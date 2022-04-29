Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bazı sorular

Bir bitki üzerinde yaşayan herhangi bir zararlı ile mücadele konu olduğunda, Patagonya’da bile öncelikle o zararlının yaşam şekli, yaşamını etkileyen faktörler ve bitkinin o zararlıdan etkileşimi bilimsel olarak belirlenir.

Ama burası İzmit! Böyle bir durumda bilimsel verilerin önemi yoktur.

İşte ispatı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin son günlerde yerel gazetelerde yer alan, Çam Kese Böceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) ile ilgili duyurularından bir tanesi şöyle:

“ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi insanlarda ve hayvanlarda alerjik reaksiyonlara yol açan ağaç zararlısı Çam Kese Böceği ile mücadeleye başladı.”

Bu ifadeye göre; bir yerde Çam Kese Böceği varsa, oradaki insan ve hayvanlarda alerjik reaksiyon oluşmaktadır.

Bir başka duyuruda konuya güya açıklık getirilmiş:

“Şubat, Mart ve Nisan aylarında keselerinden çıkarak beslenen Çam Kese Böceği larvaları ile temas eden insanların derisinde ve solunum yollarında alerjik reaksiyonlar oluşuyor.”

Sormam gerekiyor: Bu böceğin larvaları sadece akşam vakitleri ve karanlıkta keselerinden çıkıp beslenir ve sonra keserine dönerler. Çam ağacının üstünde yaşayan bu böcek larvaları beslenirken, bir hayvan veya insan onlara neden, hangi şartlarda ve nasıl temas ediyor?

Ben yıllarca orman entomolojisi ( Entomoloji; böceklerin yaşamını inceleyen bilim dalıdır) alanında çalıştım ve ne Türkçe ne de yabancı dilde yazılmış hiçbir bilimsel yayında böyle bir şey görmedim.

Bu mantıkla, belediyenin örneğin şu duyuruda da bulunması gerekmiyor mu?

“Kovanına çomak sokulan arılar insanları sokmaktadır. Bu nedenle Belediyemiz arılarla mücadeleye başladı”

Üstelik, Belediyenin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü de bu işe karıştırılmış. Veterinerlik ilmi hayvanların sağlığı ile ilgilidir. Ne zamandan beri bitkilerde yaşayan böceklerin sağlığı veterinerlik ilmi içinde yer almaktadır? Çok komik !...

Çam Kese Böceğinin iğne yaprakları yiyerek beslenen larvaları, Şubat sonu- Mart başında beslenmeye son verip adeta bir tren katarı gibi dizilip ağaçtan inerler ve uygun gördükleri yerde toprağa 5-20 cm girerler. Orada pupa olup 3 ay kadar diapozda kalırlar (Diapozu 1-2 yıl sürenleri çok nadirdir.) ve ancak 1-2 gün yaşayan ergin kelebekler Temmuz- Ağustos’ta çıkarlar.

Soru: Belediyenin bir duyurusunda toprağa giren larvanın 4 yıl sonunda ergin hale geçtiği yazılı. Larvanın toprakta kalış süresinin 3 ay değil de 4 yıl olduğu hangi bilimsel yayında yazıyor acaba?

Soru: Böceklere karşı mekanik veya kimyasal mücadele, onların bitkide bulunuşu nedeniyle değil, böceğin bitkinin yaşamını kısıtlayacak yoğunlukta olması halinde yapılır. Bu durumda Belediyeniz, keselerin varlığı ile oluşan zarar miktarı arasındaki ilintiyi belirledi mi?

Soru: Belediyeniz elemanları, keseleri toplarken bu böceğin larvalarının ortadan kaldıracağından daha fazla iğne yaprağı yok edebilir. Belediyeniz bunun farkında mı?

Soru: İğne yapraklı ağaçlarda tepe sürgünü kesilirse büyüme çok kötü etkilenir. Bunun zararı bir kese içindeki 200-400 tırtılın, yaprakları yemekle yaratacağı zarardan daha fazladır. Belediyenizin bundan haberi var mı?

“Üst üste birkaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçlarda boy büyümesi geriliyor ve hacim kaybı görülüyor. Yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribat ağacı zayıf düşürerek başta kabuk böcekleri olmak üzere diğer zararlıların saldırılarına ve sel gibi doğal afetlere karşı daha savunmasız hale getirebiliyor” yazmışsınız. .

Soru: Yaprak azalınca ağacın yaptığı fotosentez azalıyor ve öncelikle kök gelişimi olumsuz etkileniyor. Bu durum rüzgar nedeniyle devrilmeleri arttırır. Ama sele direnci neden azalıyor? Belediyeniz elamanları, hiçbir bilimsel yayında böyle bir kayıt olmadığına göre, sele direnç ile bu böceğin zararı arasındaki ilişkiyi nasıl kurmuş?

Soru: Belediyeniz ağaçlarda budama yapıyorum diye ağaçların dallarını doğrarken Çam Kese Böceklerinin yaptığı yaprak tahribatından kat ve kat fazlasını yapıyor. Üstelik budama yaralarından çeşitli böcek ve mantar girişleri oluyor. Belediyeniz bunun farkında mı?

Duyurularınızda “Çam ağaçlarının ve diğer kozalaklı ağaç türlerinin iğneleriyle beslenen bu böceğin genel olarak çam ve sedir ormanlarına zarar verdiği gözlemleniyor” yazılı

Soru: Bu böcek “isminden de anlaşıldığı üzere” çamdan başka ağaca arız olmaz. Mücadele programını hazırlayanlar bunu nasıl oluyor da bilmiyorlar?

Soru: Belediyeniz tarafından Çam Kese Böceğine karşı güya mücadele yürüttüğünüz yörede Çam türleri doğal olarak bulunmamaktadır. Bunun nedeni, yöredeki ekolojik şartların çam türleri için uygun olmaması veya bu şartlara çok daha uygun olan başka ağaç türlerinin Çam ağacına hayat hakkı tanımamasıdır. Bu nedenle her türlü zararlının etkisinin yöremizdeki çam ağaçlarında daha yüksek olacağını biliyor musunuz?

Buyrun bayanlar ve baylar ! Durum budur! Cevabınız bekleniyor..

Kaynak:

B.Cavalcaselle –E.De Bellis. 1981. Note Tecniche sulla Processionaria del pino. (Thaumetopoea pityocampa Schiff.)