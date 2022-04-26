Ev’lenmek hayal oluyor

Bundan 25-30 sene önce emekli olan bir işçi çok rahat bir şekilde sıfır bir ev ya da sıfır bir araba alabiliyordu. Ya da ikinci el bir araba ve aynı zamanda bir ev alabiliyordu.

Bugün ise bırakın ev ile arabayı almayı, emekli ikramiyesiyle sıfır bir araba almanız bile mümkün değil.

Hele ev alabilmek tam bir hayal oldu…

Son yıllarda ev fiyatları agresif bir artış içerisindeydi, geride bıraktığımız aylarda ise fiyatlar daha da arttı. Belli bir miktarda birikiminiz yoksa artık ev alabilmek mucize ile eşdeğer.

İlimizde sıfır bir ev almak istiyorsanız ve bu ev şehir merkezlerine yakın olsun istiyorsanız hele bir de site içi olsun diyorsanız işiniz çok zor.

Bu özelliklerde 2+1 dairenin en ucuzu 1 milyondan başlıyor. Dairenizi 3+1’e çevirmek istiyorsanız 1 milyon 300 bin lirayı gözden çıkartmanız lazım.

Asgari ücretli birinin ev alabilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Asgari ücretle çalışan iki karı kocanın ev alması da mümkün değil. Bugün orta sınıf bir ev alabilmek için kenarda 500 bin TL birikiminiz olması ve aylık gelirinizin en az 17-18 bin TL olması gerekiyor.

1 milyon 100 bin TL’lik ev için biriktirdiğiniz 500 bin TL’yi ödediğinizde geriye kalan 600 bin TL için kredi çekmeniz gerekiyor. Bu kredinin geri ödemesi de 12-13 bin civarında.

Amacım kimseyi karamsarlığa itmek değil. Ancak durum ortada ve bu durum daha ne kadar böyle gidecek bilemiyoruz. Her yıl binlerce insan evleniyor, yeni aileler kuruluyor. Haliyle yeni evlere ihtiyaç duyuluyor.

Müteahhitler, maliyetler yüksek diye ev yapmıyor, ev sahipleri ise ekonomik koşulları gerekçe göstererek kira bedellerini artırıyor.

Yaşanan paradoks git gide büyüyor. Etrafımızda 1 milyon ve 1 milyon TL üstü olan evlerden alabilecek kaç kişi var?

Ya da 12-13 bin TL kredi ödeyebilecek kaç kişi var?

Gelecekte bizleri çok daha kötü günler bekliyor. Bugün suni sandığımız ev fiyatlarının düşeceğini tahmin edenler, daha da yüksek rakamlarla karşılaşabilirler. Ev krizinin aşılması, makul kredi oranlarının sağlanması şart…

Şebnem’den büyük başarı

Değirmendere Eltemur Karate Spor Kulübü’nün 10 yaşındaki minik sporcusu Şebnem Kılıç, Sivas’ta birinci oldu. Bayanlar 40 kiloda ilimizi başarıyla temsil eden Şebnem, rakiplerini birer birer yenerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Şebnem, bu başarısıyla Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Şebnem’in bu başarısı hem kulübünü hem de ailesini oldukça mutlu ederken Şebnem’e desteklerinin devam edeceğini söylediler.

Biz “İzmitiz” grubu bugün toplanıyor

Hüseyin Erol’un kurucusu olduğu Biz “İzmitiz” grubu kalabalık bir etkinliğe imza atacak. Bugün saat 20.30 Dere Camii mevkiinde bir araya gelecek olan Biz “İzmitiz” grubu, Teravih namazı öncesi Dere Camii’nde Mevlit-i Şerifi okutacak. İki yıldır pandemi nedeniyle etkinlik yapamayan grup, böylelikle uzun bir aradan sonra ilk etkinliğine imza atacak.

HGS gişelerindeki ekranlarda fiyat neden yazmıyor

Otoyol çıkışlarında bulunan ekranlarda daha önce, kullanılan otoyol için ödenen ücret yazıyordu. Hatta “Bakiyeniz Azalmıştır” gibi uyarılarda bulunuyordu. İnsanlar dedikleri bedeli görüyor, HGS bakiyesinin azaldığını anlayabiliyordu. Ancak uzun bir süredir otoyol çıkışlarındaki ekranlarda bu tür uyarılar çıkmıyor. Kullanılan otoyolun ücreti de yazmıyor. Sürücüler ilgili kurumun bu sistemi yeniden devreye almasını istiyor.