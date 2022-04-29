Haydar Aliyev Kültür Evi'nde resim sergisi

20 Nisan günü Sekapark Haydar Aliyev Kültür Evi'nde geçmiş yıllarda iki kez açtığımız Resim sergisini üçüncü defa açtık.

Pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeni ile geçmiş yıllardaki gibi bir yoğunluğun olmayacağını düşünüyorduk.

Ama beklentin üzerinde bir yoğunluk ve talep olunca dün bitmesi gereke sergiyi 4 Mayıs gününe kadar uzatmış bulunuyoruz.

Prof.Dr Teymur Rzayev, İlhan İşbaşı aynı zamanda Dernek Yönetim Kurulu üyesi, Gül Turan Atmaca, Aysel Demirhan olmak üzere dört kişinin el emeği göz nuru eserler kültür ve sanat konularını içermektedir.

Tabloların bir kısmı Azerbaycan coğrafyasının özelliklerini ve renklerini simgelemektedir.

Sergiye kişilerin yanında kurum, kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri rağbet göstermektedirler.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe başkanı Ali Güney ile Yönetim Kurulu Üyeleri,

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç ve İlçe Başkanı Zeynep Sudan ve yönetim kurulu üyeleri, sayıca kalabalık bir heyet resim sergisini gezip birçok konuda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yine Körfez Demokrat Parti İlçe Başkanı Veli Yıldız ve yönetim kurulu gezip bilgi alıp, sohbet ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak Bey sergiyi inceleyip bilgi alarak ‘çalışmalarınızı yakinen takip ediyorum, güzel ve başarılı projeleri hayata geçiriyor, önemli çalışmalar yaptığınızı görüyor ve biliyoruz’ diyerek teşekkür ettiler.

Aynı şekilde Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Deva İl Başkanı Adem Koç ve ekibi sürekli başarılı ve önemli hizmetleri gerçekleştirdiklerini ileri sürerek başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ettiler.

Kişiler, kurum ve kuruluşlar bilgi alarak bayram sonrasında ziyaretçi yoğunluğunun devam edeceği görülmektedir.

Pazar günü hariç her gün açık olup hizmet veren sergiye emek veren herkese teşekkür ediyorum.

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İzmit'te Şehit General Polad

Haşimov adına park açılışı yapıyoruz

[07:47, 29.04.2022] Bilal Dündar: İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hürriyet Kaplan ile 2020 yılında Kurucu ve Onursal Başkanımız Bilal Dündar arasında mutabık kalınan sözler meyvesini vererek Yahyakaptan Konak Hastanesi yanında bulunan parka ŞEHİT GENERAL POLAD HAŞİMOV adı verilmek üzere hummalı bir çalışma ile açılışa hazır hale getiriliyor.

Azerbaycan Nesimi Belediyesi ile de kardeş belediye olan İzmit Belediyemizin Başkanı Sayın Fatma Hürriyet Kaplan başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

İçi aromatik bitkilerle şahane bir görüntüsü olan parkımızın açılış tarihi bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.

[07:48, 29.04.2022] Bilal Dündar: Kültür Evi Yönetim kurulunun bu bilgilerine ilaveten Şehit General Polad Haşimov'un Türkiye'de eğitim aldığını açıkladılar.

Hem Türkiye de hem de Azerbaycan’da sevilip sayılan iyi eğitimli olması nedeni ile de birçok başarının kahramanı olduğu ve birçok ödülün sahibi olduğu bilgisi verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şehit edilen General Polad Haşimov vatan uğruna şehit düşmüş bizim asla unutamayacağımız gururumuzdur demektedir.

Daha park açılmadan haberin Azerbaycan'da duyulması üzerine Kocaeli'miz bir ilke daha imza attığı için birçok tanıdık kişi arayıp teşekkür ediyorlar.

Bu tip alınan kararlar ve yapılan çalışmaların kardeşlik ilişkilerimize katkısı büyük olmaktadır. Karar ve emek sahibi herkese çok teşekkür ediyoruz.