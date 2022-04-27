Okul sporlarında final zamanı

Okul Sporları Türkiye Satranç Birinciliği 25 Nisan 2022 tarihinde Sivas Taha Akgül Spor Salonunda oynanan birinci tur maçları ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Ana Sponsoru Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen organizasyon 29 Nisan günü oynanacak son tur maçları ile tamamlanacak.

Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde genel ve kız okul takımları dört öğrenciden oluşuyor. 81 ilde gerçekleşen mahalli yarışmaların ardından 8 ilde düzenlenen grup yarışmalarında finale yükselen 45 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden toplam 168 takım kategorilerinde ilk dörde girmek için mücadele ediyorlar.

İsviçre Sistemi ile 6 tur üzerinden 90 dakika 30 saniye eklemeli tempo ile oynanan finalde ilimizi aşağıdaki öğrencilerden oluşan okullarımız temsil ediyorlar.

Yıldızlar Genel Kategorisinde

KOCAELİ GEBZE EMLAK KONUTLARI ORTAOKULU

(Ahmet Kerem Güvendi, Eymen Utku Yılmaz, Kerem Güneş, Eymen Alkılınç, Zeynep Güvendi)

KOCAELİ ÖZEL KÖRFEZİM ORTAOKULU

(Ege Eren Hoşer, Furkan Güleşçe, Orhan Turan, Kaan Er, Egehan Kıranta)

Gençler Genel Kategorisinde

KOCAELİ ÖZEL ENKA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ

(Berk Öz, Ege Yiğit Köksal, Azra Ece Koç, Ada Mirza Ergene, Emir Akay, Oğuz Kaan Aydın)

Gençler Kızlar Kategorisinde

KOCAELİ MEHMET AKİF ERSOY KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

(Elif Sarıca, Rabiya Ünlü, Berra Aslım, Betül Şahin, Destina Zeynep Akçair)

Satranç dolu günler dileğiyle.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

Kısa… Kısa…

>>> 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonaları 6 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. (http://tky.tsf.org.tr)

>>> Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) arasında imzalanan protokol kapsamında TBMM’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftası Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvaları’nın 7 - 8 yaş gurubunda Kocaeli Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü sporcusu Beren Çetin üçüncü oldu.

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Oslo Esports Cup 2022

(22 - 28 Nisan 2022 / Oslo NOR)

Duda,Jan-Krzysztof (2750) - Carlsen,Magnus (2864) [B42]

1.e4 c5 2.Af3 e6 3.d4 cxd4 4.Axd4 a6 5.Fd3 Fc5 6.Ab3 Fa7 7.Ve2 Ac6 8.Fe3 d6 9.Ac3 Af6 10.f4 b5 11.a3 e5 12.Fxa7 Kxa7 13.f5 Ad4 14.Axd4 exd4 15.Vf2 dxc3 16.Vxa7 cxb2 17.Kb1 Va5+ 18.Se2 0–0 19.Vd4 Ke8 20.Khe1 Fxf5 21.Sf1 Fg6 22.Kxb2 Vxa3 23.Kb4 Va5 24.Vxd6 h6 25.Kd4 Ag4 26.h3 Ae5 27.Vc5 Vd2 28.Kd5 f6 29.Ve3 Va5 30.Vd4 Ff7 31.Kd6 Ac4 32.Ka1 Vd2 33.Fxc4 Vf4+ 34.Sg1 Fxc4 35.Kd8 Kxd8 36.Vxd8+ Sh7 37.Ke1 Ve5 38.Vd7 Fe6 39.Vd3 a5 40.c3 a4 41.Kb1 a3 42.Ka1 b4 43.Sf2 b3 0–1

** Oslo Esports Cup 2022

(22 - 28 Nisan 2022 / Oslo NOR)

Carlsen,Magnus (2864) - Giri,Anish (2773) [A29]

1.c4 Af6 2.Ac3 e5 3.Af3 Ac6 4.g3 d5 5.cxd5 Axd5 6.Fg2 Fc5 7.0–0 0–0 8.d3 h6 9.Axd5 Vxd5 10.Fd2 Kd8 11.Fc3 Ve6 12.Vc2 Ve7 13.Kac1 Fb6 14.a3 Ad4 15.Axd4 exd4 16.Fb4 Ve5 17.Fc5 c6 18.b4 Fe6 19.Vb2 Vh5 20.Ff3 Fg4 21.Fxg4 Vxg4 22.Kc4 Ve6 23.Ke1 Vf6 24.e4 dxe3 25.Vxf6 gxf6 26.Kxe3 Ke8 27.Sf1 Kad8 28.Se2 f5 29.Kf4 Kxe3+ 30.fxe3 Kd5 31.Kc4 Sg7 32.a4 Sf6 33.d4 h5 34.Sf3 Fxc5 35.bxc5 Kd7 36.Kb4 Sg6 37.a5 a6 38.Sf4 f6 39.Sf3 Sg5 40.Kb2 Ke7 41.Kb1 Sg6 42.Se2 Sg5 43.Sd3 Sg6 44.d5 cxd5 45.Sd4 Kd7 46.Kb6 Sg5 47.c6 bxc6 48.Kxa6 Ke7 49.Kxc6 Ke4+ 50.Sc5 Kxe3 51.a6 Ka3 52.Sb6 d4 53.a7 d3 54.Kc3 Kxc3 55.a8V d2 56.Vg8+ Sh6 57.Vd8 Kb3+ 58.Sc5 Kc3+ 59.Sb4 Kc6 60.Vxd2+ Sg6 61.Vd8 Kc2 62.Vg8+ Sh6 63.Vf7 Kxh2 64.Vxf6+ Sh7 65.Vxf5+ Sh6 66.g4 1–0

