Kapitalist düzende “Nas” aramak!..

İslamiyet, insanlar arasındaki dünya düzenini tanımlar.

Bunların en önemlileri;

“emek ve alın terinle” yaşayacaksın,

“Kul hakkı” yemeyeceksin,

Faiz-“EMEKSİZ KAZANÇ” edinmeyeceksin,

Allah’ın yarattığı insan ve diğer canlılar arasında ayrım yapmayacaksın,

Kibirli olmayacaksın, ADİL ve ADALETLİ olacaksın,

Yalnızca seni yaratan Allah’a ibadet edeceksin, nefsine hakim olacaksın, varlığını diğer insan kardeşlerinle paylaşacaksın.

EVET; Ben, bu temel değerlere bütün kalbimle inanıyorum.

Özellikle; alın teri akıtmadan edinilen haksız kazanç olan FAİZ, İslami değerlere aykırıdır.

Pir Sultan, daha sonra Osmanlı’ya vezir olup canını alacak olan Hızır Paşa’ya; “Bozuk düzen içinde düzgün çark olmaz” diyordu!

Biz de ekleyelim;

Kapitalist düzenden faizsiz ekonomik düzen olmaz!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan,grup konuşmasında; “Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?” dedi.

Sonra da “Politika Faizini” düşürmüştü.

Peki, “HAYATIN GERÇEĞİ” nedir?

Sürekli borçlanan, aldığı dış borçlar için YÜKSEK FAİZ ödeyen bir ülkeyiz.

Ocak sonu itibariyle;

Merkezi yönetim brüt borç stoku 2 trilyon 844.4 milyar TL. Bu borcun 1 trilyon 894.3 milyar liralık bölümü ise DÖVİZ cinsi borç!

Tarih: 19 Mart 2022.

Hazine, uluslar arası piyasalara son 20 yılın en yüksek faizi ile borçlandı! 2 milyar dolar borç için 5.5 yılda 948.7 milyon faiz ödenecek! (Faiz oranı yüzde 8.6)

Tarih; 9 Nisan 2022.

Hazine 3 ayda faize 77.7 milyar TL ödedi. Mart ayında Hazine 40.6 milyar TL açık verdi!

Bunlar resmi açıklamalardır!

Siyasi iktidar, yerli-yabancı ortaklı şirketlere Otoyol, Köprü, Havaalanı ve Şehir Hastaneleri yaptırıyor.

“Devletin kasasından 1 kuruş çıkmıyor” diyorlardı ama son Çanakkale Köprüsü açılışında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ki; “Her hizmetin bir bedeli var. Garanti dışındaki farkı Hazine ödeyecek” dedi!

Yani; “Vergi veren VATANDAŞLAR” ödeyecekler!

Garantili her işte DOLAR bazında geçiş ücreti ve kira var!

İşletme ve ödeme süreleri de 20-25 yıl!

Yani, torunlarımız bile BORÇ ve FAİZ ödeyecekler!

Ezcümle, KÜRESEL KAPİTALİST DÜZENDE DÜZGÜN ÇARK OLMUYOR!

İşte, Hazine borç faizleri, bu “YAP-İŞLET projelerine çok büyük bedeller ödeniyor.

Bu yüzden TARIM ve HAYVANCILIK desteklenemiyor!

Bu yüzden tarım ve et ürünlerini pahalıya yiyoruz ya da çoğumuz yiyemiyoruz!

Bu yüzden paramızın değeri sürekli düşüyor.

Bu yüzden petrole gelen zamlar karlanarak bize yükleniyor.

Bu yüzden ENFLASYON oluyor, aldığımız maaşlar sürekli eriyor.

Bu yüzden “Sağlıklı ve dengeli beslenemiyoruz!”

Sağlıklı beslenemediğimiz için daha çok HASTALANIYORUZ!

İlaçlar başka ülkelerden dolarla geldiği için pahalıya mal oluyor!

Bu yoksulluk nedeniyle AİLELER ÇÖKÜYOR, AİLE İÇİ ŞİDDET VE CİNAYET artıyor!

Bu yüzden pek çok genç insan işsiz kalıyor ve kimileri de çalıp çırparak yaşamaya çalışıyor!

Bu kirli sürecin ve başımızdaki felaketin farkında mısınız?