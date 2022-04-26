Makale Yazısı-26 Nis 2022 - 20:00

Söz bir, dönmek iki…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

1960’lı yılların ortalarından sonra hızlanan  “arabesk”  müzik 1970’li yıllarda giderek popülaritesini arttırıyordu. 

O yıllar da dillere düşmüş bir şarkı vardı. Sözlerinin bir kublesi şöyle idi. 

 “Sarhoştum aydım, 

   Aymaz olaydım, 

   Sana  bir  söz vermiştim, 

   Ben o sözden caydım…” 

 

Bu sözler bana şunu hatırlatıyor. Bir zaman yönetimin direksiyonunda bulunan şahıs, bir şeyler yapmak istediği zaman, toplumdan gelecek  tepkileri hesap ederek, gerçekte yapmak istediklerinin üzerine aslında yapmayı düşünmediği bir veya birkaç konu daha eklerdi. Kimileri partizan gözlüklerle bakıp olduğu gibi kabul eder, birileri de karşı çıkardı… 

O haliyle kamuoyunun tartışmasına sunar, beklerdi. Toplumdan gelen tepkiler üzerine; aslında yapmayı amaçlamadığı ama yapmak istediğinin üstüne eklediği fazlalıkları, tamam bunları yapmıyorum der ve geri çekerdi.     

Bu davranışıyla sözüm ona toplumun değerlendirmelerini dikkate alan uzlaşmacı ve demokratik bir görüntü verdiğini sanırdı. Tepki verenlerde verdikleri  tepkiden sonuç aldıklarını zannederlerdi… 

  Geldiğimiz bugünlerde benzer durumlar yaşıyoruz. 

Toplumun tamamını veya bir kesimini ilgilendiren konularda  yapılmak istenilenlerin yapılması yolunda benzer uygulamalar görüyoruz. Bu şekilde toplumun nabzını ölçülüyor. Nereye kadar gidebilirizin hesabı yapılıyor. Ona  göre  bir sonuç çıkartarak uygulamaya konuluyor. Bu bir noktada  alıştıra alıştıra  yapma   yöntemi oluyor.  Hani meşhur  bir deney vardır. Kurbağayı kaynar su  dolu kabın içine   atmışlar,  haşlanmış  can havliyle feryat etmiş.  Soğuk  su  dolu kabın içine  koymuşlar. Alttan yavaş yavaş  ısıtmaya  başlamışlar. Su  giderek kaynar hale  geldiyse de  kurbağacık  her hangi bir olumsuz tepki vermemiş  misali… 

 

 Dediğim gibi  toplumumuzun tamamı veya  bir kesimi ile ilgili  neler  yapılacağı açıklanıyor. Neler verileceği vaad ediliyor. Aradan bir zaman geçiyor.  Yapılacağı söylenen   karşıt  görüşlere ve    eleştirilere rağmen   yapılmasına  başlanılan  işten tam tersine bir söylemle   vaz geçiliyor, geri dönülüyor. Verilen vaadler yerine  getirilmiyor… 

Bu söylediklerin hangi konularda oluyor diye  sorduğunuz  gözümün önüne  geliyor. 

 

Beleşçilik yok.  Bu toplumda  birlikte yaşıyoruz. Hani birileri  izah etmekte  zorlandıkları bir konu olduğu zaman diyor ya   “  aynı gemide yaşıyoruz”  Aynı gemide yaşıyorsak, gemide neler olup bitiyor  bakacaksınız.  

 Neler söylenmiş, neler olmuş,  söylenenlerin hangilerinden  viraja  girilmiş  veya  “U dönüşü” yapılmış?   

Verilen sözlerin ne kadarı yerine getirilmiş, ne kadarından  cayılmış, gerçekleşmemiş? 

Gösterilen  hedeflerin  ne kadarına  ulaşılmış ne kadarına ulaşılamamış ?  

Vaat edilenlerin ne kadarının arkasında  durulmuş  ne  kadarı  yerine getirilmemiş? 

Ülkenin varlığına, birliğine, bütünlüğüne, geleceğine dair neler yapılmış, neler yapılmamış? 

İşler iyi gidiyor  gemi  iyi yol alıyorsa alkışlayacak destek olacaksınız. Ama gemi su alıyorsa, karaya oturmak ya da  batmak muhtemel görünüyorsa, o zaman da tepkinizi ortaya koyacaksınız. Nasıl mı? Elinizdeki en güçlü silahla, oylarınızla… 

Oy zamanı  “ Harman zamanı” dır. Harmanı iyi yaparsanız nimetlerinden ülke yararlanır, siz yararlanırsınız. Harmanı  iyi yapamazsanız ülke kaybeder,  sonuçlarına katlanırsınız… 

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