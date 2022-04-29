Bayramda yola çıkacaklara uyarılar

Ramazan Bayramı geldi…

Dolayısıyla ziyaretler de başladı…

Bu yıl gerek ekonomik kriz, gerek peş peşe zamlar nedeniyle, seyahatlerde biraz azalma olacak gibi… Yine de bayramda arabasıyla yolculuk yapanlar, dikkatli olsun.

**

Ramazan Bayramı, aile ziyaretleri ve tatil için uygun bir fırsat yaratırken, şehirlerarası yollardaki trafik yoğunluğu kazalardaki artış potansiyelini de artırıyor. Güvenli bir yolculuk için sürücülerin bazı önlemler alması gerekiyor. Petlas uzmanları, bayram tatilinin kazasız, güvenli ve huzurla geçmesi için sürücülere hatırlatmalarda bulunarak, yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastiklerin araçlarda güvenlik riski oluşturacağına dikkat çekiyor.

TEDBİRLERİ ALIN

Ramazan Bayramı süresince trafik yoğunluğunda artış beklendiğini ve uygun koşullar sağlanmadığı takdirde kaza oranlarında yükseliş yaşanacağını söyleyen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, sürücülere şu uyarılarda bulundu: “Karayoluyla yapılan tatil yolculuklarının kendimiz, sevdiklerimiz ve seyahat eden diğer kişiler için güvenli olması önem taşıyor. Yol güvenliği, araçların yere temas noktası olan lastiklerden başlıyor. Araç bakımlarınızı yaptırmadan ve lastik şişirme basıncıyla diş derinliğini ölçtürmeden lütfen yola çıkmayın. Lastik şişirme basıncının olması gerekenden ne daha yüksek ne daha düşük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Düşük basınç kadar, olması gerekenden daha fazla şişirilmiş bir lastik, riski önemli ölçüde artırır ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Diş derinliği 3 mm’nin altındaki lastikler ise aracın yol tutuşu özelliğini kaybetmesine ve fren mesafesinin uzamasına yol açıyor. Lütfen güvenliğiniz için bazı basit tedbirleri almayı unutmayın.”

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Güvenli sürüş ve sorunsuz bir yolculuk için çok yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınılması, 2 saatte bir 15 dakikalık molalar verilmesi gerektiğini kaydeden Esra Ertuğrul Boran, yolculuk sırasındaki kötü sürprizlere ilişkin, “Bu durumlarda ilk olarak güvenlik önlemlerinin alınması hem yolcular hem de seyir halindeki diğer araçlar için önemli rol oynuyor. Olası bir acil durum anında aracın güvenli bir yere çekilerek dörtlü ikaz lambalarının yakılması ve diğer araçların durumdan haberdar edilmesi için uygun bir güvenlik mesafesine reflektör konulması gerekiyor. Giderilemeyecek bir sorunla karşı karşıya kalma ihtimaline karşın yola çıkarken, yetkili servisin numarasını not etmek oldukça önem taşıyor. Servisin menzili dışında kalan bölgelere de ise jandarmadan ya da polisten yardım istenebilir” ifadelerini kullandı.

**

Esra Ertuğrul Boran’ın sürücülere uyarılarını yukarıda okudunuz.

Bu uyarıları dikkate almakta fayda var.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Mazot, benzinden

neden PAHALI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre % 4,4 artarken toplam taşıt-km %0,3 azalış gösterdi. Otomobiller tarafından 2020 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km'nin % 49,3'ü dizel, % 32,5'i LPG ve %18,2'si benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı. Eskiden benzin her zaman mazot fiyatından fazlaydı. Şimdi, mazot daha pahalı. Araçlarda taşıt-km’nin yüzde 49’u dizel olduğuna göre, mazotun pahalı olması da bundan kaynaklanıyor.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Kocaeli’de araç sayısı

446 bin 367’ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların % 54,3'ünü otomobil, % 16,3'ünü kamyonet, % 14,9'unu motosiklet, % 8,0'ını traktör, % 3,5'ini kamyon, % 1,9'unu minibüs, % 0,8'ini otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 446. 367 oldu. İlimizde araç türlerine bakıldığında ise 265.764 otomobil, 9. 452 minibüs, 7.069 otobüs, 81.215 kamyonet, 24. 646 kamyon, 37. 756 motosiklet, 18. 970 traktör, 1.495 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Xxxxxxxxxxx

Twitter’ı en çok

kullanan ülkeler!

