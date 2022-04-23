Siyaset ve halkın gündemi

Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, dünyanın her siyasal bilgiler fakültesinde ders olarak okutulacak derecede bir siyasal iletişim süreci yürütüyor. Öncelikle “Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız” diyerek muhalefetin ismi en önde geçen birkaç potansiyel adayından birisi olan Mansur Yavaş’ın adını yüksek sesle telaffuz ederek dikkatleri üzerine çekti ve akabinde uzun süredir ısrarla anlatmaya çalıştığı partisinin anti-göçmen politikalarını anlatmaya ısrarla devam etti. İnsanlar ister istemez dikkatlerini Ümit Özdağ’a verdikleri süreçte; sürekli olarak yaşanan geçici sığınmacıların kepazeliklerine yönelik bir algıda seçicilik sürecine girdiler. Bu da Özdağ’ın dikkatleri üzerine çektikten sonra bu dikkati konsolide etmesine ve kendisini dinletmesine fırsat tanıdı.

Gerek iktidar gerekse de majör muhalefet çok uzun süredir göçmenler konusunda ikircikli bir tutum içerisindeler. Gündemin nabzına göre “burada kalacaklar, bir kısmı kalacak, gidecekler” gibi birbirinden farklı politikaları dile getiriyorlar. Hem halka hem AB’ye hem ABD’ye mavi boncuk dağıtırken tutarsızlaşıyorlar. Her iki cenahta da bir söylem bütünlüğü olmaması da bir diğer nokta. İktidarın da muhalefetin de kimi temsilcileri çok net bir şekilde sığınmacıların burada kalmasını savunurken bazı temsilcileri de buna çok ters çıkışlar yapıyorlar. Yaklaşık on senedir ülkemize doluşan ve özellikle son bir yılda iyice çığırından çıkan bu meselenin tansiyonu sürekli olarak da yükseliyordu. İşte Özdağ ve partisi bu yükselen dip dalgasını doğru tespit ettiler.

Gerçi hakkını yememek lazım, geçmiş yıllarda yaptığı çalışmalarla bu konuya daha başlamadan dikkat çeken bir siyasetçi ve akademisyen olarak Özdağ’ın eylem ve söylem tutarlılığını; halkımızın artık iyice dayanamaz hale geldiği bir noktada sığınmacılar üzerinden siyaset yapıyor şeklinde basite indirgememek gerekiyor. Ancak şunu da hatırlamak gerek, siyasette de hayatta olduğu gibi önünüze fırsatlar çıkar; siz ancak hazırsanız bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Özdağ ve yeni kurulmuş olsa da partisi yıllardır yürüttükleri çalışmalar ve söylem tutarlılığıyla bugünlere hazır olarak gelmiş tek siyasi kadro.

TUTARLI SİYASET

Halkın gündemi nedir diye kime sorarsanız sorun size ekonomi diyecektir. Yükselen fiyatlar, düşen alım gücü, ekonomik olarak istikrarsızlık ve bırakın uzun vadeyi; bundan birkaç ay sonrasını bile ekonomik olarak göremeyen milyonlardan söz ediyoruz. Ana muhalefet ve ittifakındaki paydaşları da çok uzun süredir siyasal gündemi ekonomiye odaklamaya, iktidarın politik gündem yaratma çabasını boşa düşürmeye çalışıyorlar. Kısmen de bunu başarıyorlar ancak dönüp baktığımızda Zafer Partisi’nin sığınmacılar konusunda sadece birkaç ayda yakaladığı toplumsal ilgi ritmini, ekonomi odaklı bir ajandayla yakalayamıyorlar. Bunun sebeplerini iyi anlamak gerekiyor.

Öncelikle şunu gözden kaçırmamak lazım: Halkımız iddialı ve güçlü siyasal bir figür bulup onun arkasından gitmeye çok meyyal. Üstelik bu eğilim dünyanın geri kalanında da yükselmekte. Zira insanlar birçok açıdan sıkışmış durumdalar ve önlerini göremedikleri noktada güvende kalmak amacıyla bir figürün arkasından toplaşıp gitmek istiyorlar. “Beni takip edin, yolu biliyorum” diyen birisi ilgiyi üzerine çekiyor. Ana muhalefet ve ittifakının gerek tüm konularda ahenkli bir eylem ve söylem birlikteliğine sahip olmaması, gerekse de güçlü bir lider figürü etrafında inşa edilmemiş olması en temel handikapları.

Bugün tüm anket sonuçlarında “ekonomi iyi mi?” sorusuna hayır cevabı veriliyor. “Ekonominin kötü durumda olmasının sorumlusu kim?” sorusuna yanıt olarak Erdoğan ya da iktidar deniliyor. Aynı anketlerde “bu kötü ekonomik durumu kim düzeltir?” sorusuna yanıt olarak yine ilk sıralarda Erdoğan geliyor.

