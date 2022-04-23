Oyun avantajımızı kullanamıyoruz

Genç Kocaelisporllu gazeteci Emre Timur kardeşimin bu haftaki düşüncelerini sizinle paylaşmak istedim: Buyurun okuyun…

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“ Fırat Gül yönetiminde ikinci maçımıza Menemenspor karşısında çıktık. Geçen hafta Bandırmaspor maçında zaman zaman iyi oyunları görmüştük. Geriye düşmemize rağmen mücadeleyi bırakmayıp , devam etmemiz çok önemli bir işaret fişeğiydi.

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Fırat Hoca, oyuncuların uyumuna olumlu etki yapmış. Bunu oynanan maçlarda bütün parlaklığıyla görebiliyoruz. Bandırmaspor mücadelesinde Fırat Hoca’nın oyuna yaptığı katkılardan biri, Diop’a ilk 11 fırsatı vermesiydi. Sürekli olarak yazılarımda Diop’un daha çok süre alması gerektiğini ifade etmiştim. Fırat Hoca bunu çok iyi uyguladı. Bandırmaspor’un orta sahasına dinamik oyuncuyla karşılık vermek, akıllıca bir hamleydi. Menemenspor maçında ise Mehmet Taş cezalı olduğundan , Mandjcek ve İlyas orta sahada Kolovos’a eşlik etti.

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Mandjcek’in ilk dakikalar da sık sık savunma arasına girerek, oyun kurucu rolünü üstlendiğini gördük. Bu da Kolovos’la , İlyasın enerjisini daha verimli kullanabilmek içindi. Topa daha dengeli sahip olarak, oyunu ön tarafa yıkmaya uğraştık. Menemenspor, topun arkasına iyi yaslandı. Biz ise oyunu orta sahadan daha dar oynayarak, kanatlardan genişledik.

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Benhur’un en iyi olduğu savunma arkası koşularını değerlendirmeye çalıştık. Benhur çok haraketliydi. Birçok pozisyonda da onu sahnede gördük. Çoğu pozisyon da kaleci Batuhan başarılıydı. Fırat Hocanın oyunu ona yarayacak gibi gözüküyor.

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Attığımız gole gelecek olursak Kolovos’un kalitesine yaraşır harika bir pas izledik.

Babacar’da doğru yerde olmasıyla golü yaptı.

Maçın 60. Dakikasından sonra gelen değişiklerle enerjimiz iyice arttı. Yiğitali ile de fırsatlar bulduk.

Ama rakibimize adeta biz atmak istemiyoruz dedik.

Şu an ki puan cetvelinde ki konumumuz arıza verse de, umutlu olmalıyız. Fırat Gül’e rahat ve güvenilir bir ortam vermeliyiz.

Oyuncuların uyumu gittikçe artıyor.

Bakalım Manisa maçından eler olacak ?..

Zaman kalmadı da …”