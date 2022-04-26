Söz bir, dönmek iki…

1960’lı yılların ortalarından sonra hızlanan “arabesk” müzik 1970’li yıllarda giderek popülaritesini arttırıyordu.

O yıllar da dillere düşmüş bir şarkı vardı. Sözlerinin bir kublesi şöyle idi.

“Sarhoştum aydım,

Aymaz olaydım,

Sana bir söz vermiştim,

Ben o sözden caydım…”

Bu sözler bana şunu hatırlatıyor. Bir zaman yönetimin direksiyonunda bulunan şahıs, bir şeyler yapmak istediği zaman, toplumdan gelecek tepkileri hesap ederek, gerçekte yapmak istediklerinin üzerine aslında yapmayı düşünmediği bir veya birkaç konu daha eklerdi. Kimileri partizan gözlüklerle bakıp olduğu gibi kabul eder, birileri de karşı çıkardı…

O haliyle kamuoyunun tartışmasına sunar, beklerdi. Toplumdan gelen tepkiler üzerine; aslında yapmayı amaçlamadığı ama yapmak istediğinin üstüne eklediği fazlalıkları, tamam bunları yapmıyorum der ve geri çekerdi.

Bu davranışıyla sözüm ona toplumun değerlendirmelerini dikkate alan uzlaşmacı ve demokratik bir görüntü verdiğini sanırdı. Tepki verenlerde verdikleri tepkiden sonuç aldıklarını zannederlerdi…

Geldiğimiz bugünlerde benzer durumlar yaşıyoruz.

Toplumun tamamını veya bir kesimini ilgilendiren konularda yapılmak istenilenlerin yapılması yolunda benzer uygulamalar görüyoruz. Bu şekilde toplumun nabzını ölçülüyor. Nereye kadar gidebilirizin hesabı yapılıyor. Ona göre bir sonuç çıkartarak uygulamaya konuluyor. Bu bir noktada alıştıra alıştıra yapma yöntemi oluyor. Hani meşhur bir deney vardır. Kurbağayı kaynar su dolu kabın içine atmışlar, haşlanmış can havliyle feryat etmiş. Soğuk su dolu kabın içine koymuşlar. Alttan yavaş yavaş ısıtmaya başlamışlar. Su giderek kaynar hale geldiyse de kurbağacık her hangi bir olumsuz tepki vermemiş misali…

Dediğim gibi toplumumuzun tamamı veya bir kesimi ile ilgili neler yapılacağı açıklanıyor. Neler verileceği vaad ediliyor. Aradan bir zaman geçiyor. Yapılacağı söylenen karşıt görüşlere ve eleştirilere rağmen yapılmasına başlanılan işten tam tersine bir söylemle vaz geçiliyor, geri dönülüyor. Verilen vaadler yerine getirilmiyor…

Bu söylediklerin hangi konularda oluyor diye sorduğunuz gözümün önüne geliyor.

Beleşçilik yok. Bu toplumda birlikte yaşıyoruz. Hani birileri izah etmekte zorlandıkları bir konu olduğu zaman diyor ya “ aynı gemide yaşıyoruz” Aynı gemide yaşıyorsak, gemide neler olup bitiyor bakacaksınız.

Neler söylenmiş, neler olmuş, söylenenlerin hangilerinden viraja girilmiş veya “U dönüşü” yapılmış?

Verilen sözlerin ne kadarı yerine getirilmiş, ne kadarından cayılmış, gerçekleşmemiş?

Gösterilen hedeflerin ne kadarına ulaşılmış ne kadarına ulaşılamamış ?

Vaat edilenlerin ne kadarının arkasında durulmuş ne kadarı yerine getirilmemiş?

Ülkenin varlığına, birliğine, bütünlüğüne, geleceğine dair neler yapılmış, neler yapılmamış?

İşler iyi gidiyor gemi iyi yol alıyorsa alkışlayacak destek olacaksınız. Ama gemi su alıyorsa, karaya oturmak ya da batmak muhtemel görünüyorsa, o zaman da tepkinizi ortaya koyacaksınız. Nasıl mı? Elinizdeki en güçlü silahla, oylarınızla…

Oy zamanı “ Harman zamanı” dır. Harmanı iyi yaparsanız nimetlerinden ülke yararlanır, siz yararlanırsınız. Harmanı iyi yapamazsanız ülke kaybeder, sonuçlarına katlanırsınız…