiliyordu.

Tabi bir de sağlık ekibimiz vardı. Sağlık çalışanlarının fedakarlığını bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Bu vesile ile koronavirüsle mücadele ederken bu hastalığa yakalanıp yaşamını yitiren, yani bir anlamda bu millet için canını seve seve feda eden sağlık çalışanlarımızın tümünü rahmetle, minnetle anıyorum…

Kocaeli ise bu dönemi çok başarılı bir performansla geçirdi. İşin başlangıcında İl Sağlık Müdürlüğü koltuğunda oturan Op. Dr. Şenol Ergüney ve sonrasında yapılan görev değişikliği ile işin başına geçen Op. Dr. Yüksel Pehlevan idaresinde, Kocaeli’de çok başarılı işlere imza atıldı.

Son olarak Müdür Pehlevan’ın vakalarda yaşanan büyük düşüşle ilgili açıklamasını da değerli bulduğumu, elde edilen bu sonucun ilimiz genelindeki planlı ve programlı işlerin sonucu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Şöyle diyordu Pehlevan: “Kocaeli’de koronavirüs servislerinde yatan hasta sayımız son derece düştü. Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık. Merkezde ve Gebze’de, belirli hastanelerde koronavirüs servisini her ihtimale karşı açık tutuyoruz”…

Covid-19 artık hayatımızdan çıkıyor gibi. Muhtemelen sürü bağışıklığına geçiyoruz. Sanıyorum kısa zaman içinde mesele ile ilgili daha da iyi noktaya geleceğiz.

Kocaeli olarak koronavirüs sürecini çok iyi şekilde geçirdik. Sıkıntının en fazla yaşandığı dönemde bile milletin telaşa düşmesine sebep olmak isteyenlere rağmen çözümler kısa zamanda sağlandı. Hem Şenol Ergüney ve hem de Yüksel Pehlevan ile ekiplerine gösterdikleri çaba ve elde edilen başarılı netice dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum.

Yavuz çifti çok sosyal!

Valimiz Seddar Yavuz, ilimize atandığında Kocaeli’ye ünlü bir bürokrat olarak gelmişti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı VIP sorun ve olayın yargıya intikal etmesi ile ülke genelinde tanınan bir kişi olarak biliyorduk kendisini.

Tabi yöneticiliği hakkında bilgi sahibi olmadığımız için merak içindeydik. Ancak beklentilerin çok üzerinde saha performansı gördüğümü söylemeliyim.

Vali Seddar Yavuz’un özellikle çocuklar ve gençlerle kurduğu samimi diyalog çok dikkat çekici. Son olarak yine geçtiğimiz gün Kredi Yurtlar Kurumu Ali Fuat Cebesoy Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileriyle iftarda bir araya gelmesi de bu olumlu çalışmalarından biri gibi geldi bana.

Sosyal yönü güçlü bir valimiz var. Ancak bunun yanı sıra kendisine her anlamda eşlik eden ve kendisi gibi davranan eşi Selda Yavuz da tebrik ve takdiri hak ediyor bence.

Gençlik kolları başkanı neden atanamadı?

AK Parti’de gençlik yapılanması ile ilgili atama belirsizliği devam ediyor. İl gençlik kollarının eski başkanı Baki Özdemir’in istifa ettirilmesinin ardından geçen uzun süreye rağmen hala bir ismin göreve atanmaması kafalarda soru işareti bırakıyor.

Son olarak Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ile il gençlik kolları yöneticilerinden Safahan Kocaman başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeden de bir sonuç elde edilemedi.

Ancak teşkilat şu sorunun yanıtını merak ediyor: Adaylardan ikisi ile bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine rağmen neden atama yapılamadı?

Bunun elbette tek yanıtı olabilir. O da adayların hiçbiri yeterli görülmedi…

Düşünebiliyor musunuz, AK Parti’de bir gençlik kolları başkanlığına yetersizlik nedeniyle adam bulunamıyor. Bu iş daha çok su kaldırır…

Biz İzmit’iz Kadir gecesi mevlit okutacak

Hüseyin Erol’un kurucusu olduğu Biz “İzmitiz” grubu kalabalık bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat: 20.30 Dere Camii mevkiinde bir araya gelecek olan Biz “İzmitiz” grubu, Teravi namazı öncesi Dere Camiinde Mevlit-i Şerifi, okutacak.

Düzenlenecek olan organizasyon için açık davette bulunan Hüseyin Erol, “2 sene evvel yapmayı planladığım ancak yaşadığımız pandemi süreci ile ertelemek zorunda kaldığım, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu ülke toprakları için canını feda eden tüm şehitlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden eli öpülesi annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz ve tüm hemşerilerimizin aziz hatıraları için “Kadir Gecesi” ni idrak edeceğimiz 27 Nisan 2022 tarihinde İzmit Akçakoca Mahallesinde bulunan Dere Camii’n de Mevlit- i Şerif okutacağım. İzmit’te yaşayan, çeşitli şartlar nedeniyle ülkemizin diğer kentlerinde yaşamını sürdüren ve dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm üyelerimizin yakınlarının arkasından bir Fatiha okuyacağımız bu mevlit etkinliğimize, grup üyesi olan değerli hocalarımız, o güzel sesleri ile gönüllü olarak katılım sağlayacaklardır” dedi.