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu. Böylelikle mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD’de de popüler olduğu görüldü. Japonya 58 milyon kullanıcı ile ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada yer alan ülke 23,6 milyon ile Hindistan olarak kayıtlara geçerken, dördüncü sırada 19 milyon ile Brezilya’nın yer aldığı görüldü.

**

Türkiye de ise 2006 yılında kurulan ve internetin “SMS”i olarak adlandırılan bu uygulamanın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı saptandı. Türkiye’nin kullanıcı sayısı ile Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu görüldü. Sosyal medya her alanda gelişti, sosyal medyayı dikkatli kullanmakta her zaman fayda var.

Xxxxxxxxxxx

Sahurda onlıne

alışveriş arttı

Türkiye’nin ilk online pazaryeri GittiGidiyor, ramazan ayında sahur saatlerindeki trafik ve alışveriş tercihlerine ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre ramazan ayına denk gelen 2 – 27 Nisan tarihlerinde GittiGidiyor’un site trafiği, 04.00-05.00 saatleri arasında yaklaşık 3 kat arttı. Sahurda kullanıcıların en çok satın aldığı ürünler bebek bezi, spor ayakkabı, ıslak mendil, cep telefonu kılıfı ve kedi maması olurken, en çok aradığı ürünler ise cep telefonu, kozmetik ürünler, otomobil ve motosiklet yedek parçaları şeklinde sıralandı. İlginç, insanlar sahurda cep telefonu, kozmetik ürünler, otomobil ve motosiklet yedek parçaları bile arıyor.

Xxxxxxxxx

Çikolata ve şeker

alırken DİKKAT!

Gerçek çikolata; kakao yağı ve kakao kitlesi kullanılarak üretilmeli.

-Öncelikle ürünün markasına ve güvenilirliğine dikkat edilmeli.

-Ambalajsız, üreticisi bilinmeyen ürünlerden uzak durulmalı.

-Çikolata için üzerinde kokolin yazan ürünler gerçek çikolata değildir, gerçek çikolatadan aldığınız kakao lezzetini alamazsınız.

-Gerçek çikolatanın en belirgin özelliklerinden biri pürüzsüz olmasıdır. Tadı homojendir, kendine özgü aromasının ağızda uyum içinde dağılması, hızlı erimesi ve yumuşak olması gerekir.

-Ağızda metal tadı olmamalı ve ağız içinde yağlı, yapışkan kalıntı veya tabaka bırakmamalıdır.

-Tadı acı olan çikolatalar ürünün taze olmadığının işaretidir. (Şölen)

Xxxxxxxxxxxx

Derince’de ağaç katliamı

Gazetemize mail gönderen vatandaş, Derince’de ağaçların izinsiz kesildiğini ifade etti. Vatandaş sorunu şu şekilde dile getirdi. “Derince Çenesuyu Kipa AVM yanındaki çam ağaçlarını izinsiz katletmişler. İlk önce sadece yapılan çalışma ilgimi çektiği için fotoğrafını çektim ama fotoğrafta görülen kamyon sürücüsü beni yanına çağırıp buraların mülkü benim fotoğraf çekmeye hakkın yok fotoğrafımı çekemezsin dedi. Daha sonra neden böyle tepki verdiğini düşününce fark ettim ki orada daha önce bulunan onlarca çam ağacını kesmişler. Bu durumun duyulmasından endişe ettikleri için fotoğraf çekmeye karşı çıkmıştı. İlgili yasadışı çalışmanın görüntülerinin medyaya aktarılması için fotoğrafı size yönlendiriyorum. Teşekkür ederim, İyi çalışmalar.”. Yetkililer bu konuya bir el atsa iyi olur.