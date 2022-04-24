4-1 dedim 2-1 oldu

Bu maç öncesinde de tahminde bulunduk…

Çünkü Fırat Gül bana bu güveni verdi…

Face’te 4-1’lik skoru yazdım…

Sonra Manisa’dan golü yiyince çöktüm kaldım…

Kubi ile maçı izlerken “Oğlum bu maçı alırız” dedim…

İnanıyordum…

Nitekim ilk yarı 1-1 bitti, ikinci yarı da 2-1 kazandık…

Tahminim 2 gol eksik kaldı ama galibiyet tahminim tuttu ya…

Biz bu mutlu günde mutLU galibiyeti aldık ya…

56.yaşımda ve yaşımızda bu zaferi elde ettik ya…

O taraftarı öyle gördüm ya…

Ölsem de gam yemem….

Bu arada gol sevinci sırasında bizim Kubi’nin kaşı açıldı…

Takımda olsaydı ne olurdu, tahmini size bırakıyorum…

Şen ola Körfez…

Şenoooolaaaaaa…