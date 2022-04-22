23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusların tarihinde çok önem verdikleri, aldıkları ve kutladıkları çok özel günler vardır.

Türk ulusunun da asla unutmayacağı ve unutmaması gereken tarihlerden birisi de 23 Nisan 1920 tarihidir. Bu tarih karanlıktan aydınlığa çıkışın tarihidir.

İlk defa TBMM, bundan 102 yıl önce 23 Nisan 1920 de Ankara’da toplandı.

Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı için kurtuluş mücadelesi vermeye başladı.

Türk halkı kendi iradesi ile yeni bir devlet kurduğunun ilanı olduğu anlamına gelen bu özel günün unutulması asla mümkün değildir.

Bugünün çocukları ama yarının büyükleri geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklara adanmış bugünü geleneksel olarak Çocuk Bayramı olarak her yıl resmi tatil ilan edilen günde unutulmaz kutlama törenleri yapılmaktadır.

Devlet makamlarını bir günlük idaresi sembolik olarak çocuklara emanet edilir.

Vali ve Belediye Başkanı makamına oturtulurlar.

1979 yılında UNESCO 23 Nisanı Çocuk Yılı ilan ettikten sonra Türkiye’de 23 Nisan genişletilerek uluslararası düzeyde kutlanmaya başladı.

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Kocaeli’de de Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde 41 ülkenin çocukları davet edilerek anlamlı ve önemli bir şekilde kutlamalar gerçekleştirildi.

Gelen çocuklar akranları ile unutulmaz bağlar kurdular.

Türkiye'mizi tanıdılar. Gelenler kendi kültürlerini tanıttılar.

Az bir para ile boyutu ve etkisi büyük kültür ve turizm tanıtımı ve yatırımı gerçekleştirilmiş olundu.

Pandemi nedeni ile ara verilen bu önemli etkinliğin gelecekte mutlaka tekrar yapılması gerekmektedir.

Geleceğimiz ve değerli varlıklarımız çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını tebrik ediyorum.

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Haydar Aliyev Kültür

Evinde resim sergisi

Sekapark da Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği'nde Türkiye Azerbaycan kardeşliği, dostluğu uğruna yoğun hizmetlerin gerçekleştirilmesi devam ediyor.

Her iki ülkeden değerli kalemlerinin kültür ve sanat hayatımızın tanıtımı için birlikte bir hafta sürecek karma resim sergisi açıldı.

Prof Dr Teymur Rzayev, İlhan İşbaşı ve Gül Turan Atmaca'nın el emeği göz nuru bu resimleri ilk gün yoğun gelen ziyaretçiler tarafından büyük beğeni ile gezildi.

Ziyaretçilere sergideki resimler ile ilgili açıklamalar ve bilgiler aynı zamanda Dernek Yönetim Kurulu üyesi olan İlhan İşbaşı tarafından yapıldı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının yanında birçok kurum ve kuruluşlardan ziyaretçiler vardı. Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri gelmişti.

Sergiyi gezmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak için Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve yönetim kurulu üyeleri kalabalık bir ekiple ziyareti gerçekleştirdiler.

İkinci gün kişi ve kuruluşlar ile yine kalabalık bir ekiple Deva Partisi İl Başkanı Adem

Koç, İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve Derince İlçe Başkanı Zeynep Sudan ile Yönetim Kurulu Üyeleri sergiyi gezerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bir hafta devam edecek el emeği göz nuru bu sergiye emek ve destek verenler ile ziyaretçilere Haydar Aliyev Kültür Evi Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyoruz.