1950-1960’lı yıllar ve Zeki Müren

Geçenlerde bir araştırma yaparken, Mete Kaan Kaynar’ın hazırladığı “Türkiye’nin 1950’li Yılları” adlı kitabında, Zeki Müren ile ilgili ilginç bir yazı gördüm.

Derya Bengi, yazmış.

Biz, 50’li yılları, çoğunlukla yaşanan siyasi çalkantılar yönüyle biliriz.

Zeki Müren’i de daha sonraki dönemlerde yıldızı parlayan sanatçı olarak tanırız.

50’li yıllar anlatılırken Zeki Müren pek geçmez.

Oysa 1950, onun sanat hayatına ilk adım attığı yıldır.

Derya Bengi’nin “Zeki Müren: İstikbalin en parlak delikanlısı” adlı yazısı oldukça uzun.

Ben bugün yazıdan bazı pasajları köşeme alacağım.

50’li yıllara farklı yönleriyle ilgi duyuyorsanız, Mete Kaan Kaynar’ın hazırladığı “Türkiye’nin 50’li Yılları” kitabını mutlaka okuyun.

Zeki Müren’in ilk tanınması

Yıl 1950. Resimdeki gencin neşesine diyecek yok. Omzundan sarkan serpantinler, kafasında püsküllü külah, ağzında kaynanadili… Üstünü başını yılbaşı kotiyonları süslüyor, hayallerini ise musiki dünyası… Bursalı, İstanbul’da bir lisenin yatılı öğrencisi, 18 yaşında, adı Zeki Müren. Henüz pek tanınmıyor, ama günün birinde şöhret olacağını adı gibi biliyor. 1950 onun yılı olacak. İlk bestesi, yayın hayatına geri döneli şunun şurasında birkaç ay olmuş İstanbul Radyosu mikrofonlarından taze taze okunacak; Radyoevi’nde girdiği ses imtihanını muvaffakiyetle kazanacak ve 1 Ocak 1951 akşamındaki ilk canlı emisyonuyla birlikte, ne yiyip ne içtiğini milyonların merak ettiği bir yıldıza dönüşecek.

Müzeyyen Senar, 21 Nisan 1951 tarihinde ona armağan ettiği resmini şöyle imzalayacak: “İstikbalin en parlak delikanlısına. Ablası.”

20. asrın ikinci yarısının ilk yılları Türkiye’ye pek çok değişim getirdi. Zeki Müren’in müzik dünyasına getirdiği hareketlilik ve değişim, çok partili demokrasinin siyasete, Marshall yardımlarının ekonomiye, traktörün köye, göçün kente getirdiği hareketlilik ve değişime eşdeğer kuvvetteydi.

İktidarı büyük oy farkıyla CHP’nin elinden alan DP’nin önderliğinde ülke hızla dışa açılıyordu. “Dört bin beş yüz tane Memet” komünizme karşı Kore’ye, ABD birliklerinin yanına, Soğuk Savaş’ın sıcağına gönderilirken turizm davamız adı altında, zengin yatırımcıları avlama telaşıyla alelacele Türkiye’ye davet edilen Mr. Hilton, İstanbul’un kucağına otel dikmeye hazırlanıyordu. Tam da Zeki Müren’in Radyoevi’nde imtihana girdiği günlerde, Radyoevi’nin arkasındaki alanı gözüne kestirmiş, ABD’ye dönüşünde de, “Türkiye’de komünizm tecavüzüne karşı her ne pahasına olursa olsun dövüşmek için kati bir azim bulunduğuna kanaat getirdim” şeklinde beyanat vermişti.

1955’te Zeki Müren

1955’e gelindiğinde Zeki Müren, artık lüks eşya sınıfından sıyrılıp bir eve girmeye başlayan radyolardan sesi durmaksızın yankılanan, gazetelerin ve radyo-magazin dergilerinin sayfalarından düşmeyen, bir sürü plak doldurmuş, iki filmde başrol oynamış popüler bir figürdü. Şimdi sırada gazino dünyasını avucunun içine almak vardı.

23 Mayıs akşamı, oturduğu kiralık evden, Radyoevi’nin karşısına denk düşen Rossi Apartmanı’ndaki dairesinden çıkarak, otomobiline atlayıp gecede 1200 TL gibi astronomik bir ücret alacağı içkili gazino Küçük Çiftlik Parkı’na gitti. Yaz boyu sergilediği programlarda sadece gazino değil, Maçka Parkı’nın çimenlikleri de doldu taştı. Sahnede geçmişten bugüne uzanıyor; Nikoğos Ağa’dan, Selahattin Pınar’dan, Sadettin Kaynak’tan eserler ve kıvrak türküler okuyordu. Kendi bestelediği Manolyam valsı ve Avare şarkısının Türkçesi, en çok istek alan parçalarıydı.

Zeki Müren mağazaları

O yılın başlarında Raj Kapoor’un oynadığı Hint filmi Avare, gişe rekorlarını altüst etmişti. Gazeteler İzmir’de filmin oynadığı 15 gün içinde 50 civarında dükkân, mağaza, lokanta, sandal, kaptıkaçtı ve taksiye avare isminin verildiğini yazıyordu. Aynı günlerde Zeki Müren, kendi adını taşıyacak mağazasının heyecanını yaşıyordu. Florya tarafında Altınevler Sitesi’ni inşa eden müteahhit işadamı Mehmet Gür ortaklığında ismini, namını, şanını ticarete tahvil edecekti. Zeki Müren adındaki bu parfümeri, bijuteri ve tuhafiye mağazası, eylül ayı sonlarında, daha birkaç ay önce talan edilen Beyoğlu’nda, Meşrutiyet Caddesi’nde açıldı.

