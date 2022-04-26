Kocaelispor’a destek herkesin boynunun borcudur

Tekin Uygur… Teknik Plastik’in sahibi… Spor ve sporcunun dostu… Kocaelispor sevdalısı bir Artvinli iş insanı. Çıraklıktan patronluğa ve modern iş insanlığına yükselmiş, hayatın gerçeğini de, yoksulluğunu da yaşamış bir Kocaelisporlu.. Hem de en hakikisinden… Artvin doğumlu ama Kocaeli’de büyümüş… burada evlenmiş, Yenidoğan’da yuva kurmuş. Erzincan’dan Edirne’ye ülkenin dört bir yanına iş yapıyor. Prof. Dr. Yavuz Taşkıran’ın sporda sponsorluk yasasını adeta ezberleyip, spora destek vermiş bir iş insanı. Tahir başkana çağrımdır… Böylesi iş insanlarımızı Kocaelispor’a kazandırmalıyız, küstürmemeliyiz. Kocaelispor’a bir tuğla istiyorsanız, Tekin Uygur size duvar örer. Hem de kendi ustalığıyla… Elinin hangi garibanlara ulaştığının en yakın şahidiyim… Hem de Yenidoğan gibi en zor mahallede. Bu kent Tekin Uygurları kazanmalıdır… O bırakın iftar yemeğini, öğle yemeğini bile işçisiyle yiyen bir demokrattır. Çünkü emekçilikten gelmektedir…

Yenidoğan Serdarspor da onu unutmaz…