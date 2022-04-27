Nilda Uluğ, Gülperi ile yeniden…

Kasım ayında güzel bir anı kitabından bahsetmiştim sizlere. Nilda Uluğ’un birinci kitabı olan “Deniz Kabuğu” adlı kitabından. Şimdi ise kısa bir süre içinde yayımlanan “Gülperi” adlı ikinci kitabından bahsedeceğim.

Nilda Uluğ’u İzmit Lisesi’nden emekli felsefe öğretmeni olarak tanıyoruz. Çocukluğu birinci kitabında anlattığı gibi Karadeniz Bölgesi’nde geçen yazarımız “Gülperi” adlı kitabında ise çocukluk ve gençlik yıllarını anlatıyor. Ve kitapta İzmit’e de değiniyor.

Nilda Uluğ, yazmakta geç kaldığından bahsediyor. Bana göre de doğru bir tez. Yazmak akla gelindiği anda yazılmalıdır ve gecikmeyecek şekilde. Yazar bahaneler üreterek hep erteler kendisini, eğer arkasında itici bir güç yoksa yerinde sayar gecikmeleri yaşayarak. Nilda Uluğ’un iki kitabı da geç yazılmış, okuyucusu mahrum bırakılmış bir kitap bence de.

Kitap, adını veren hikaye ile başlıyor. Öncesinde yazarın diliyle kısa bir önsöz ve bir şiir yazılmış. Ahmet Kutsi Tecer’in “Nerdesin?” şiiri.

Kitap yirmi üç bölümden oluşuyor. Anı kitabı ama diğer kitabında olduğu gibi aralarda öyküler de var. Ve her bölüm özdeyiş ya da şiirle başlıyor.

Hikayelerde daha çok kadın konusu işlenmiş. Başlangıç hikayesi olan Gülperi, Türkiye’de pek çok ailede yaşanan bir dramı anlatıyor. Gülperi’nin çocuğunun, istemediği halde aynı evde yaşayan aile içinde evlatlık verilmesi gibi.

İki kitap bir bütünlük içinde yazılmış gibi geldi bana, birinci kitabında çocukluk yıllarını anlatırken ikinci kitabında çocukluk ve gençlik yıllarını anlatıyor yazar. Birinci kitabında iki tane sonlandırmadığı hikayeyi ikinci kitabında yeni bir hikaye ile tamamlıyor.

Kitap pek çok bilgiyi de barındırıyor içerisinde.

İlk kitap yazımda sizlere “yazarın felsefeci olması ayrı bir güzellik, çünkü kitap içinde felsefeyi barındırıyor. Kendisi sorguladığı gibi okurun sorgulamasını da sağlıyor.”demiştim. İkinci kitap için de aynı tezi savunuyorum. Yazar bir felsefeci olarak yeni kitabında bu sefer estetik değerlere yer vermiş. Sanat nedir? Güzel nedir? Ve insan nedir? Sorularına cevap arıyor. Doğada güzel olan sanatta da güzel olabilir mi? insanlar bazı eserleri niçin beğenirler? Gibi soruların arasında “Çoğu insan Salvador Dali’yi beğenmez. Oysa ben Dali’nin soyut resimlerini anlamlı ve felsefi bulurum. Resimlerinde kullandığı eriyen ve uçan saatler zamanı simgeler.” diyerek kendi düşüncelerini de savunuyor.

Yazar sorularıyla okuyucuyu düşünmeye yönlendiriyor, felsefi duyguları yaşatıyor, yorumlatıyor ve açıklama getiriyor.

İkinci kitabını iyi ki yazmış diyorum çünkü bu kitapta yazarı daha iyi tanıyoruz.

Kitap bilgi birikimiyle kültür kokuyor.

“İz bırakanlar” başlığı altındaki yazısında İzmit tarihini yaşıyorsunuz.

Değerli bir kitap daha okudum ve bu yazımı da her kitap tanıtım yazımda bitirdiğim cümleyle bitirmek istiyorum.

“Sizlere daha fazla bilgi vermeyeceğim, çünkü gerisi sizin okuduklarınız olsun...”

Bu güzel kitabı okumanız dileğiyle.