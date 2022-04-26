Geliriniz 15 bin liranın altındaysa yoksulsunuz!

Araştırma merkezleri, fiyatları, piyasayı sürekli tarıyor…

Sürekli raporlar hazırlıyor.

Açıklanan veriler, hiç de iç açıcı değil…

Devletin kurumu TÜİK’e göre bile enflasyon yüzde 61…

Bağımsız kuruluşlara göre ise enflasyon, yüzde 100 civarında…

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Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mart 2022 Dönem Raporu, bütün gerçekleri gözler önüne seriyor. Raporu birlikte okuyalım;

4 KİŞİLİK BİR AİLE

TÜİK Madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2022 için 4 bin 453 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 15 bin 405 lira olarak gerçekleşmiştir.

SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.210 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 1.158, 15-18 yaş bir genç için 1.266, 4-6 yaş arası bir çocuk için 820 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 4 bin 453 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 15 bin 405 liraya ulaşmaktadır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Mart 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 46.95 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 31.03 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 25.04 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 11.64 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 10.21 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 2.91, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 6,90 lira harcama yapılması gerekmektedir.

ET, YUMURTA GRUBU

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31.6 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 29.3 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.8'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10.7'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.52'dir.

AİLE BİREYİNE GÖRE

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 148.45 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 13.10 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.”

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Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin raporunu okudunuz.

Geliriniz 15 bin 405 liranın altındaysanız, yoksul sınıfındasınız.

Asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğu bir dönemde, demek ki Türkiye’nin yüzde 70’i yoksul…

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UYANDIRMA SERVİSİ

2825 TL asgari ücretle:

535 kilo toz şeker

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4253 TL asgari ücretle:

235 kilo toz şeker

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HAKLARINI ÖĞREN

Sosyal medyada yer alan sevgiliyken beraber çekilen fotoğrafların, ayrıldıktan sonra mağdurun istemesine rağmen sanığın silmemesi, kişisel verileri hukuka aykırı verme suçunu oluşturur.

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Çömez’den uyarılar!

AKP’den milletvekili iken istifa etmek zorunda kalıp, İngiltere’ye giden Opr. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından bu paylaşımda bulundu;

?Kızartmalarda kullanılan ayçiçek yağının kalanını 2. kez yeniden kullanmak çok riskli.

?Kanserojen olduğu kesin olarak kanıtlanmış.

?Artan fiyatlar nedeniyle lütfen böyle bir yolu tercih etmeyin.

?Sabredin seçimlerde gereğini yaparsınız.

Opr. Dr.Çömez doğru söylüyor, her şeyin başı ”SANDIK”…

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TÜRK DİLİ

“Hoş geldin” ayrı yazılır.

“Hoşça kal” ayrı yazılır.

“Var ol” ayrı yazılır.

“Sağ ol” ayrı yazılır.

“Şu an” ayrı yazılır.

“Ya da” ayrı yazılır.

“Yurt dışı” ayrı yazılır.

“Yurt içi” ayrı yazılır.