 Sakın ha, sakın başınızı kaldırmayın!

Siz iş insanları, sanayiciler, tüccarlar, iş dünyasının bütün kesimleri…

Siz iş dünyasının temsilcileri, sanayi odaları, ticaret odaları, sanayici ve işadamları dernekleri…

Ve Türkiye iş dünyasının en üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yöneticileri…

Ülke ekonomisi bu kadar dip yapmışken, ekonomiyle ilgili abuk sabuk kararlar alınırken, şirketler sapır sapır dökülürken, zincirleme iflaslar yaşanırken…

Sakın ha sakın, başınızı kaldırıp olup biten rezilliklere bakmaya ve tepki göstermeye kalkmayın!

“Üç maymunları” oynamaya devam edin!

Görmeyin, duymayın, konuşmayın!

Sizin dışınızda birilerinin, gelip bu sorunları çözmesini bekleyin!

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Siz rektörler, dekanlar, akademisyenler…

Siz eğitim dünyasının temsilcileri, eğitim dernekleri, eğitim sendikaları…

Ülke eğitimi bu kadar dip yapmışken, üniversiteler “işsiz üreten diploma fabrikaları” haline getirilmişken…

Eğitim, okul ve yurtlarıyla tarikatlara teslim edilmişken…

İmam hatipler, Türk eğitim sisteminin temel okulları haline getirilmişken…

Eğitim sisteminde “bilimsel eğitim”den uzaklaşıp “dinsel eğitim”e geçilmişken…

Sakın ha sakın, başınızı kaldırıp olup biten rezilliklere bakmaya ve tepki göstermeye kalkmayın.

“Üç maymunları” oynamaya devam edin!

Görmeyin, duymayın, konuşmayın!

Sizin dışınızda birilerinin, gelip bu sorunları çözmesini bekleyin!

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Siz doktorlar, hemşireler, sağlık teknisyenleri…

Siz sağlık dünyasının bütün temsilcileri, sağlık dernekleri, sağlık sendikaları…

Siz sağlık kuruluşlarına mal tedarik edip de paralarını alamayanlar…

Siz ülkemizin “sağlık yoluyla soyulmasına” göz yumanlar…

Siz “Şehir Hastaneleri” vurgununu görmemezlikten gelenler…

Siz “ilaç vurgununa” gözlerini kapatanlar…

Sakın ha sakın, başınızı kaldırıp olup biten rezilliklere bakmaya ve tepki göstermeye kalkmayın.

“Üç maymunları” oynamaya devam edin!

Görmeyin, duymayın, konuşmayın!

Sizin dışınızda birilerinin, gelip bu sorunları çözmesini bekleyin!

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Siz avukatlar, hâkimler ve savcılar…

Siz yüksek yargı mensupları…

Siz adalet dünyasının temsilcileri, barolar ve hukuk kuruluşları…

Siz “ülkemizdeki adaletsizliği” görmezden gelenler…

Siz “yargı bağımsızlığına” özen göstermeyip, “yargı erkinin yürütme tarafından kullanılmasına” göz yumanlar…

Siz “Türk yargı sisteminin vesayet altında tutulmasından” rahatsızlık duymayanlar…

Siz “mahkemelerden talimatla karar çıkmasına” aldırmayanlar…

Siz “yargı kadrolarının dün tarikat üyeleri, bugün de iktidar partilileri tarafından doldurulmasına” ses çıkarmayanlar…

Sakın ha sakın, başınızı kaldırıp olup biten rezilliklere bakmaya ve tepki göstermeye kalkmayın!

“Üç maymunları” oynamaya devam edin!

Görmeyin, duymayın, konuşmayın!

Sizin dışınızda birilerinin, gelip bu sorunları çözmesini bekleyin!

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Siz çiftçiler…

Siz meyve, sebze, tahıl, bakliyat üreticileri…

Siz besiciler, balıkçılar, arıcılar…

Siz tarım dünyasının bütün temsilcileri, tarım kuruluşları, tarım dernekleri ve sendikaları…

Siz “devletin, üretimi yeteri kadar desteklemesine” ses çıkarmayanlar…

Siz “devletin sürekli tarım ürünü ithal etmesine” ve bu yöntemle “yabancı ülkelerin çiftçilerini desteklemesine” tepki göstermeyenler…

Siz fiyatları astronomik düzeye ulaşan mazotu, tohumu, gübre ve ilacı alamayıp ürün ekemeyenler…

Siz borcunu ödeyemeyip “icra” kıskacına düşenler…

Sakın ha sakın, başınızı kaldırıp olup biten rezilliklere bakmaya ve tepki göstermeye kalkmayın!

“Üç maymunları” oynamaya devam edin!

Duymayın, görmeyin, konuşmayın!

Sizin dışınızda birilerinin, gelip sorunları çözmesini bekleyin!

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Ve siz iktidar milletvekilleri…

Siz iktidar partilerinin ilçe, il ve genel merkez yöneticileri…

Siz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyemeyenler ve ne yaparsa yapsın “takım tutar gibi” partilerini desteklemeye devam edenler…

Siz ülkemizdeki açlığı, yokluğu, yolsuzluğu, adaletsizliği, hukuksuzluğu, işsizliği, üretimsizliği, yatırımsızlığı, adam kayırmayı görmeyen iktidar partisi siyasetçileri…

Sakın ha sakın, kafanızı kaldırıp olup biten rezillikleri görmeye ve tepki göstermeye kalkmayın!

“Üç maymunları” oynamaya devam edin!

Görmeyin, duymayın, konuşmayın!

Liderinizi alkışlamayı sürdürün!

Yoksa bir daha milletvekili olamazsınız, parti yöneticisi seçilemezsiniz.

İstediğimiz Türkiye, bu mu?

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Bugünlerde herkes, şu soruyu kendi kendine sormalı.

“İstediğim Türkiye, bu mu?”

Değilse, herkes konuşmalı, herkes görüşünü açıklamalı, herkes olup biten haksızlıklara tepki göstermeli.

Susmak, “kabullenmek” demek.

Susmak, “fakirliğe, işsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, açlığa” razı olmak demek.

Sorunlar, tek bir kişinin aklıyla değil, “ortak akılla” çözülebilir.

Türkiye, “tek akıl”dan kurtulup, mutlaka “ortak akıl” tarafından yönetilmeli.

Tam “konuşma” zamanı.

Tam “tepki verme” zamanı.

Tam “ortak akıl” yaratma zamanı.

Susarak, sorunlarımızı çözemeyiz.

Susmak, Türkiye’nin “yok” olmasına göz yummak demek.

Dışarıdan birileri gelip bu sorunları çözmeyecek.

Sorunlarımızı biz çözeceğiz.

Hepimize görev düşüyor.

Bu ülke hepimizin!