İzmit Belediyesi’nden süper meyve ARONYA

Önceki gün İzmit Belediyesi Başkan Danışmanı Cem Şakoğlu ziyaretime geldi…

Bir süre sohbet ettik.

Sohbetten sonra bana saksı içinde aronya bitkisinin fidanını verdi.

Bir de saksının üstünde bilgi notu vardı.

İzmit Belediyesi logolu ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet imzalı bilgi notunda şunlar yazıyordu;

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“Kocaeli’de ilk yetiştiricisi olduğumuz ve Emirhan Alternatif Ürünler Bahçemizde yetiştirdiğimiz Süper Meyve Aronya bitkisi çok güçlü bir antioksidan, C vitamini ve kalsiyum deposudur.

-En önemli ve hayati özelliği kanser hücreleriyle olan savaşıdır. Özellikle bağırsak tümörü, beyin tümörleri, pankreas ve mesane kanserlerine karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır.

-En etkili antioksidan içeren meyve olma özelliğinden dolayı insan sağlığının korunmasında çok önemli bir yer almaktadır.

-Yüksek kolesterolü düşürür.

-Kalp krizi riskini azaltır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

-Diyabet hastalarının ölçülü miktarda kullanmaları taktirde kan şekerini normal seviyesine getirmeye yardımcı olur.

-Taze meyve, kuru meyve ya da meyve suyu olarak tüketilebilen aronya meyvesi, düzenli tüketildiğinde yaşlanmayı geciktirdiği de tespit edilmiştir.

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Dikim işlemi hızlı bir şekilde yapılabilir. Önceden toprak hazırlığı yapılmış alana fideye uygun büyüklükte çukur açılarak dikim yapılır. 1.5- 2 metre kadar boylanan aronya ilk 5 yıl budamaya ihtiyaç duymaz. Soğuğa dayanıklıdır.

Haftada 1 sulanacak olan bitki, meyve tutumundan sonra 2-3 günde bir sulanmalıdır. Aronya fidanı sıcak yaz aylarında dibi kurudukça sulama ihtiyacı duyar.

Sulama konusunda hassasiyet gösterilmelidir.”

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İnternetten aronya bitkisini araştırdım.

Aslında mahalleden arkadaşım, CHP Derince Belediyesi eski Meclis Üyesi Ercan İlter de aronya işine girmişti.

Eşi Neriman Irmak İlter’in memleketi Artvin’de 200 aronya fidanı ekmişti.

Aronya ile ilgili biraz sohbetimiz olmuştu.

1 dönümlük araziye 200 civarında aronya fidanı ekiliyor.

4-5 yıl içinde ürün alınıyor.

Her bir fidandan yaklaşık 15-20 kilo ürün elde ediliyor.

Ürünün kilosu geçen yıl 85 liraydı.

Yani 200 aronya bitkisinden yaklaşık 2.5-3 ton ürün alınıyor. Kilosu 100 lira olsa, 250 bin lira yapar.

1 yılda 250 bin lira iyi para.

Bunun 50 bini masraf olsa, 200 bin lira kalır.

Arazisi olan, bu işe girsin.

Karlı iş. Zira ürünün elinizde kalma ihtimali yok.

Zira, aronya tıbbi bir bitki, ilaç yapımında kullanılıyor.

Açıkçası bu işe benim de kafam yattı…

Ben de mi bu işe girsem?

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Gebze’deki taşocağından

yine şikayetler geliyor

Gazetemize mail gönderen okurumuz, Gebze Kirazpınar’daki taşocağıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Şu bilgileri verdi… “Merhaba sayın ilgililer. Daha önce sizlere yazmıştım, Gebze Kirazpınar bölgesinde bulunan taşocakları ile ilgili şikayetlerimizi belirtmiştim. Maalesef o günden bugüne değişen hiçbirşey yok. Sizlerden rica ediyoruz, bu bölgeye gelip haber yapın lütfen. Buradaki durumu sizin vasıtanızla tekrar duyuralım. Birileri para kazanıyor, bizler sağlığımızdan oluyoruz. Gerekli tedbirler alınmazsa bu bölgede oturanlar olarak bahsedilen alanda eylem yapacağız. Bir iş yapılacaksa kurallara uygun ve düzenli yapılması gerekir. Ama maalesef şu yaşadığımız çağda bulunduğumuz bölgenin hali halka ne kadar değer verildiğini gösteriyor. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın sözünün sadece duvarlardaki tablolarda kaldığını görüyoruz. Sesimizin sizin tarafınızdan duyurulması ümidiyle. Saygılarımla.”. Bu sorunu daha öncede dile getirmiştik, yetkililer bu konuya bir el atsa iyi olur.

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TÜRK DİLİ

“Bugün” bitişik yazılır.

“Hiçbir” bitişik yazılır.

”Birkaç” bitişik yazılır.

“Birçok” bitişik yazılır.

“Yüzyıl” bitişik yazılır.

“Bilinçaltı” bitişik yazılır.

“Okuryazar” bitişik yazılır.

“Akşamüstü” bitişik yazılır.

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HAKLARINI ÖĞREN!

Terlik fırlatmak, silahla yaralamaya teşebbüs kabul edilerek cezalandırılır. (Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2015/20771 E. 2015/27604 K.)