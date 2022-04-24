4-1 dedim 2-1 oldu

Bu maç öncesinde de tahminde bulunduk…
Çünkü Fırat Gül bana bu güveni verdi…
Face’te 4-1’lik skoru yazdım…
Sonra Manisa’dan golü yiyince çöktüm kaldım…
Kubi ile maçı izlerken “Oğlum bu maçı alırız” dedim…
İnanıyordum…
Nitekim ilk yarı 1-1 bitti, ikinci yarı da 2-1 kazandık…
Tahminim 2 gol eksik kaldı ama galibiyet tahminim tuttu ya…
Biz bu mutlu günde mutLU galibiyeti aldık ya…
56.yaşımda ve yaşımızda bu zaferi elde ettik ya…
O taraftarı öyle gördüm ya…
Ölsem de gam yemem….
Bu arada gol sevinci sırasında bizim Kubi’nin kaşı açıldı…
Takımda olsaydı ne olurdu, tahmini size bırakıyorum…
Şen ola Körfez…
Şenoooolaaaaaa…
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.