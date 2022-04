Bahçedeki eczane

İnanılır gibi değil; bir ağaç insan sağlığı acısından bu kadar faydalı özelliklere nasıl sahip olabilir?

Çok eminim ki bu yazımı dikkatle okuyanlar evlerinin bahçelerine, oturdukları apartmanların önündeki boş alanlara Defne ağacı (Laurus nobilis L ) dikmeye öncelik vereceklerdir.

Defne, antik çağlardan beri şifalı bitkilerden biri olarak kabul edilmiştir.

Bu ağacın insan sağlığı için ne kadar önemli olduğu bilimsel olarak daha 1500’lü yıllarda ortaya konulmuştur. İtalyan asıllı doktor, botanikçi ve aynı zamanda şair olan Castor Durante (1529-1590) 1585 yılında Roma’da yayımlanan "Yeni Herbaryum" adlı eserinde Defne meyvelerinin içerdiği yağın, karın ağrıları ile mide, baş, karaciğer, böbreklerdeki soğuk algınlığına bağlı ağrıları hafiflettiği belirtmiştir.

Yapraklarından başlayalım:

Defne yaprakları, sineol, geraniol, okaliptol ve pinen içeren kimyasal bileşiklerden oluşan uçucu yağa sahiptir. Ancak yapraklarda %1 ila %3 oranında iken, meyvelerinde %10'a varan orandadır.

Yaprakları özellikle C vitamini açısından da zengindir. Her 100 gramında bir yetişkin için gerekli günlük C vitamininin %77,5'i bulunur. Ayrıca güçlü ve tutarlı bir şekilde A vitamini ve metabolizmayı uyarmada etkinliği olan B grubu vitamin folik asit de içerir. Defne yapraklarında ayrıca vücudun düzgün çalışması için gerekli olan bakır, potasyum, kalsiyum, manganez, demir, selenyum, çinko ve magnezyum gibi diğer değerli mineraller de bulunur.

Sindirimin yavaş ve zor olduğu ve şişkinliğin eşlik ettiği durumlarda, 2-3 hafta boyunca, ana yemeklerden önce içilen bir fincan Defne çayı son derece faydalıdır. Defne yapraklarındaki uçucu yağın, biyokimyasal oluşumlar ile sinir reflekslerini olumlu etkilemesi, tükürük ve mide salgılarında artışa neden olarak mide-bağırsak fonksiyonlarının iyileşmesini sağlamaktadır. Bu şekilde sindirimi kolaylaştırmakta ve karın şişkinliğini gidermektedir.

Defne Çayı çok kolay hazırlanır: Öncelikle suyu kaynatmanız gerekir; daha sonra 3-4 adet Defne yaprağı bu kaynar suda yaklaşık on dakika demlenmeye bırakılır, süzgeçten geçirilir.

Meyvesine gelince;

Defnenin büyük çekirdekli, minik, siyah, kirazı andıran meyvesi uçucu yağ dışında antioksidan ve iltihaplanmayı önleyen maddelere de sahiptir. Kurutulup toz haline getirilerek günde bir veya iki çay kaşığı dozda alındığında grip, soğuk algınlığı, sinir hastalıkları, felç, mide rahatsızlığı ve bağırsak gazlarını önleme açısından çok olumlu etkide bulunur. Bu toz Defne Çayı hazırlama için de kullanılabilir. Meyvesinden elde edilen yağ ile bronşit, eklem romatizması ve cilt sorunları tedavi edilebilir. Ek olarak, Defne meyvelerinin kaynatılması ile oluşan sıvı, kan damarlarını ve kılcal damarları güçlendirmede son derece etkindir.

Dahası var! Eski Ortaçağ ve Rönesans tıp metinlerinde Defne meyvelerinin aklını yitirmiş kişileri iyileştirme özelliğine sahip olduğu yazılıdır.

Sağlık açısından başka etkileri de var;

a)Defne iştahı uyarır.

b)Defnenin içerdiği yağ bronş balgamını azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yardımcı olur, öksürüğü giderir.

c)Defne, terleme açısından uyarıcıdır. Yüksek ateş durumunda vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur.

d)Defne yağı (Laurin yağı) ile yapılan masajlar, romatizma ve artrit semptomlarını hafifletir ve çeşitli travmaları iyileştirir. (Artrit eklemlerde şişme, sertleşme ve ağrıya neden olan iltihabi bir durumdur.) Bu yağ binlerce yıl, siyatik, sinir iltihabının yanı sıra uyuz , saçkıran, gut ve kas gerilmelerine karşı kullanılmıştır. Eklem romatizmasında bu yağından elde edilen Laurin merhemi en etkili çare olmuştur. Vücutta çeşitli nedenlerle oluşan morluklar, incinmeler veya kas gerilmelerinin tedavisinde de bu yağ ile yapılan masajlar uygulanmış ve çok olumlu sonuçlar alınmıştır.

e)Faranjiti tedavi etmek için etkindir (Günde iki kez Defne çayı ile gargara yapılması çok faydalıdır.)

f)Yaprak ve meyvelerinde bulunan etken maddelerin idrar söktürücü etkisi vardır.

Bunların yanı sıra;

Eski kitapların sayfalarının arasına yerleştirilmiş defne yaprakları sararmaları önler,

Yaprakları, hububat ve kuru baklagilleri istila eden böceklere karşı geçerli bir ilaç konumundadır.

Hamamböceği üzerinde kovucu etkisi vardır.

Kedi ve köpeklerin tüyleri üzerine serpilen defne yağı parazitleri uzak tutar.

Defnenin belirli bir yan etkisi yoktur. Ancak Defne bazlı bitkisel ilaçların kullanımı çocuklarda ve hamile kadınlarda önerilmemektedir. Sürekli Defne tüketimi, çok hassas ve yatkın kişilerde “Kontakt Dermatit” gelişimine yol açabilir. (Kontakt Dermatit, tahriş edici maddeler veya alerjenler ile doğrudan temasın neden olduğu cilt iltihabıdır. Semptomlar kaşıntı ve bazen yanma halindedir)

Ancak şunu hiç unutmayınız; Ağaçların havayı temizlemesi toz tutmaları ile sınırlı değildir. Ağaçlar farklı şekillerde, havada dağılmış halde bulunan çok miktarda zararlı maddeyi bünyelerine de almaktadır. Yani bitki tarafından transformasyona tabi tutulmadan bünyeye alınan ve biriktirilen kirleticiler de vardır. Bu nedenle Defnenin yaprak ve meyveleri, kirliliğin konu olmadığı yerlerdeki ağaçlardan toplanmalıdır. Örneğin yoğun motorlu taşıt trafiğine maruz yerlerden, fabrika bacalarının etki alanlarında kalan yerlerde bulunan Defne ağaçlarından yaprak ve meyve toplanmamalıdır.

Defne’nin kıymetini bilin…

