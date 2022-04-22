İşte size gerçek BEKA sorunu!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), önceki gün verilerini açıkladı… TEPAV verileri, Türkiye’de gerçek BEKA sorununun ne olduğunu gösterdi…

Verilere göre Türkiye’de çiftçi sayısının son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 500 binin altına düştüğünü ortaya koydu. Yani tarımdan kopuş hızlandı.

2022 Ocak ayı itibarıyla çiftçi sayısında yüzde 13,2 (75 bin) azalış görüldüğüne yer veriler TEPAV araştırmasında, “Söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısı 493 bine gerilemiştir” denildi.

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Düşünün 2002’de AKP iktidara gelmeden önce, çiftçi sayısı 2.5 milyona yakındı…

Şimdi ise 493 binin altına düştü…

Kocaeli’de ise çiftçi sayısı 11.184…

TARIMDAN KOPUŞ HIZLANDI

TEPAV verilerine göre, 2013'te 1 milyonun üzerinde olan sigortalı çiftçi sayısı uzun dönemdir düşüş eğiliminde.

2020-2021 Haziran aralığındaki bir yıllık süreçte çiftçi sayısındaki düşüş yüzde 7,7 olmuştu. Temmuz ayındaki yıllık düşüş ise yüzde 5,3 şeklinde gerçekleşmişti.

Buna göre, sigortalı çiftçi sayısı 2020 Temmuz’da 582 bin 468 kişi iken, 2021 Temmuz’da 551 bin 610 kişiye gerilemişti.

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Çiftçi sayılarındaki düşüş 2020-2021 Ağustos aralığında yüzde 7,2 iken, 2020-2021 Eylül aralığında yüzde 7,4 olmuştu. 2020-2021 Ekim aralığındaki yıllık düşüş ise yüzde 11,9 olarak gerçekleşti. Gelinen noktada, ocak ayı itibarıyla da 500 bin kişinin altına düşmüş oldu.

Çiftçiden yana bir üretim politikasının olmamasının, tarımsal desteklerin yetersiz kalmasının ve ithal girdiler yüzünden çiftçinin yüksek maliyetlere ürettiği ürününü zararına satmak zorunda kalmasının tarımdan kopuşu hızlandırdığı belirtiliyor.

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Düşünün 84 milyon Türkiye’de sadece 493 bin çiftçi üretiyor…

493 bin çiftçinin gücü 84 milyonu doyurmaya yeter mi, elbette yetmez.

Mazota, gübreye, elektriğe gelen peş peşe zamlar sonrasında çiftçi perişan…

Traktörleri bile hacizli…

Bir ülkede çiftçi tarlasını terk ediyorsa, işte gerçek BEKA sorunu budur…

AKP iktidarı, BEKA sorununu dışarıda aramasına gerek yok, BEKA sorunu içerde…

AKP iktidarının tarım politikasını değiştirmesi ve tarlasını terk eden çiftçinin tekrar tarlasına dönmesi için her türlü fedakarlığı yapmalı diye düşünüyorum.