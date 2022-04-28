Ramazan ayı sonrası nasıl beslenmeliyiz?

Uzun bir süre oruçlu olmaya alışmış olan vücudun, bayram sonrası normalleşebilmesi önemli. Gün içerisinde yemek yememeye alışan vücuda bayram günü yüklenmek çok riskli ve tehlikeli olarak biliniyor. Uzmanlar bu konuyla ilgili sürekli uyarılarda bulunuyor.

Ramazan’da değişen beslenme rutininin ardından normal günlük beslenmeye geçişte de yeni bir beslenme düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirten uzmanlar, bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sistemi olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açtığına dikkat çekti.

Ramazan ayının sıcak günlere denk gelmesi ve ortalama 17 saat süren oruç ibadetinin ardından gelen Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezleri arasında zengin sofralar bulunuyor. Ramazan’da değişen beslenme rutininin ardından normal günlük beslenmeye geçişte de yeni bir beslenme düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirten uzmanlar, bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sistemi olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açtığına dikkat çekti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Ramazan Bayramı’nda aşırı ve hızlı yemek yenilmemesi konusunda uyardı.

“Bir ay boyunca uzun süren açlık sonrası 2-3 öğün beslenmeye alışan vücudumuzun, kolesterol- lipid dengesi düzenlenmekte, sindirim ve dolaşım sistemi üzerindeki yük azalmakta, aşırı kiloların atılması ile birlikte de genelde vücudumuz rahatlamaktadır” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü,

“Ramazan sonrası normal günlük beslenmeye geçişte de yeniden bir beslenme düzenine ihtiyaç duyulmaktadır. Ramazan'da kazanılan güzellikleri kaybetmeden (Örneğin; acıkmadan yememe, dengeli beslenme ve sıvı alma, alkol ve sigara gibi sağlığımız için her zaman zararını bildiğimiz kötü alışkanlıkları bırakma gibi) alışkanlıklarımızın Ramazan sonunda da devamını getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Ramazan sonrası aşırı ve hızlı bir şekilde gıda tüketme, başta sindirim ve dolaşım sistemi olmak üzere vücudumuzda birçok rahatsızlıklara yol açacaktır” diyen Özden Örkçü, şunları kaydetti:

“Hazımsızlık, şişkinlik ve bulantı ile seyreden gastrit veya aşırı yemekten sonra ortaya çıkan yediklerimizin yakarak ağzımıza gelmesi olarak tarif edilen reflü hastalığı, aşırı yemekten sonra görülen çarpıntı, göğüste darlık hissi bunlardan bazılarıdır. Ayrıca dışkılama alışkanlığı değişikliği de dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkacak hastalıklardandır. Ramazan boyunca oruç tutabilen, kronik hastalığı olan hastaların yeniden değerlendirilmeleri ve ilaçlarının yeniden düzenlenmesi için bayram sonu, doktorlarına görünmeleri önerilmektedir.”

Unutmayın…

Bayram ikramlarından kaçmanın en iyi yolu, “Hayır” diyebilmek…

Mahalle sakinleri iftarda bir araya geldi

Ramazan ayının güzelliklerinden biri de Ayazma Mahallesi’nde yaşandı. Ayazma Mahallesi sakinleri, önceki gün Kocaeli İlahiyat Eğitim ve Araştırma Derneği, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Ayazma Muhtarlığının organize ettiği iftarda bir araya geldi. Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar yerinde gerçekleşen iftar organizasyonuna Kocaeli İlahiyat Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı ve İzmit İlçe Eski Müftüsü Süleyman Küçük, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek, Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz başta olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 mahalle sakini katıldı. Muhtar Çiçek, mahalle iftarına katılan Ayazma Mahallesi sakinlerini tek tek ziyaret ederek sohbet etti.

Başiskele’de bahar temizliği başladı

Kentimizin en yeşil ilçelerinden biri olan Başiskele’de, yeşilin tüm tonları kendini göstermeye başladı. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde park, bahçeler ve tüm yeşil alanlarda bahar temizliği yaparak kenti bahara hazırlıyor. İlçe genelinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çim biçme, yabani ot temizleme, bitkilendirme, çiçek ekimi, budama ve peyzaj işleri ile kentin yeşil alanlarına estetik görünüm kazandırılıyor. Başiskele’de ayrıca ekipler park içerisindeki futbol sahasının sentetik halılarını da yenileyerek, geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin daha güvenle spor oynamalarına olanak sağlanıyor.

Pınarlı Deresi ıslahı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok noktada dere ıslah çalışmaları gerçekleştiren İSU, Kandıra ilçesinde bulunan Pınarlı Deresi’nin ıslah çalışmaları ile yağmursuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

Pınarlı Mahallesi’nde dere ıslah çalışmaları kapsamında örme taş duvar imalatı ile 286 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında 263 metre yağmursuyu hattı imalatı ile birlikte 182 metre uzunluğunda kanalizasyon altyapı çalışması gerçekleştirildi.