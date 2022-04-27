Komik mi, trajikomik mi?

Hayatımızı karartacak onca kötü haberi verdikten sonra “haber bültenimizi gülümseten bir haberle kapatalım” diyen haber spikeri, gerçekten yüzümüzü biraz olsun güldürdü ama yine acı acı…

İstanbul’da 6 Pakistanlı, 4 Nepal vatandaşını satırla rehin almış, serbest bırakmak için 10 bin avro istemişler. Polis ihbar üzerine bir eve basın yapıp Pakistanlıları yakalamış, Nepalliler de kurtarılmış.

Niye acı acı gülümsedik bu sıradan bir kaçırma olayı yüzünden?

Nedeni belli.

Burası Türkiye, olayın aktörleri Pakistanlı ve Nepalli. Ülkemizden binlerce kilometre uzaktaki iki ülkeden…

Bizim vatanımızda iki uzak ülkeden gelenler birbirlerini kaçırıyor ve rehin olayı yaşatıyorlar.

Ne komik değil mi? Komik mi yoksa trajikomik mi? Tabi ikincisi…

NEDEN GELİYORLAR?

İstanbul kaynıyor. Caddelerde, sokaklarda yetmiş iki millete mensup insan dolaşıyor.

Türkiye’mizde yabancılar o denli çoğaldı ki. Tahminlere göre geçimini sağlamak için, yurtlarından kopup gelenlerin sayısı 8-9 milyona yaklaşmış.

Bu ülke nüfusumuzun neredeyse onda biri demek.

Gelenler, normal yollardan ülkemize gelip, ihtiyacımız olan dövizi bırakan turistler değil. Savaştan, açlıktan yurtlarını terk ederek kendilerine düzgün bir yaşam arayan insanlar.

Neden Türkiye’ye geliyorlar? İki neden var.

Birincisi; içimizden bazılarının “eski Türkiye” diye yerden yere vurduğu, ama vatandaşlarının tok ve huzur içinde yaşadığı, dünyadaki tek laik, demokratik, Müslüman devlet imajı yüzünden.

İkinci neden ise, güzel bir geleceğe açıldığı düşünülen Avrupa’nın kapısı olması.

Kaçak yollardan gelenler, iyi kötü geçimini sağladıkları ve oldukça serbest yaşadıkları için gitmiyor ya da Avrupa kilidi yüzünden gidemiyor.

Sınırlarının kevgire döndüğü iddia edilen güzel ülkemiz, iktidar nimetlerinden yararlananlar hariç, nüfusunun büyük kısmının geçim ve gelecek sıkıntı çektiği gerçeği göz önündeyken, bir de kaçak yabancıların yarattığı sorunlarla boğuşuyor.

İşsizlik, satın alma gücünün gittikçe azalması, gelir dağılımındaki dengesizlik, beslenme sorunu, suistimaller, gelecek endişesi ve de yönetim başarısızlığının doğurduğu sayısız bozukluklar hepimizin nefesini kesiyor.

Tüm bu olumsuzlukların içinde kontrolsüz göçün getirdiği ve yakın zamandan itibaren geleceğe doğru artarak büyüyecek sosyal ve ekonomik sorunlar, ülkemizin arayış içinde olduğu refah yolunu tıkıyor.

Suriye’den gelenler büyük bir dertken, şimdi artık buna dünyanın çeşitli yoksul ülke vatandaşları eklendi.

SORUN SADECE YOKSUL KAÇAKLAR MI?

Peki, sorunumuz yoksul ülkelerden kaçıp gelenler mi yalnız.

Buna cebinde petrolden ya da ülkeleri uygun koşul bulup soyup soğana çeviren kazandıkları dolar ve avrolarla, sadece paralarının gücüyle ülkemize yerleşenleri de ekleyelim.

Elbette ki Arabistan’ın çölünden uzaklaşıp, dört mevsimi olan cennet coğrafyayı seçecekler. Elbette ki kendi kültürlerine hayranlık duyan ve bu konuda elinden gelenleri esirgemeyen yönetimi olan ülkeye yaklaşacaklar.

Suç bizim yönetimimizde.

Vatandaşlık gibi kavramın para ile satılması, bana çok ters geliyor. Betona yönelik ekonomik politikanın iflasını önlemek için, yurt dışında emlak satış ofislerinin açılışına teşvik verilmesi beni utandırıyor.

Bunca yıllarımızda bize öğretilen vatan, vatandaş, millet olma değerlerinin bu denli yozlaştırılmasını bir türlü içime sindiremiyorum.

Çocuklarımıza ve torunlarımıza güzel, onurlu bir gelecek veremezsek, onca şehidimizi neden toprağa verdik?

Not: Gezi davası kararlarını siyasi bulanlardanım. Ülkemizin tüm sorunları adaletin bugünkü durumundan kaynaklanıyor.

Gezi’de kaybettiğimiz vatandaşlarımızı saygı ve sevgi ile anıyorum…