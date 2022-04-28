KOTO Başkan adayı Bıyıklı 1 yıldır seçimlere hazırlanıyor

Son zamanlarda İbrahim Bıyıklı’nın ismini sıkça duymaya başladık.

Bıyıklı, Kocaeli Ticaret Odası’nın kongresinde başkan adayı oldu.

İyi bir seçim çalışması yürütüyor.

Bilboardları kullanıyor…

Kocaelispor’un TRT Spor’da yayınlanan maçlarında, Kocaelispor’a başarılar diliyor.

BIYIKLI’NIN ÖZGEÇMİŞİ

İbrahim Bıyıklı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.

1980 yılında Kastamonu’da doğan İbrahim Bıyıklı, ilk ve orta öğrenimini Kastamonu’da, lise öğrenimini İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamladı. Yaklaşık 10 yıl Toyota Sakarya Otomobil Fabrikasında çalıştı. 2010 yılında farklı sektörlerde kurduğu aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yapan Bıyıklı, beş yıl Kocaeli Kastamonu Kültür ve Turizm Dernek Başkanlığı da yaptı. .

Saadet Partisi 27. dönem Kocaeli milletvekili adayıdır.

İbrahim Bıyıklı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nin Kartepe Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. (Haberler.com)

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

Bıyıklı, Altınoluk Pastanelerinin sahibi.

Pastanenin yeni şubelerini açıyor.

Şu dönemde yeni şubeler açtığına göre, işlerinde başarılı.

Bıyıklı, önceki gün gazetemize geldi.

Kendisiyle biraz sohbet ettik.

Kendisine KOTO kongresini ve başkan adaylığını sordum.

SEÇİMLER YILSONUNDA

Bıyıklı, “KOTO seçimleri yılsonunda yapılacak” dedi.

“Seçimlere daha çok var, ama siz çalışmalara çok erken başlamışsınız” dedim.

Bıyıklı, “1 yıldır seçimlere hazırlanıyorum. Her kesime gidiyorum. Bütün Oda üyeleriyle görüşüyorum, görüşmeye devam edeceğim. Kendimi dinamik ve heyecanlı görüyorum. Kocaeli Ticaret Odası’na çok şey katacağımı düşünüyorum. Planımızı, projemizi oluşturduk. Üyelerimizin desteğiyle seçimi kazanıp KOTO’nun saygınlığını daha da artırmak için çaba göstereceğiz” dedi.

KARARLI VE HEYECANLI

KOTO seçimleri yılsonunda yapılacak.

Bıyıklı, çalışmalara 1 yıl öncesinden başlamış.

Anladığım kadarıyla çok yol almış. Çok kararlı. Çok heyecanlı. Çok dinamik. Diğer adaylar Bıyıklı’yı hafife almasa iyi olur. Zira Bıyıklı, iyi bir iletişim ve stratejiyle seçimlere hazırlanıyor.

Anlaşılan Kocaeli Ticaret Odası seçimleri kıran kırana geçecek.