** Oslo Esports Cup 2022

(22 - 28 Nisan 2022 / Oslo NOR)

Mamedyarov,Shakhriyar (2771) - Duda,Jan-Krzysztof (2750) [E60]

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.g3 c6 4.Af3 d5 5.Vb3 Fg7 6.Fg2 0–0 7.0–0 dxc4 8.Vxc4 Ff5 9.e3 Abd7 10.h3 Kc8 11.Ve2 Ke8 12.Kd1 Vb6 13.Abd2 h6 14.e4 Fe6 15.b3 g5 16.Fb2 Af8 17.Ae5 A6d7 18.Aec4 Va6 19.Ff1 c5 20.d5 Fxh3 21.Fxh3 Fxb2 22.Kab1 Fg7 23.e5 Fxe5 24.Ke1 Fg7 25.Ae4 Kcd8 26.a4 Vg6 27.Vf3 Fd4 28.Sg2 Af6 29.Ff5 Vg7 30.d6 e6 31.Axf6+ Vxf6 32.Fe4 Vxf3+ 33.Fxf3 Kb8 34.Ked1 b6 35.b4 Ked8 36.b5 Ad7 37.Fc6 Sg7 38.Kb3 Af6 39.a5 bxa5 40.Ka3 Ae8 41.d7 Af6 42.Kxa5 Axd7 43.Kxa7 Ab6 44.Axb6 Kxb6 45.Ke1 Sf6 46.Kh1 Kh8 47.Kd7 h5 48.g4 h4 49.Kh3 Fe5 50.Kf3+ Ff4 51.Kc3 Kbb8 52.Sh3 Khd8 53.Kxd8 Kxd8 54.b6 Kd2 55.Sg2 Kb2 56.b7 Fd6 57.Ka3 c4 58.Kc3 Kb4 59.Sf3 Kb3 60.Kxb3 cxb3 61.Sg2 Se5 62.Fa4 b2 63.Fc2 Sd4 0–1

** Oslo Esports Cup 2022

(22 - 28 Nisan 2022 / Oslo NOR)

Duda,Jan-Krzysztof (2750) - Giri,Anish (2773) [A48]

1.d4 Af6 2.Af3 g6 3.Ff4 Fg7 4.e3 0–0 5.Fe2 d6 6.h3 Ac6 7.0–0 Ae4 8.Fh2 e5 9.c3 a5 10.Vc2 Ag5 11.Abd2 f5 12.dxe5 dxe5 13.Kad1 Sh8 14.Fb5 Aa7 15.Fc4 Axf3+ 16.Axf3 Ve7 17.a4 e4 18.Ad4 Fe5 19.Fxe5+ Vxe5 20.Vb3 b6 21.Kd2 Fd7 22.Kfd1 Kae8 23.Ae2 Fc8 24.Ff7 Ke7 25.Kd8 Kxd8 26.Kxd8+ Sg7 27.Kg8+ Sh6 28.Af4 Vf6 29.Fxg6 hxg6 30.Kxg6+ Vxg6 31.Axg6 Sxg6 32.Vg8+ Sf6 33.h4 Fe6 34.Vg5+ Sf7 35.h5 Sf8 36.h6 Fg8 37.Vxf5+ Se8 38.g4 Fh7 39.Vf6 Kf7 40.Vh8+ Sd7 41.Vd4+ Se8 42.Ve5+ Sd7 43.Vd5+ Se7 44.Vb7 Sf6 45.Vxa7 Sg5 46.Va8 Sxg4 47.Ve8 Kf6 48.Vd7+ Ff5 49.Vxc7 Sf3 50.Sf1 Fh3+ 51.Se1 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Legal Matı. Nasıl ?

Cevap : 1.e4 e5 2.Af3 d6 3.Fc4 Fg4 4.Ac3 g6 (diyagramdaki konum) 5.Axe5 Fxd1 6.Fxf7+ Şe7 7.Ad5#