Lider figürüne olan ihtiyacın önemini sadece buna bakarak anlayabiliriz. Elbette geniş halk kitlelerin rasyonelliğini bu yanıtlar üzerinde sayfalarca ve saatlerce tartışabiliriz. Ama siyasetçilerin işi bunları düzeltmek ve halkı eğitmek değil; oy almak ve siyasal ajandasını hayata geçirmektir. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi, ana muhalefet ve ittifakının yaşadığı lidersizlik handikabını yaşamıyor, iddialı ve güçlü bir lider figürüne sahipler.

Öte yandan eylem ve söylem tutarlılığının da altını özellikle çizmek gerekiyor. Geniş halk kitleleri kolayca manipüle edilebilir evet, ama uzun vadede baktığınızda dünyanın her yerinde yeteri kadar uzun süre tutarlı bir politikaya sarılan ve onun peşinden siyaset yapan kişilerin; bir şekilde mutlak başarıya ulaşmasalar da istikrarlı olarak halk nezdinde beğeni toplayarak etki alanlarını genişlettiklerini görebiliriz.

Bu bazen oya döner, bazen dönmez. Ancak ilgiyi üzerine toplamak gibi ilk ve en temel adımı elde ettikten sonra iş biraz da zamanın ruhuna ve kaderin tecellisine kalır. Türkiye’ye gelen Arap, Peştun, Paki ve Afgan sığınmacılar eğer son dönemde gelmiş Ukraynalı sığınmacıların sahip oldukları insanlığın zekatı kadarına sahip olsalar; Özdağ’ın anti-göçmen politikaları istediği kadar tutarlı olsun; toplumsal bir ilgiyi üzerine çekemezdi.

EKONOMİDEN DAHA ÖNEMLİ Mİ?

Halkın birincil gündemi ekonomi olmakla beraber; ülkemizin nüfusunun ortalama yaşı 30. Yani bugün 50 – 55 yaş civarında olanlar ve onların çocukları ülkenin ana nabzını belirleyen kitle. 30 yaşında birisi bizzat yaşamasa da çocukluğunda 2001 krizini gördü, dinledi. 2009 krizini yaşadı, gördü, dinledi. Ve şu andaki krizi yaşıyor.

Anne babalarından dinledikleri ve görmedikleri 1994 ekonomik krizi ve 1970’li yılların ekonomik buhran ortamını da bir şekilde biliyorlar. Ve Türkiye’nin bunların hepsinden bir şekilde çıktığını da ya gördüler ya dinlediler.

Ekonomik ortam çok kötü olmakla beraber insanların ekonomi konusunda umutsuz olmadığını düşünüyorum. İktidarın politikalarını beğenmiyor olabilirler. Bir kısmı “muhalefet gelip çok kolay düzeltir, ülke kötü yönetildiği için böyle” diyor. Bir kısmı da “Erdoğan daha önce ekonomiyi düzeltti, bu işi yeniden düzeltir” diyor. Yoklukla mücadele eden en alt ekonomik kesimleri elbette buna katmıyorum, onlar günlük olarak yaşam mücadelesi veriyorlar. Ancak ülkelerin temel yönünü her zaman orta sınıfın duyguları ve eğilimleri belirler. Bizim orta sınıfımız ekonomik olarak feci bir tabloyla karşı karşıya ancak bu konuda umutsuz değil. İşin daha da kötüye gideceğini düşünse bile tam anlamıyla bir “bu iş bitti” hissiyatı hakim değil.

Lakin mülteci meselesinde durum farklı, ülkemiz tarihinde ilk kez kendi kültüründen olmayan bu derece büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya. Ülkemiz nüfusunun yüzde onu kadar bir mülteci geldi ve burada yaşıyorlar. Üstüne üstlük kültürleri, görgüleri ve medeniyet değerleri bizden çok farklı; ilkel dönemlerin esintileriyle gelip sosyal hayatımızı ve ahengimizi bozuyorlar, tacizler, tecavüzler, aşağılamalar ve cinayetler sıradanlaşmaya başlıyor. İşte insanların sığınmacılar konusundaki endişesi ve bu endişenin politik bir ilgiye bir anda dönüşmesinin temel sebebi burada yatıyor. Daha önce hiç başımıza gelmedi, korkuyoruz. Korkmakta da haklıyız.

Tüm bu çerçeve ekseninde meseleyi ele almanın ve değerlendirmenin, siyasal ekosistemdeki son bir ayda yaşanan sert kırılmaları ve dengeleri değiştiren gelişmeleri anlamakta yol gösterici olacağına inanıyorum.