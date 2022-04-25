Adalet siyasallaşırsa!

Bir devletin yaşam kaynağı, hava ve su gibi adalettir. Adalet dış dünyaya karşı bir egemenliğin ifadesi, ülke içinde ise yurttaşların da en temel güvencesidir.

Bu nedenle Anayasamızdan başlayarak tüm yasal düzenlemelerde eşitlik, adalet, hukukun üstünlüğü kavramları bulunur. Adalet soyut gibi gözükse de seçme ve seçilme özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, sansürün yasaklanması, eğitim ve sağlık hakkı, kamu ihalelerinde eşitlik, kamu kaynaklarının eşit dağılımı, siyasi partilerin devleti ele geçirecek işlemlerden uzak tutulması, yargı denetimi gibi hayatımızı doğrudan etkileyen somut veriler içerir.

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Bu anlamda adalet ve yargı demokrasilerde demokratik düzenin bir parçasıdır. Bu yüzden adalet bağımsız ve özgür olmalı, iktidarın etkisinde kalmamalıdır. Oysa ki; adalet bakanlığının HSK kanalıyla yargıyı ele geçirmesi, verdikleri kararlar nedeniyle keyfi hakim-savcı tayinlerinin yapılması, hakim ve savcıların bakanlık müfettişleri tarafından denetlenmesi, yargının kendine ait bir bütçesinin olmaması ve bu anlamda yürütmeye tabii tutulması gibi sayabileceğim birçok konuda iktidar yargıyı etkilemekte ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmaktadır.

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Sanki 12 eylül 1980 Amerikan darbesini hatırlatırcasına 12 Eylül 2010 yılında AKP ve FETÖ’nün ortak desteği ile yapılan ve sonuçta HSK’nın FETÖ’nün eline geçmesine neden olan referandum sonrası yaşanan Balyoz, Ergenekon gibi davaları bir düşünün. Bu referandumda yargıyı ele geçiren FETÖ’nün nasıl kendisine teslim olmayan ordumuzun temel taşları olan vatansever generalleri sahte delillerle tutuklayarak ağır cezalar verilmesini sağladıklarını, yargının siyasallaşması ile nasıl devleti ele geçirdiklerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar da bunun devam ettiğini hatırlamakta fayda var. O dönem FETÖ’ya teslim olmadığı için yargılanarak tutuklanan ve ağır cezalara çarptırılan, yargılama nedeniyle hayatını kaybeden cumhuriyetten ve bağımsızlıktan taviz vermeyen vatanperverlerin elleri bunu yapanların yakalarında olacaktır.

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FETÖ darbe gerişimi sonrası yapılan yeni referandumla hayata geçen yeni anayasa da artık biliniyor ki ; yargının siyasal iktidarın eline geçmesine neden olan bir anayasadır. HSK’dan Anayasa mahkemesine kadar her yerde her türlü tayini yürütmenin başı cumhurbaşkanı ve iktidarın meclis çoğunluğu yapıyor. Bu yüzden ülkemizde yargıya güven % 17’lere gerilemiş durumda.

Bu ülke tüm devlet kadrolarının kutsal dinimizi kullanarak FETÖ tarafından emperyalizm adına ele geçirildiğini,bu kadroların yargımızı da ele geçirerek, siyasallaşan yargı kanalıyla sahte delillerle kendisine teslim olmayan vatanseverleri hapsettiğini, ağır cezalar verdiğini gördü, yaşadı.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası halkımızın direnciyle buna son verilirken, aynı mantık iktidar tarafından hayata geçirilmeye başlandı. Yargıda ideolojik kadrolaşmalar yaşanmaya başlandı. Artık beğenilmeyen kararlar karşısında hakim tayinleri ve soruşturmalar yaşanıyor. Oysa ki; demokrasilerde yargıçlar ve yargı demokratik düzenin en temel ve bağımsız parçasıdır. Yargıçlar kararlarını verirken ideolojilerini ön palana çıkaramazlar. Zira adil yargılama düzeninde kimse kendi kendisinin, kendi ideolojisinin hakimi olamaz.

FETÖ’nün siyasallaştırarak ele geçirdiği yargıyı düzelteceğim derken, yargının hangisi olursa olsun bir iktidarın egemenliğine sokulması adaletin temeline dinamit konmasıdır. Demokrasinin özü özgürlük, özgürlüğün güvencesi de bağımsız ve yansız, gücünü bilimden ve kendi vicdanından alan, iktidarın etkisinden etkilenmeyen yargıdır.

Yargının siyasallaşması adaletin yok olması, adaletin yok olması da gelişme ve kalkınmanın ortadan kalkması soncunu doğurur.

Bugünlerde yaşanan ağır ekonomik kriz ve siyasetin sertleşmesinin temel sebebi yargının siyasallaşmasıdır.

Yargı siyasallaşırsa adalet ortadan kalkar.

Adaletin olmadığı bir yerde ise demokrasiden ve kalkınmadan söz etmek mümkün olmaz.

Hiç unutulmaması gereken şey gelişmenin ve kalkınmanın motorunun yansız ve tam bağımsız adalet olduğu gerçeğidir.