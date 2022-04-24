“Affetmek geçmişten kopmamızı,

geleceğe bağlanmamızı sağlar Güvercin.”

Sabah olmuş ve gökyüzünde süzülmeye başlamıştı Güvercin. Aklı dün gece gördüğü rüyaya takılıydı. ‘Sonra’ diyordu Lal. Güvercin de onu taklit ediyor, ‘Sonra’, diyordu.

Rüyasındaki konuşmalar, sanki geçmiş bir zamanda geçiyordu. Rüyasında ansızın ciddileştiğini gördü güvercin. ‘Sonrası zaman’, dedi dayanamadan. ‘Sonrası zaman’, diye tekrarladı yeniden.

‘Her şeyin ilacı sevgi ve zaman... Acı ne kadar büyük olursa olsun, sevgi zaman içinde galip geliyor. İçimdeki sevgi galip geldi Lal. Her şeyi ve tüm yaşananları affettim. Yaşananları sevgiye dönüştürdüm ve özgürleştim’, diyordu rüyasında Güvercin. ‘Artık güneşin batışına, uçmaya gidebilirim değil mi?’

‘Hayır’, dedi rüya da Lal. ‘Güvercin affetmek, dedin galiba biraz önce.’

‘Evet, affetmek, dedim’.

‘Güvercin sen kimsin ki yaşananları affediyorsun? Bu ne büyük bir küstahlıktır? Hani yaşamın ritmiyle birlikte akardın? Sen kolunu bacağını affetmeye kalkar mısın?’ Lal sesini yükseltmeye başlayınca, güvercin ansızın uyanıvermişti. Lal, rüyasında niye o kadar kızmıştı, onunla kavgaya tutuşmuştu, hiç anlayamıyordu…

En iyisi gitmeli, onunla konuşmalı, ne olduğunu anlamalıydı. Lal, konuyu anlatınca güldü. ‘Sana malum olmuş güvercin. Eskiden bana çok zarar vermiş olan güvercinlerden biri iki gün önce gelip benden af diledi. Ne yapacağımı bilemeden, kara kara düşünüyorum’.

‘Bundan kolay ne var ki’, dedi güvercin. ‘Ya affedersin, ya da affetmezsin olur biter.’

‘Öyle değil işte güvercin, her hali, hatta ondan sonra da ne yapacağını düşünmek gerekiyor ve bu çok acı veriyor. Affetmek üzerine düşünmek, geçmişin acılarını canlandırmak gibi geliyor, kederi çağırıyor, ağızda kötü ve biraz kekremsi bir tat bırakıyor, boğaza gelen yumruyu geri göndermek için, yutkunmak, derin derin nefes almak zorunda kalıyorsun. Affetmek hiç kolay değil’, dedi Lal. ‘Üstelik asıl savaş, ondan sonra başlıyor. Affettim, dedikten sonra; bu sefer de, ne oldu, neden oldu, bunlar benim başıma neden geldi, neden bana böyle bir haksızlık yapıldı gibi, bitmeyen sorular başlıyor. Nasıl affettiğini düşün, akla uygun bir neden bul, sonra da kendini affetmiş olmak için, yeniden ikna et. Ya da seni affetmeye mecbur bırakan en gerçek zaaflarından biriyle karşılaş, bu zaafınla yüzleş, bu travma ve tatsızlığıyla uğraş, bir kez daha yutkun, derin bir nefes, devam...’. ‘Dur Lal’, diye bağırdı Güvercin.’ Sen şu anda ne yapıyorsun?’

