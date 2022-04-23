Meyve ağaçlarına ve güllere zarar veren yaprak bitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;
Bu yazımda sizlerle meyve ağaçlarına ve güllere zarar veren yaprak bitkileri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.
Emici böcekler grubundan olan bu zararlılar, meyve ağaçlarının ve süs bitkilerinin yapraklarından ve tomurcuklarından bitkinin öz suyunu emerek zayıflamasına sebep olmaktadırlar. Ayrıca genç yaprakların ve filizlerin kıvrılmalarına, büzülmelerine de sebep olabilmektedirler. Hatta emgi sonucu meyvelerin deforme olmalarına dahi sebep olabilmektedirler.
Zararlarına ilkbahar aylarından itibaren başlayarak yaz ayları boyunca da sürdürürler. Bu sebepten dolayı bitkinin gelişme yerleri durur ve nihayet kurur. Yaprak bitlerine karşı mücadeleye fazla çoğalmadan takip edilerek başlanmalıdır. Bitlerin çoğalıp yaprakların kıvrılmasının meydana geldiği dönemlerde ilaçlama, biraz daha zorlaşacağından dolayı ilk zamanlarda önü alınması daha kolay ve faydalı olacaktır.
Meyve ağaçlarına zarar veren yaprak biti çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz:
Yeşil elma yaprak biti
Unlu elma yaprak biti
Elma çayır yaprak biti
Yeşil şeftali yaprak biti
Siyah kiraz yaprak biti
Unlu erik yaprak biti
Şeftali gri yaprak biti gibi…
Bu aylarda güllerde ve diğer süs bitkilerinde de bitlenme yoğun olarak görülmektedir. Bilhassa gül fidanlarında açık yeşil, kasımpatı bitkilerinde ise siyah renkte birtakım ufak böcekler, çiçek yapraklarıyla sürgün uçlarında ve goncaların dibinde kümeler halinde yaşayarak hortumlarıyla bitkilerin öz suyunu emerler. Bu bitlerle mücadele, az miktarda olduğu zaman parmakla ezilerek yok edilir. Yoğun olduğu zamanlarda ise bunları öldürücü ilaçlardan herhangi biri alınarak ambalajındaki tarifesine uygun olarak kullanılır.
Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…
Saygılarımla,
İbrahim Tınaztepe
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.