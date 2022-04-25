Kocaeli’de 550 bin çocuk var!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu.

**

Çocuk nüfusun % 51,3'ünü erkek çocuklar, % 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun % 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında % 41,8 ve 2021 yılında % 26,9 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında % 26,6, 2030 yılında % 25,6, 2040 yılında % 23,3, 2060 yılında % 20,4 ve 2080 yılında % 19,0 olacağı öngörüldü.

KOCAELİ’NİN DURUMU

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılsonu itibarıyla, Kocaeli nüfusu 2 milyon 033 bin 441 kişi iken, bunun 550 bin 676'sını çocuklar oluşturdu. Kocaeli nüfusunun % 27,1'ini çocuk nüfus oluşturmuştur.

ŞANLIURFA İLK SIRADA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, % 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini % 42,3 ile Şırnak ve % 40,1 ile Ağrı izledi.

TÜRKİYE’DE 0-17 YAŞ GRUBU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu. Hanelerin % 45,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin % 71,6 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu illerin % 30,0 ile Sinop ve Tunceli olduğu görüldü.

Toplam hanelerin % 19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, % 15,8'inde iki çocuk, % 6,7'sinde üç çocuk, % 2,3'ünde dört çocuk, % 1,5'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

KOCAELİ’DE 0-17 YAŞ GRUBU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre Kocaeli ilinde 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 602 bin 601 oldu. Toplam hanelerin %22,2’sinde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %19,1’inde iki çocuk, %6,6’sında üç çocuk, %1,6’sında dört çocuk, % 0,7’sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi.

TÜRKİYE’DE 5-9 YAŞ GRUBU

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2016 yılında çocuk nüfusun %28,2'sinin 0-4 yaş grubunda, %27,7'sinin 5-9 yaş grubunda, %26,8'inin 10-14 yaş grubunda ve %17,3'ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2021 yılında %26,0'sının 0-4 yaş grubunda, %29,1'inin 5-9 yaş grubunda, %28,3'ünün 10-14 yaş grubunda ve %16,5'inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

İNTERNET KULLANIM

Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013 yılında %50,8 iken 2021 yılında %82,7 oldu. İnternet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların İnternet kullanım oranının 2013 yılında %53,7 iken 2021 yılında %83,9'a, kız çocukların İnternet kullanım oranının ise 2013 yılında %47,8 iken 2021 yılında %81,5'e yükseldiği görüldü.

RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2021 yılında %2,3'e düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2021 yılında %0,1 oldu.

BABASI VEFAT ETMİŞ ÇOCUKLAR

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yılında 22 milyon 738 bin 300 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 272 bin 361, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 82 bin 968, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 451 olduğu görüldü.

KORUYUCU AİLELER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre; 2021 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 13 bin 302 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 978, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 8 bin 459 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2021 yılında 495 oldu.

BOŞANMA DAVALARI

Boşanma istatistiklerine göre; 2021 yılında boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin %76,1'inin anneye, %23,9'unun ise babaya verildiği görüldü.

TRAFİK KAZALARI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre; 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarının %15,3'ü ölüm ya da yaralanma ile sonuçlandı. Bu kazalarda toplam 4 bin 866 kişi yaşamını yitirirken ölen kişilerden 430'unu çocuklar oluşturdu. Yaş grubuna göre yaşamını yitiren çocuklar incelendiğinde, ölen çocukların % 46,0'sının 0-9 yaş grubunda, % 25,1'inin 10-14 yaş grubunda ve % 28,8'inin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını yukarıda okudunuz…

Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında % 26,6, 2030 yılında % 25,6, 2040 yılında % 23,3, 2060 yılında % 20,4 ve 2080 yılında % 19,0 olacağı öngörüldü.

Bu ne anlama geliyor…

Türkiye yaşlanıyor, genç nüfus azalıyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç çocuk yapın derken, Türkiye nüfusunun genç kalmasını istiyor…

Ama bu hayat şartlarında üç çocuğa bakmak, kolay değil…

Xxxxxxxxxxxx

4.5 milyona yakın trafik cezası kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde edilen bilgilere göre 2022 yılının ilk 3 ayında toplam 107 bin 750 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 36 bin 594’ü sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. Kazaya neden olan diğer unsurlar ise yaya, araç, yol ve yolcu olarak belirlendi. Bu kazalarda 394 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 53 bin 605 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde uygulanan trafik cezalarının adetsel dağılımı incelendiğinde ise yaya, yolcu, sürücü ve araç plakası olmak üzere bu süre zarfında 4 milyon 471 bin 785 ceza kesildiği saptandı. En çok trafik cezasının ise 3 milyon 668 bin 267 ile araç plakalarına kesildiği gözlendi.

Xxxxxxxxxx

TÜRK DİLİ

“Hoş geldin” ayrı yazılır.

“Hoşça kal” ayrı yazılır.

“Var ol” ayrı yazılır.

“Sağ ol” ayrı yazılır.

“Şu an” ayrı yazılır.

“Ya da” ayrı yazılır.

“Yurt dışı” ayrı yazılır.

“Yurt içi” ayrı yazılır.

XXXXXXXX

HAKLARINI ÖĞREN

Sahipsiz köpeklerin saldırması sonucunda yaralanan kişiye karşı belediyenin maddi ve manevi tazminat sorumluluğu vardır. (Danıştay 8. Daire 2010/3241 E. 2010/3782 K.)