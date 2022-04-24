Doğruları söyleyenlere neden kimse inanmak istemez!

Kimse yaşadığı ülkenin kötü gidişine sevinmez. Eğer vatan haini değilse. Ancak, yapılan yanlışa yanlıştır demek ve sorumluları uyarmak bir sorumluluk duygusudur. İşin ucuz tarafına kaçan ve yaptıklarının sorgulanmasından korkanların sesinizi kısmaya çalışması ve sizi felaket tellallığı ile suçlaması çok ayrı bir şeydir.

Bu kişiler kendi başarısızlıklarını gizlemek için çeşitli yollara başvururlar.

Bu ülkede yıllar önce köyler boşaltıldığında “Bunun acısı çok sürmez, on yılda ortaya çıkar” diyenler o günler çok ağır derecede suçlanmıştı. Yani bundan otuz yıl önce köylüler yerlerinden edilmiş, bu köylüler ellerinde neyi varsa tarlası, ineği, öküzü satarak şehirlere kaçmışlardı. Daha doğrusu gitmeleri için baskı yapılmıştı, zorlanmıştı.

Köylüler köylerini bırakmakla mı kaldılar? Hayır.

Köyler boşaldı ama bu kez şehirler dolup taşmaya başladı. Daha beteri ile karşılaştık ve yüzleştik. Şehirlere dolan bu kalabalıklar çarpık kentleşmeyle kentlerin canına okudular ve mantar gibi yeni yeni varoşlar ortaya çıktı. Sonra işsiz, güçsüz gençler “Kap, kaç, hırsızlık, uyuşturucu” daha nice suçlara bulaştılar, karıştılar.

Hesapsız, kitapsız militarist yöntemlerle sorunların üstüne gidenler bu ülkenin can damarlarını kuruttular.

Kırk yılda harcanan paranın bir buçuk trilyon lira olduğu söyleniyor.

Sorunlar çığ gibi büyüdü. Gelmiş, geçmiş siyasi iktidarlar sorunları çözeceğine daha da büyüttüler. Bu ülkenin yöneticilerinde sorunları çözmek değil, büyütmek anlayışı olmuştur hep. Günü kurtarma anlayışından başka bir niyetleri olmamıştır. Sorunlar içinde yaşamak bu ülkenin kaderi olmuştur. Oysa insanlar huzur içinde mutlu bir şekilde yaşamak isterler.

Güzel ülkemin insanları, şu an ekip, biçemediğin ovalar, ithal ettiğin hububat ve yağlar yanından geçmeye korktuğun et ve dahası saat başına gelen zam ve vergiler hepsi o boşaltılan köylerin sonucudur. O gün bu köyler boşaltılırken alkış tutanlar, bugünleri göremediler.

Elbette sadece boşaltılan köyler değil. O güzelim verimli topraklara inşaat yapımına izin verirsen, tarlaları beton yığınlarına dönüştürürsen vatandaştan nereyi ekecek.

Sonuçta tarımda ve hayvancılıkta yürütülen yanlış politikalar bizi ete de, süte de, bağdaya da, Ayçiçek yağına da muhtaç etti.

Ey! Çiftçim, köylüm, üreticim sana “ek” diyorlar. Evet! Ekeceksin de gübreyi alamazsan, traktörüne mazotu alamazsan, fahiş fiyatla elektrik alırsan nasıl ekeceksin?

Ey güzel ülkemin insanları, bu ülke kendi kendine yetecek bir tarım ve hayvancılık ülkesi iken, nasıl oldu da buğdayı, mercimeği, ayçiçek yağını, arpayı, eti, hatta samanı bile dışarıdan alıyoruz. Bunu sorgulamazsan daha zor günler seni bekliyor.

Ders aldık mı? Hayır. Bakın o dönemin figürü olan ve insanları kendi yarattıkları düzenin çarkları içinde biçen Çiller yeniden sahneye sürülüyor. Acaba Neden?

Büyük bir olasılıkla “Nerede kalmıştık?” diyerek iş başı yapmak istiyor. Çiller dönemini unutanları bilmem ama Türkiye’nin ekonomisinin allak, bullak olduğu bir dönem olduğunu anımsarım. Hele örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayı Parsadan denen bir dolandırıcıya kaptırmasını kimse unutmaz.

El ele verip bu ülkenin kodları ile oynayanlar bir gün gelecek zam yapacak bir ülke, vergi alacak vatandaş bile ellerinin altında kalmayacak.

Bizim gibi doğruları yazıp çizenlere felaket tellallığı yapıyorsunuz deseler de, bizler doğruları yazmaktan, söylemekten vazgeçmeyeceğiz.

İnanan inansın, inanmayan inanmasın.