Gezi davası kararı ve Ramazan ayının düşündürdükleri

Ramazan ayındayız…

Televizyonda “Gezi Davası” kararlarını izlerken, ister istemez siyasi güç sahiplerinin tuttukları orucu ve verdikleri toplu iftar yemeklerini düşündüm.

Ne kadar da birbirine ters!

“Gezi Davası” kararında; kin var, öfke var, göz korkutma var, toplumsal ayrışma var, vicdansızlık var, hukuksuzluk var, adaletsizlik var, suçsuzların haksız yere cezalandırılması var.

Oruç tutma ve toplu iftar yemekleri ise; kardeşliği, birlik beraberliği, dayanışmayı pekiştirmek; kinden, nefretten, vicdansızlıktan, adaletsizlikten arınmak içindir.

Bence, “Gezi Davası” kararında parmağı olan siyasi güç sahiplerinin, tuttukları orucun ve düzenledikleri toplu iftar yemeklerinin hiçbir hükmü yoktur.

Kin gütme, öfke duyma, göz korkutma, toplumu ayrıştırma, vicdansızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve suçsuzların haksız yere cezalandırılması, dinimize göre günahtır.

“Gezi Davası” kararı, “hukuki” değil, “siyasi” bir karardır, bu kararı aldıranlar “günah” işlemiştir.

Bu muhteremler, iftar açarken dua ediyorlar:

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

Diyorlar ki:

“Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”

Sanırım, siyasi güç sahipleri bu “iftar duasına” sığınıyorlar.



Dua edince, bütün günahlar bağışlanıyor mu?

Allah, bilir.

Bağışlayan o.

Ama ben, Allah’ın, adaletsizliği, vicdansızlığı, kini, nefreti, özellikle suçsuzları haksız yere cezalandıranları “bir dua ile” bağışlayacağını sanmıyorum.

Kendilerini aldatıyorlar, işledikleri günahlardan “dua ederek” kurtulacaklarını sanıyorlar.

Bu karar, ne anlama geliyor?

Yazıya pat diye girdim, insan belleği unutkandır, yeni olaylara tanık olunca eskileri geriye atar, o günleri bir hatırlayalım.

Gezi Parkı olayları, 10 yıl önce, 28 Mayıs-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında yaşanmıştı.

İktidar, İstanbul Taksim Gezi Parkı’nın bir kısmına “Taksim Kışlası” inşa etmek istemiş, çevreciler de bu kararı protesto etmek için sokağa çıkmıştı.

Olaylar sonunda da, “olayları organize ettikleri” iddiasıyla 16 kişi hakkında dava açılmıştı.

İşte önceki gün, bu “protesto olayları” ile ilgili kararlarlar açıklandı.

Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verdi.

İbretlik bir dava, ibretlik bir karar…

Başından sonuna kadar “hukuksuzluk” dolu.

En başta, insanların önceden izin almadan bir olayı protesto etmek için sokağa çıkması, anayasal bir hak.

İnsanlar, bu haklarını kullanarak eyleme katılmışlar.

İyi ki de katılmışlar, işte sonuç ortada, bu protesto eylemleri nedeniyle Taksim Parkı’na “Taksim Kışlası” yapılamadı.

Salt anayasal haklarını kullandılar diye böylesine ağır cezalar verilebilir mi?

Aslında bu ceza, sadece 8 kişiye değil, 84 milyona, hepimize verildi.

Bu, tüm topluma verilen bir “göz korkutma” cezası.

“Ayağınızı denk alın, anayasa filan dinlemem, sakın sesinizi çıkarmayın, oturun oturduğunuz yerde” mesajı…

Hukuku “kılıf” olarak kullanıyorlar, düşman belledikleri herkesi cezalandırıyorlar.

Bu böyle devam edebilir mi?

Edemez…

Sen insanların sesini kesebilirsin, ama vicdanları susturamazsın.

Önemli olan, vicdanların sesidir.

Bu dava, ne yazık ki, “Türkiye’nin Ortadoğululaştığının” tescilidir.

Türkiye’de “karanlık” değil, “zifiri karanlık” bir dönem başladı.

Yazık ediyoruz bu güzel memlekete!