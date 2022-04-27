İstatistik bilimdir…

İstatistik; belirli konularda BİLGİ derleme ve sonuçlara göre geleceği doğru planlamaya yönelik bir BİLİMDİR!

Ne var ki, baskıcı siyasal iktidarların “ülke ve halk aleyhine kullandıkları” bir “yalan makinesi” de olabiliyor!

Darrel Huff, “İstatistik ile nasıl yalan söylenir?” adlı kitabında diyor ki;

“Üç çeşit yalan vardır; Yalan, Kuyruklu yalan ve İstatistik!”

Sayılara meraklı bir kültürde, istatistiğin sırlarla dolu dili “sansasyon yaratmak, abartmak, karıştırmak ve gereğinden fazla basite indirgemek amacıyla kullanılabilir!

İstatistik, birçok önemli gerçeği “olduğundan farklı” hale getirebilir.

İstatistik yalanları, dışarıdan birileri müdahale ederse mümkündür!

Ülkemizde, “kurumsal istatistik” çalışmaları öncelikle TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılır.

Örneğin; İşsizlik, enflasyon, kazalar, iç ve dış ticaret, hastalık, ölüm nedenleri, işgücü ihtiyaçları gibi araştırmaları TÜİK yapar.

Amaç; ortaya çıkan veriler ışığında, bu konularda alınması gereken önlemleri belirlemektir.

Öte yandan; TÜİK çalışmalarının gerçekten işe yaraması için öncelikle, ciddi bir ÜLKE PLANLAMASI olmalıdır!

Ne yazık ki, bu ülkenin Devlet Planlama Teşkilatı yok edilmiştir!

Planlama olmayınca, istatistiklerin ne anlamı var?

Siyasi iktidar neylerse güzel eyler!..

Özellikle son yıllarda TÜİK araştırma sonuçları üzerinde yoğun tartışmalar yaşanıyor!

Özellikle ENFLASYON konusunda!

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 61.14.

ENAG ( Enflasyon Araştırma Grubu)’na göre ise; yüzde 142.63.

Arada büyük fark var!?

Peki, vatandaş günlük yaşamda enflasyonu nasıl hissediyor?

ENAG araştırma sonucu daha gerçekçi görülüyor!

TÜİK’e kalırsa;

İşsizlik azalıyor! Ama, İŞKUR Mart ayı verilerine göre işsizlik yükseliyor!? İŞKUR kuyruklarındaki işsiz vatandaşlara sorarsanız, iş bulmak daha da zorlaşıyor!

TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin açıklamasına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 57.4 artmış!

Öte yandan; esnaf perişan. Pek çok esnaf ya iflas etmiş ya da işyerini kapatmış. Onlar da iş arıyor!

Bu koşullarda işsizlik nasıl azalabilir?

Yöneylem Araştırma Şirketi araştırmasına göre; iki evden birinde işsiz var! Vatandaşın yüzde 48’i elektrik, doğalgaz faturasını ödeyemiyor!

Akla, mantığa, insafa sığmıyor!

Pazaryerleri eskisi gibi dolu değil! Pazarcı da yakınıyor, vatandaş da!

Siyasi iktidar; “Öğretmen açığımız yok” diyor. Ancak, yapılan araştırmaya göre öğretmenlik mesleğine atanmak isteyen 401 bin, atanan öğretmen 21 bin!?

Bir başka araştırmaya göre; Türkiye’de yetenek açığı yüzde 83’e ulaştı! Ve en parlak beyinleri başka ülkelere kaptırıyoruz!

NEDEN?

Çünkü; doktorlarımız başta olmak üzere “nitelik ve yetenek” isteyen işlerde çalışacak insanlarımız hak ettikleri ücreti bulamıyorlar!

Ama, yetenek yoksunu kimileri en olmadık makamlarda yüksek maaşlarla “çalışıyor muş” gibi keyif sürüyor!

İPSOS araştırmasına göre; “Türkiye, 30 ülke içinde insanların birbirine duyduğu GÜVEN ile en dipteki 3 ülke içinde! Yani; Türk halkı derin bir GÜVEN BUNALIMI yaşıyor!

Yine araştırmalar gösteriyor ki;

Sefalette Arjantin’i bile geride bırakıyoruz!

TİHEK-Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na son 3 ayda yapılan başvurular gösteriyor ki, “ADALETSİZLİK ve HAK İHLALLERİ” şikayetleri hızla artıyor!

İşte, bu koşullarda AKP, Meclis’ten bir yasa çıkarmak istiyor!

Yasa çıkarsa, TÜİK dışında istatistik araştırmalar yapılamayacak!

Bilim insanları, üniversiteler, profesyonelce araştırma yapan şirketler aksini yaparlarsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacaklar!

Allah aşkına; Hangi “DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ” nde böyle bir yasa çıkarılabilir?

Siz, bir VATANDAŞ olarak, siyasi iktidarın güdümünde bir TÜİK’i gerçekçi ve bilimsel değerlere saygılı olarak görebiliyor musunuz?