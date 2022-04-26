Esir şehrin insanları…

Günümüz İstanbul’unu düşünürken, Kemal Tahir’in romanı geldi aklıma!

“Esir Şehrin İnsanları” adlı eserinde, 1. Dünya Savaşı sonrası İŞGAL YILLARI İstanbul’unu anlatır.

İşgal yıllarında İstanbul’da 3 tip insan vardır;

1- İstanbul Hükümeti’nin tarafını tutanlar ve işgal düzeninden rahatsız olmayanlar; Paşazadeler, zenginler!

2- Vurdumduymazlar: Bilgi, bilinç ve insan onurundan nasibini alamamış, “gelen ağam, giden paşam” diyenler!

3- Kuvayı Milliyeciler: İnsan onurunu yitirmemiş, vatan sevgisi ve özgür yaşama bilinci içindekiler.

Romanda; Osmanlı’nın elit kesiminin yaşadığı siyasi, sosyal ve ekonomik buhran işlenir.

Uzun bir aradan sonra geçenlerde İstanbul’a gittim. İstanbul’un cadde ve sokaklarında yürürken bu roman geldi aklıma!

İçimden; “İstanbul yeniden işgal altında” diye düşündüm.

Çocukluk ve gençlik yıllarımdaki İstanbul, başta “toplumsal ve kültürel kimliği” olmak üzere birçok değerini yitirmiş!

Bir yanda sıra sıra gökdelenler, öte yanda her an beklenen DEPREM tehdidine karşın, çürük yapılar.

Depreme karşı “ACİL ÖNLEM” almak yerine son 20 yıldır inşaat rantına kurban olmuş bir mega kent!

Ve bir samimi itiraf; “İSTANBUL’A İHANET ETTİK!”

Anlaşılıyor ki, bu ihanet devam ediyor!

Acil ve yaşamsal bir önceliği olan “Depreme karşı önlemler” alınması gerekirken, “Kanal İstanbul” dedikleri “ÇILGIN PROJE” ile yeni bir RANT yaratma, yerli ve yabancı zenginlerin zenginliğine yeni zenginlikler katmak! İstanbul’a en az 2 milyonluk yeni yük yüklemek!

O alanlarda atalarından bu yana yaşayan, topraktan ve besicilikten geçinen vatandaşların malına mülküne el koymak, ata topraklarından kovalamak!

Bir de “TOPLAL ÖRDEK” olayı var!

Uzun yıllardır egemen oldukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni her türlü oyuna rağmen muhalefete kaptıran AKP’nin “İNTİKAM EYLEMLERİ!”

Normal koşullarda bir kentin İmar Planları ve uygulaması belediyelere aittir. Ama, bugünün İstanbul Belediye yönetimi bu yetkiden uzaktır.

Örneğin;

· İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir özenle hazırladığı ve HALKIN ONAYINA sunduğu proje, bu tarihi meydanı betondan kurtararak kente yakışan ve halkın mutlu olacağı bir düzene dönüştürecekti. Ama “Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu” engel oluyor!?

· İstanbul Belediyesi’nin hemen her türlü faaliyeti AKP ve MHP’li Meclis üyelerinde engelleniyor!

· İBB’nin yoksullara dağıtılmak üzere topladığı 6.2 milyon Liraya el konuyor!

· Halk Ekmek elektriği kesiliyor!

· İBB’de çalışan bazı kişilerin “terörle ilişkili” oldukları iddia ediliyor ama kanıtlanamıyor!

· İBB’de teftişe giden müfettiş AKP Mersin Milletvekili adayı çıkıyor!

· İBB’nin Marmara Denizi ve Adalar’daki plan yetkisi elinden alınıyor!

· Bugüne kadar İBB’nin işletmesinde ve korumasında olan tarihi yapılar, müzeler ve Yerebatan Sarnıcı’na merkezi yönetim el koyuyor!

· İBB Bahçelievler’de “Hıfzısıhha Müdürlüğü ve Tıp Merkezi” kurmak istiyor engelleniyor!

· Yıllardır Ramazan Eğlenceleri ve iftar sofralarıyla bilinen Sultanahmet Meydanı’nda İBB’nin Ramazan etkinlikleri engelleniyor!

Bunlar hemen aklıma gelen birkaç örnek.

Birileri, İBB ve İmamoğlu’nu cezalandırma, intikam alma hırsı içinde akla, mantığa ve insafa aykırı bir dolu çılgınlık yapıyor.

Ama bir gerçeği göremiyorlar;

İSTANBUL’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARI CEZALANDIRIYORLAR!

Vatandaş bu esaretin farkında mı?