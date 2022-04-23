Meyve ağaçlarına ve güllere zarar veren yaprak bitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle meyve ağaçlarına ve güllere zarar veren yaprak bitkileri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Emici böcekler grubundan olan bu zararlılar, meyve ağaçlarının ve süs bitkilerinin yapraklarından ve tomurcuklarından bitkinin öz suyunu emerek zayıflamasına sebep olmaktadırlar. Ayrıca genç yaprakların ve filizlerin kıvrılmalarına, büzülmelerine de sebep olabilmektedirler. Hatta emgi sonucu meyvelerin deforme olmalarına dahi sebep olabilmektedirler.

Zararlarına ilkbahar aylarından itibaren başlayarak yaz ayları boyunca da sürdürürler. Bu sebepten dolayı bitkinin gelişme yerleri durur ve nihayet kurur. Yaprak bitlerine karşı mücadeleye fazla çoğalmadan takip edilerek başlanmalıdır. Bitlerin çoğalıp yaprakların kıvrılmasının meydana geldiği dönemlerde ilaçlama, biraz daha zorlaşacağından dolayı ilk zamanlarda önü alınması daha kolay ve faydalı olacaktır.

Meyve ağaçlarına zarar veren yaprak biti çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz:

Yeşil elma yaprak biti

Unlu elma yaprak biti

Elma çayır yaprak biti

Yeşil şeftali yaprak biti

Siyah kiraz yaprak biti

Unlu erik yaprak biti

Şeftali gri yaprak biti gibi…

Bu aylarda güllerde ve diğer süs bitkilerinde de bitlenme yoğun olarak görülmektedir. Bilhassa gül fidanlarında açık yeşil, kasımpatı bitkilerinde ise siyah renkte birtakım ufak böcekler, çiçek yapraklarıyla sürgün uçlarında ve goncaların dibinde kümeler halinde yaşayarak hortumlarıyla bitkilerin öz suyunu emerler. Bu bitlerle mücadele, az miktarda olduğu zaman parmakla ezilerek yok edilir. Yoğun olduğu zamanlarda ise bunları öldürücü ilaçlardan herhangi biri alınarak ambalajındaki tarifesine uygun olarak kullanılır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe