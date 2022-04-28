“Ahbap çavuş ilişkileriyle” devlet yönetmenin sonu

Herkes bilir, ama ben yine de “ahbap çavuş ilişkisi ne demek” not düşeyim.

*Karşılıklı çıkarları gözeterek kurulan yakın ilişki…

*İki kişinin, karşılıklı çıkarları gözeterek sıkı dostluk içinde olması, birbirini kollaması…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tam bu mantıkla yönetiliyor.

Her işimizde “ahbap çavuş ilişkisi” var.

Vali atamalarında…

Büyükelçi atamalarında…

Dış politikada…

Ekonomide…

Sporda…

Nereye bakarsanız bakın, vıcık vıcık “ahbap çavuş ilişkisini” görürsünüz.

Daha yeni Uşak Valisi bir gece yarısı merkeze alındı.

Kim Uşak Valisi?

Funda Kocabıyık…

Funda Kocabıyık da kimin nesi?

AKP eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın eşi…

Peki, Funda Kocabıyık “liyakat” sahibi mi, yani eğitimi ve devlet görevleri “vali” olmasına uygun mu?

Değil…

Asıl görevi öğretmenlik, felsefe öğretmeni.

Tamam da nasıl vali olmuş?

Eşi sayesinde…

Eşi Hüseyin Kocabıyık AKP’li ya, AKP’lilere devletin bütün kapıları ardına kadar açık.

27 Ekim 2018’de Uşak Valiliği’ne atanmış.

Önceki gün gece yarısı da görevden alındı.

Neden?

Kocası, “yaramazlık” yaptığı için…

Tutmuş, sosyal medya hesabından “Gezi davası kararı” nedeniyle AKP’yi eleştirmiş.

Demiş ki:

“Hukuk dışı kararların hâkim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.”

Dahası var:

“Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hâkim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.”

Sen misin bu tweeti atan, eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık anında merkeze çekiliyor.

Devletimizin nasıl yönetildiğini gördünüz mü?

Funda Kocabıyık, “ahbap çavuş ilişkisiyle” vali olarak atanıyor, “ahbap çavuş ilişkisi bozulduğu için” anında valilik görevinden alınıyor.

Böyle devlet mi yönetilir Allah aşkına!

Bütün işlerimiz böyle

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Çok taze olduğu için Funda Kocabıyık örneğini verdim.

Büyükelçi atamaları, daha rezalet.

Atananların bir kısmında ne liyakat var ne de etik özellikler.

Eski AKP milletvekilleri, eski şaibeli bakanlar, bugün büyükelçi olarak yurt dışında Türkiye’yi temsil ediyorlar.

Yazılıyor, çiziliyor, ama umursayan yok.

Yazık, devlet yönetimi bu kadar ayaklar altına alınmaz.

“Devlet yönetimi” diye bir şey bırakmadılar zaten.

Devletin kurumları da kuralları da yok edildi.

Devlet, partileştirildi, “parti devletine” dönüştürüldü.

Bakanlıklarda “müsteşarlıklar” kaldırıldı, bu görev “bakan yardımcılarına” verildi.

Eskiden atanan bakanlar devleti tanımasa da, müsteşarlar sayesinde devlet işleri “kurallara uygun” olarak yürütülürdü.

Şimdi ne bakan ne de bakan yardımcısı devleti tanıyor, devlet “kuralsız” olarak “tek kişinin verdiği kararlarla” öylesine yönetiliyor.

Ekonomi de “ahbap çavuş ilişkisiyle” yürüyor

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Dikkat edin, ekonomimiz de “ahbap çavuş ilişkileriyle” yönetiliyor.

Bu nedenle, karman çorman.

Bu nedenle, sürekli kriz yaşıyoruz.

Ekonomik sistemimiz “kapitalizm” olduğu için, biz buna “ahbap çavuş kapitalizmi” diyoruz.

Bu sistemi; “yandaş kapitalizmi” veya “eş dost kapitalizmi” diye de adlandırmak mümkün.

Nedir “ahbap çavuş kapitalizmi”?

İş insanlarının, işlerini siyasal iktidarla olan ilişkilerine dayanarak yürüttüğü sistem.

İş yaşamındaki başarının, “iktidara yakınlıkla” ölçüldüğü sistem…

İktidara yakın kişi ve kurumlara, “özel kurallar” uygulanan sistem…

Devlet varlıklarının yandaşlara peşkeş çekildiği sistem…

Bütün ihalelerin sorgusuz sualsiz “yandaş müteahhitlere” verildiği sistem…

Ve “ahbap çavuş demokrasisi”…

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Eee, bütün işlerin “ahbap çavuş ilişkileriyle” yürütüldüğü bir ülkede, demokrasi dört dörtlük olur mu?

Demokrasimiz de işte öylesine…

Yıllardır “ahbap çavuş demokrasi” ile kendimizi aldatıp duruyoruz.

Bu böyle devam edemez.

Etmemeli…

Yanlış yapmanın sonu yok.

“Ahbap çavuş ilişkileriyle” devleti yönetmek, bize yakışmaz.

Devlet, iktidarın tepesindeki kişinin “saatlik keyfine” göre değil, devlet ciddiyetiyle yönetilmeli.

Kurumlarla ve kurallara…

İnşallah, aklımızı başımıza almamız fazla uzun sürmez.