Zeki Müren, 6 Eylül kâbusuna, felekten bir gece çalmaya gittiği Tepebaşı Cumhuriyet Gazinosu’nda yakalandı. Gençliğinde büyülendiği, bir parçası olmaya can attığı kozmopolit Beyoğlu medeniyetinin ne hale düştüğünü apar topar evine kaçarken göz ucuyla gördü.

Mağazaya gelince; hiç iş yapmadı, üç ay sonunda kepenk kapattı. Zeki Müren’in bizzat mağazada bulunduğu zamanlarda, sırf onu görmek için millet içeri hücum ediyor, belki birkaçı en fazla bir toka alıp çıkıyordu. Yıllar sonra “Ben patron olamam. Bunu anladım, bir dükkân açtım, batırdım. Sanatçı aynı zamanda patron olamaz. Şimdilik tek idealim bir müzikhol kurmak ve burada bilfiil çalışmak” diyecekti.

Zeki Müren’in 1960’lı yılları

Yıl, 1960… 35-40 yıl öncesinin iddialı caz ve dans kulübü Maksim, gözden düştüğü ve boş geçirdiği yılların ardından, gazino işletmeciliğine yeni adım atan Fahrettin Aslan sayesinde, ekim ayının sonlarında diriliyor. Zeki Müren, bu görkemli müzikholde, bir masal kahramanı gibi sahneye gökyüzünden salıncakla inecek, Sevda Çiçekleri, Aşk Bahçeleri, Unutamadığım Mehtap diye adlandırdığı dekorlar önünde şehrin eski ve yeni zenginlerine eski ve yeni şarkılar söyleyecek.

Türkiye 50’li yıllarını DP ile geçirirken, devrin en büyük yıldızının hayatındaki kilit karakterlerden birinin DP mensubu olması pek şaşırtıcı değildi. İlk gençliğinden itibaren Zeki Müren’i sanat musikisi çevreleriyle tanıştıran, kalburüstü musikişinaslardan dersler aldıran, okul masraflarından gazino mukavelelerine ve kira kontratlarına kadar her müşkülüne koşan hamisi Hayri Terzioğlu, şeftali ağaçlarıyla dolu dekarlarca toprağın sahibi, Bursa Çimento şirketinin kurucusu, yerel Hakimiyet Gazetesi’nin yayınlayıcısıydı. Terzioğlu’nun, sırtını Anadolu eşrafına dayayan bir iktidar döneminde, iktidar partisinin Bursa il başkanlığını yürütmesi, eşyanın tabiatına uygundu.

Ara sıra, ekstradan konser verdiği DP gecelerini saymazsak, Zeki Müren DP ile el ele tutulur bir siyasi angajmana girmedi. Zaten başka türlü, 1960’ın şubat ayında CHP’li Akis Dergisi’nde kapak olamazdı. Metin Toker derginin başyazısında onu “Hiç şüphesiz İnönü ve Menderes’ten sonra memleketin en şöhretli insanı” diye tarif ediyordu.

Kanuni Hilmi Rit’in anlattığına göre, 27 Mayıs akşamı, kutlamaların yapıldığı İstanbul Üniversitesi’ne kadar gitmiş, ancak bizzat Rit ve yanındaki diğer arkadaşlarının ikazıyla, çok istediği halde coşkulu öğrencilerin arasına karışamadan geri dönmüştü. Şöhreti ayağına dolaşıyordu. O sırada üniversitenin bahçesinde gençler, içkilerini yudumlayarak, Safiye Ayla’nın canlı canlı söylediği şarkılara eşlik ediyordu.

Zeki Müren, birkaç gün sonra Tepebaşı Gazinosu’ndaki programının repertuvarına ‘Olur mu böyle olur mu’ marşını aldı. Yeni yönetime verdiği bu açık desteğe rağmen, çok geçmeden, Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından bu ezgiyi seslendirmesi engellendi. 27 Mayıs sonrası Radyoevi İdaresi’nin başına getirilen ve 70’ine merdiven dayamış üstat Refik Fersan’a bile müdahale ederek uzun saçlarını kestirmeye yeltenen subaylar, bir paranoya neticesi, Zeki Müren’i de sorguya çekecekti. Zeki Müren, radyoda okuduğu ‘Yeşil ördek gibi daldım göllere’ türküsündeki ‘Ne sen beni unut ne de ben seni’ dizesiyle, yoksa Menderes’i mi kastediyordu? Türkiye siyaseti yeni bir evreye giriyor, Menderes döneminin yasakları 27 Mayısçıların yasaklarıyla yer değiştiriyordu.

Zeki Müren’in topluma kazandırdığı

Derya Bengi, yazısının sonunda şu vurguyu yapıyor:

“Sanat müziğine getirdiği değişimi tartmak için sesini, sahnesini ya da kaşını, gözünü, kirpiğini üst üste koymak yetmez. Neredeyse 150 yıldır bütün sorunlarını Doğu-Batı karşıtlığı zemininde, kimlik ekseninde tartışıp duran bir topluma Zeki Müren her iki yöne çevrili bir Janus (Janus, bir yüzü sağa, bir yüzü sola bakan iki yüzlü Roma tanrısı) bakışı armağan etti. Sentezle değil boyutla, ölçüyle, miktarla ilgilendi. Saza ve söze dokunmadan yeni bir öze daldı.”

Evet, size bugün 24 Eylül 1996’da kaybettiğimiz Zeki Müren’in yaşamından ve 1950-1960’lı yıllardan kesitler sunmaya çalıştım.

İyi pazarlar!