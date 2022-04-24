AKP, ilk 10 ekonomiye gireceğiz demişti, ama…

2000 yılların başında Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli çekişmesi yaşandı…

Ekonomik krizler yaşandı…

Millet illallah edince, 2001 yılında kurulan AKP’yi, 2002 yılının kasım ayında iktidara getirdi…

Hem de tek başına…

AKP, 2002 yılında iktidara gelirken, "Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokacağız" demişti…

Aradan 20 yıl geçti…

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2021'de Türkiye ilk 20 ekonomi arasından çıktı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) raporu ile birlikte yayımladığı verilere göre, 2020 yılında dünyanın 19. büyük ekonomisi olan Türkiye, 2021 yılında 806,8 milyar dolarlık milli geliriyle 21. sıraya geriledi.

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IMF’nin tahminlerine göre ise, 2022 yılında Türkiye, 692,4 milyar dolarlık milli geliriyle dünyada 23. sıraya gerileyecek.

İlk 10 hedefiyle yola çıkan AKP iktidarı, ekonomiyi ilk 20’den bile çıkardı.

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Ekonomik kriz devam ediyor…

Bu kriz devam ederse, Türkiye sıralamada gerilere düşmeye devam edecek…

Değil ilk 10, değil ilk 20, böyle girse ilk 30’un dışında bile kalabiliriz.

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Şirketler kapanıyor!

Ekonomik kriz, şirketleri de vuruyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında kapanan 1.424 şirketle birlikte yılın ilk 3 ayında toplam 3 bin 318 şirket kapanmış oldu. Ekonomik kriz devam ettikçe, kapanan şirket sayılarında artış olacaktır.

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Seyahatler azaldı!

Mazot fiyatları uçunca, bilet fiyatları da uçtu… İstanbul-Diyarbakır ücreti, gidiş dönüş 1000 lira olmuş… Uzak yerler daha pahalı. TÜİK'in Hanehalkı Yurt İçi Turizm istatistiklerine göre, yurt içinde yaşayanların yaptığı 2021'de seyahatlerin sayısı pandemi öncesi dönem olan 2019'un yüzde 32,5 gerisinde kaldı. Geceleme sayısı ise 2019'a göre yüzde 28 daha az oldu… Otogarlarda bayram doluluğu yaşanmıyor… Öğrenciler, evlerine gidip dönmeye korkuyorlar.

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Tebrikler Tuncel’e

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nurdoğan Tuncel, meğer iyi bir tiyatrocuymuş… Tuncel, TRT’nin başarılı dizisi Gönül Dağı’na transfer oldu. Dizide şirket avukatlığını üstlendi…Tuncel’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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Verilen sözler

hayata geçer mi?

Pandemi sürecinde sağlıkçılar çok çalıştı, çok çabaladı… Ama umduğunu bulamadı… Birçok söz verildi, ama sözler tutulmadı. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün bir açıklama yaptı… Açıklamada “14 Mart’ta Sağlık çalışanlarına verilen sözler hayata geçmelidir” diyerek iktidardan sözlerini tutmasını istedi. İktidar şimdiye kadar birçok kesime söz verdi, ama bu sözleri tutmadı. Umarız sağlıkçılara verdiği sözleri hatırlar…

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TÜRK DİLİ

“Anfi” değil, “amfi” doğrusudur.

“Ünvan” değil, “unvan” doğrusudur.

“Baya” değil, “bayağı” doğrusudur.

“Dakka” değil, “dakika” doğrusudur.

“Muhattap” değil, “muhatap” doğrusudur.

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RAPORLAR:

İSTANBUL'DA EN ÇOK SİVASLILAR YAŞIYOR

1 Sivas 767.428

2 Kastamonu 559.003

3 Ordu 525.681

4 Giresun 494.160

5 Tokat 484.463

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1 Çorum 432.098

2 Yozgat 389.435

3 Çankırı 257.868

4 Kırşehir 216.292

5 Kırıkkale 212.686

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UYANDIRMA SERVİSİ!

Savaşta mıyız, kıtlıkta mıyız?

“% 1'lik zamları unutun,

%3'lik zamları unutun,

% 5'lik zamları unutun,

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% 30’luk zamları bile unutun!

% 50'lik, % 70'lik % 100'lük, % 200’lük zamlara alışın!” diyorlar!”

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HAKLARINI ÖĞREN!

Pavyona gitmek güven sarsıcı davranış olup geçerli boşanma sebebidir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/20443 E. 2014/3624 K.)

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BEDEN DİLİ REHBERİNİZ!

Koltuk kenarına oturmak

Boş yer varken koltuk kenarına oturanlar, kendine güveni yüksek insanlardır. Çevresine üstünlük göstermek isterler. Baskın kişilikle, fikirlerini başkalarına kabul ettirmek isteyen bir eğilim gösterebilirler.