Türkiye, artık “gıda milliyetçiliğine” sarılmak zorunda!

Ekonomik kriz, pandemi, son olarak da savaş…

Ülkemizde “gıdaya erişimi” en önemli sorun haline getirdi.

Gıdaya erişim, eskiden toplumda sadece yoksul kesimlerin yaşadığı sınıfsal bir sorundu.

Bugün artık her gelir grubunun az veya çok yaşadığı bir sorun.

Stratejik önemi olan bir sorun…

Sadece biz mi, bütün dünya “gıdaya erişim” sorunu yaşıyor.

Ama onlar önlemlerini çoktan aldılar, “gıda milliyetçiliğine” başladılar.

Ne demek “gıda milliyetçiliği”?

Milliyetçilik genel anlamında bir “bir milletin çıkarlarını koruması” ise, gıda milliyetçiliği de ülkelerin “gıda üretiminde kendi kendine yeterli olması ve ihtiyacını sağlayabilecek gıda stokunu elinde tutması”dır.

Pandemi süreciyle birlikte, özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra, ülkeler “gıda milliyetçiliğine” başladılar.

Bir taraftan üretimlerini artırmak için önlemler alıyorlar, diğer taraftan fazla üretimlerini dışarıya satmayıp stokluyorlar.

Dünyanın gündeminde artık “gıda bağımsızlığı” ve “tarımda kendi kendine yeterlilik” var.

Her gün duyuyoruz…

*Ukrayna, tarım ürünlerinin ihracatını yasakladı.

*Sırbistan, yemeklik yağ ihracatını durdurdu.

*Macaristan, tahıl ihracatına yasak getirdi.

*Bulgaristan, tahıla ihracat yasağı koydu.

*Endonezya, palm yağı ihracatına sınırlama getirdi.

*Arjantin, tüm gıda ürünlerinin ihracatını ön izne bağladı.

Almanya şunu yaptı…

Fransa bunu yaptı…

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Ülkelerin temel prensipleri artık şu:

Önce kendi halkımızın karnını doyuralım, her türlü riske karşı yeteri kadar gıda stokumuz olsun, eğer fazlası olursa dışarıya satalım.

“Gıda milliyetçiliği” zorunluluk mu?

Evet, zorunluluk.

Dünya, hızla bu yöne gidiyor.

Ülkeler, bedeli ne olursa olsun, halkının yiyeceğini kendi topraklarında üretmeyi ön planda tutuyor.

Çünkü günün birinde parası olsa bile gıdayı dışarıdan alamayacağını biliyor.

Kendi toprağında, suyunda, havasında, özetle kendi iklim kuşağında ne yetişiyorsa, onu yetiştiriyor.

“Gıdada dışa bağımlı olmaktan” hızla uzaklaşıyor.

Türkiye’de durum ne?

Defalarca yazdık, yazıldı…

Türkiye, emperyalist güçler tarafından planlı bir şekilde tarımdan koparıldı.

Siz üretmeyin, biz verelim…

Verdiler…

Sizin tohumlarınız kötü, bizim tohumları kullanın.

Ata tohumlarını yasakladık, onların tohumunu kullanmaya başladık…

Ürüne destek vermeyi bırakın, tarla tapusunu getirene destek verin.

“Doğrudan gelir desteği” adı altında, söyleneni yaptık…

Sonunda ülkemizi “istedikleri noktaya” getirdiler.

Halkımızı “topraktan” kopardılar.

“Köyden kente göçü” hızlandırdılar.

Dünün üreteni, bugünün tüketeni oldu.

“Çalışarak yaşamayı” bıraktık, “çalışmadan yaşamak” uyanıklığına yöneldik.

“Gıda bağımsızlığımız” sona erdi, gıdada da “dışa bağımlı” hale geldik.

Bakın bakalım, soframızda “bizim ürettiğimiz” ne kaldı?

Yine bakın bakalım, geçmişte soframızda bol bulunup da, bugün pahalılıktan yanına yaklaşamadığımız hangi gıdalar var?

Eskisi kadar bol et yiyebiliyor muyuz?

Nerede bizim nohudumuz, fasulyemiz, mercimeğimiz?

Hiç aklınıza gelir miydi, ineğin yemini samanını dışarıdan alacağımız?

Bırakın hepsini, soframızdaki ekmeğin buğdayı bile bizim değil.

Dahası var mı?

Bu güzelim ülkede, bu uygun iklim kuşağında, kendi yiyeceğimizi kendimiz yetiştiremiyoruz ya, bu utanç başta bu ülkeyi yönetenler olmak üzere hepimize yeter.

Hangi ülkeden hangi tarım ürününü satın alıyoruz, bunlar için kaç milyar dolar ödüyoruz, bunları yazmak istemiyorum, moralimiz iyice dip yapar.

Ne yapmalıyız?

Türkiye, önce genel politikasını değiştirmek zorunda.

“Rant ekonomisi”ni bırakıp, “üretim ekonomisi”ne dönmeliyiz.

Toprağı “rant” için değil, “üretim” için kullanmalıyız.

Üretime “devlet güvencesi” vermeliyiz, üreticinin mutlaka “iyi gelir” elde etmesini sağlamalıyız, ürünleri tarladan tüketiciye “uygun fiyatlarla” ulaştırmalıyız.

Kısacası, üretimi ve tüketimi organize etmeliyiz.

Türkiye’de böyle bir şey yok.

Tarımda her şey “saldım çayıra, Mevlâ’m kayıra” mantığıyla yönetiliyor.

Özellikle Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2011’de kapatılmasından sonra, tarımda işler iyice karman çorman oldu.

Kimin ne yaptığı belli değil.

Kimin ne yaptığı belli olsaydı, zaten bu duruma gelmezdik.

İşte, “tarımsal girdi maliyetleri” ortada!

Bu maliyetlerle üretim yapılabilir mi?

Bu maliyetlerin düşürülmesi için alınan bir önlem var mı?

Gübre bizim değil, tohum bizim değil, ilaç bizim değil, mazot bizim değil, bunların bizim olması ve çiftçiye uygun fiyatla verilmesi konusunda da bir gayret yok, eee bizim çiftçimiz bu girdi maliyetleriyle nasıl üretim yapacak?

Çiftçinin tekrar toprağa dönmesi için, bütün bunların planlanması şart.

“Gıda milliyetçiliğine” sarılmaktan başka çaremiz yok

Evet, dünyanın geldiği noktada, Türkiye de zaman kaybetmeden “gıda milliyetçiliğine” sarılmak zorunda.

Önce “her türlü gıda ürününün ihracatını” yasaklamalıyız.

Sonra da işimizi gücümüzü bırakıp hızla “tarımsal üretimi” artırmak için çalışmalara başlamalıyız.

Eğer bunları yapmazsak, “bugünlerimizi dahi” ararız.

Tehlike çanları çoktandır çalıyor, bugün gereğini yapmazsak, yarın çok geç olabilir.