‘İçimden geçenleri seninle paylaşıyorum ve belki içinde, rüyandaki affetmeye dair bir şeyler vardır… Affeden olabilmek, iktidarlı bir pozisyon ama içinde acı, sorumluluk, yorgunluk, vicdan, olanları sineye çekmek, unutmak, bir şey olmamış gibi davranmak, sırıtarak, yola devam etmek gerektiriyor. Eğer bu sahtekârlığa dayanabilirsen... Affedilen olmayı dilemek, biraz huzursuz ama yine de daha kolay... Elimden geleni yaptım, affetmek bu kadar zor olmamalı, diye düşünerek avunuluyor. Bir şey yapmadan bekleniyor. Asıl adaletsiz olan bu işte. Haksızlık yap, kalp kır ve sonra hiç kımıldamadan affedilmeyi beklemeye yat… Haksızlık yapıp, can yakmış olan, suçluluğa ve suçluya özgü düşük beklenti ve zavallılığıyla, elinden geleni yaptığını düşünerek, bekliyor.

Ne af dileyebiliyoruz, ne affedebiliyoruz, yalnızca sürekli bir biçimde mazeret beyan ediyoruz, korkulardan ve tehditlerden oluşan mazeretler ileri sürüyoruz. Af dilemek, zalime fayda sağlar, örtbas etmeye çalıştığı bir melankoli ve egemenlik krizi içinde aslında kaybeden odur.’ Bu sırada güvercin, Lal’ın sözlerini kesti. ‘Her söylediğini anladığımı söyleyemem ama haksızlık yapanın, zalim olarak nitelendirilmesini sevdim, Ya affetmemek’, diye sorarken, artık merakı, iyice belli oluyordu.

‘Affetmemek, kaybetme riskini göze almaktır. Kaybetme iradesi göstermek, verdiğin kararın ötesini berisini hep aklında tutman gereken, uykusuz, huzursuz bir hal, biraz nazarlı, efsunlu ama gergin, zihinsel bir çaba gerektirir. Bazen de affetmemeyi, ilişkiyi sonlandırmak için kullanırsın. O zamanda kimin daha çok suçlu olduğunu tartışmak gerekir, küçük bir hatası olan ve af dileyenin mi yoksa bu küçük hatayı kötü niyetli olarak, bir ilişkiyi bitirmek için kullanan mı daha suçludur? Neyse Güvercin,’ dedi Lal. ‘Bu konu çok daha karmaşık. Neden bahsediyorduk?’. ‘Affetmenin ne kadar acılı olduğunu anlatıyordun Lal.’

‘Affetmenin acı verdiği bir başka olayda, affetmek için bekleme halidir ki, en acı olanı odur galiba. Mağdur, ortada yapayalnız kalmış ve hala üstünde birileri tepinirken, acı hiç bitmez. Zalimlik ve zulüm, nedense hep en sevdiklerinden gelir. Yine de nasıl olsa affedeceğini bilerek bekler. Teslimiyetle bekler, kendini oyalayarak bekler. Kendini oyalarken, kendini tamir etmek ve affetmeye hazır hale gelmek için, bıkkınlıkla zamanın geçmesini bekler… Biliyor musun Güvercin, eski bilgelerin karmaşık bir sözü vardır, kolay anlaşılmayan. Af, kötülük kadar güçlüdür ama kötülük de af kadar güçlüdür. Af kötülük kadar güçlüdür, çünkü işlenen suçların dehşeti, bu suçları işleyenleri aşar, sadece suçluları kapsamasını engeller. Öte yandan kötülük, o denli büyüktür ki, affın büyüklüğü bile, ortadaki kırıklığı ve amayı kapatamaz. Aradaki kırıklığı anlatmak için ortaya konan amanın bizzat kendisi artık mutlak sevgiyi imkânsız kılar.’ Güvercin, Lal’ın bu sözüne, itiraz etti. ‘Hep akıl gözüyle konuştun Lal. Affetmezsen o ana ve o olaya takılı kalır ve geleceğe ulaşamazsın. Rüyam bunu anlatıyormuş demek ki… Affetmenin ilacı sevgi ve zaman. Acı ne kadar büyük olursa olsun, sevgi zaman içinde galip gelir. Affetmeden özgürleşmek için, yaşananları sevgiye dönüştürmek ve sevgiyle akmak gerekir’.