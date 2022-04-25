Başkan Koyun şimdi güvence ver !..

Baştan Engin Koyun; Reşit Akçay’a kanının son damlasına kadar destek verdin. Küme düşmemeye oynuyoruz. Aynı cesaretin yarısını göster ve mevcut takımın gelecek yıl da yola devam edeceğini açıkla. Hem de Fırat Gül ile beraber. Daha ilk maç sonrasında yazdım: Düşsek de kalsak da Fırat hoca ile devam etmeliyiz. Sonucu gördük. Gül’ü kim getirdiyse ayakta alkışlıyorum. Bunu da açıklayın!.. Ceza kadar övgü de olsun. Şeffaf olun…

Ligde kalalım !..

Fırat Gül ve ekibiyle beraber kalması gerekenler:

İsmet Yumakoğulları…

Atila Turan…

Mazlum Demir…

Berkay Dabanlı…

Mehmet Taş…

Samet Ali Kaya…

Yiğitali Bayrak…

Unutulan Diogo…

Babacar Gueye…

Benhur Keser…

Alpay Çelebi…

Cisse (Menemen’de)…

Diop…

Ve kesinlikle…

Dimitrioooooos…

Kolovooooos…