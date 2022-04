Canan Karatay’ın öğütlerinden yararlanıyor musunuz?

Prof. Dr. Canan Karatay…

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı…

Uzunca bir süredir Türk halkına “sıra dışı sağlık öğütleri” veriyor.

Gazetelerde röportajları, TV kanallarında söyleşileri yayınlanıyor, yazdığı kitaplar büyük ilgi görüyor.

Canan Karatay’ı ben de ilgiyle izliyorum.

Söylediklerini uyguluyorum, yap dediklerini yapmaya, yapma dediklerini yapmamaya çalışıyorum.

Örneğin, uzunca bir süredir tatlıyı hayatımdan çıkardım.

Ekmek yemiyorum, meyveyi çok azalttım.

Basit ve doğal besleniyorum.

Çok yararını gördüm.

Bugün pazar, üstelik bayram arifesi, bu yazımda size Canan Karatay’ın son kitabından söz etmek istiyorum.

Adı, “KARATAY SÖZÜ-Her Yaşta Her Zamanda Her Koşulda Bağışıklık Zırhımız”…

Karatay, bu kitabında, güçlü bir bağışıklığın önemine dikkat çekiyor, “virüs ve bakterilerden korunmanın sanıldığı kadar zor olmadığını” anlatıyor.

“Sağlığımız için bağışıklık zırhına 7'den 70'e hepimizin ihtiyacı var. Bağışıklığımızı her daim güçlü tutmalıyız” diyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dost bakterilerin sayısını nasıl artırırız?

Canan Karatay, diyor ki:

*Birlikte yaşadığımız dost bakterilerin sayısı ve ağırlığı, organizmamızda bulunan hücrelerin gerek sayısından gerek ağırlığından daha fazladır.

*Dost bakteriler, sağlığımızı koruyan bağışıklık zırhımızdır.

*Bağırsaklarımızda yaşayan dost ve yararlı bakteriler yüzde 90 oranında bağışıklık sistemimizin oluşmasını sağlar.

*Dost ve yararlı bakterilerin sayısı yeterli olursa, hastalıklara neden olan düşman bakterilerin sayısı azalır ve etkisiz kalırlar, sağlığımız bozulmaz.

*Canlı olan mikrobiyom sayısını artıracak canlı bakterileri içeren doğal ev yoğurduna, ev sirkesine, ev turşusu-turşu suyuna, şirden mayalı peynirlere, doğal yolla mayalanmış ve hazırlanmış tarhanaya probiyotik diyoruz.

*Doğal ve organik olarak tüketilmeleri gereken, bağırsaklarımızda bulunan canlı dost bakterilerin, yani mikrobiyomun sayısını artırdıklarından dolayı son derece önemli, olmazsa olmaz besinlerdir.

*Ayrıca başta beyaz lahana olmak üzere lahanagiller, turpgiller, karnabahar, soğan, sarımsak, havuç, kereviz, yer elması gibi lifli kış sebzeleri mikrobiyomu besleyen prebiyotik sebzelerdir. Zeytin, çilek, elma, muz gibi meyveler de prebiyotik özelliktedir. Bunların yanı sıra doğal tereyağının, soğuk sıkım zeytinyağının da prebiyotik özellikleri oldukları ve bağışıklığımızı güçlendirecek A, D, E, K vitaminlerini içerdikleri için tüketilmelerini öneriyoruz.

Şeker, en tatlı zehirdir

Canan Karatay, her kitabında olduğu gibi bu kitabında da “şekerin zararına” özellikle vurgu yapıyor.

“Şeker, en tatlı zehirdir. Şeker gerçek besin değildir, hücrelerimizi tüm vücudumuzu asit yapan, yapay yani fabrikada üretilmiş bir tozdur” diyor.

Virüs ve bakterilere karşı bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz?

Canan Karatay’ın bu konudaki öğütleri şöyle:

*İnsan bedeninde bulunan hücrelerin, organların, kan ve sıvıların yapısında, hormonlarımızın yapısında, doğal sağlıklı yağlar, doğal sağlıklı proteinler ve doğal sağlıklı mineraller bulunması gerekir. *Virüs ve bakterilere her yaşta, her zamanda ve her koşulda öncelikli olarak şunlara dikkat etmek gerekiyor… Ellerimizi doğal zeytinyağlı sabunla yıkayacağız. Uzun tırnaklarımızı keseceğiz. Tırnak cilalarını silip atacağız. Ellerimizi tuzlu, sirkeli su ile yıkayacağız. Tuzlu, bikarbonatlı ve sirkeli su ile gargara yapacağız. Tuzlu, bikarbonatlı suyu burnumuza çekeceğiz. Rahat ve derin, iyi bir şekilde uyuyacağız. Sevdiğimiz bir müzik dinleyeceğiz. Evde dans edip, ip atlayacağız. DNA'mızı bozan dezenfektan, bulaşık ve çamaşır deterjanlarını kullanmayacağız. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayacağız. Bulaşıkları da makinede değil zeytinyağlı sabunla elde yıkayacağız. Mümkün olduğu kadar ateş düşürücülerden, ağrı kesici ilaçlardan ve antibiyotiklerden uzak duracağız. Yapay her türlü güzel kokudan uzak duracağız.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için nasıl beslenmeliyiz?

Canan Karatay, satırbaşlarıyla şunları öneriyor:

*Bağışıklık sistemimizi güçlü kılacak, doğallığı bozulmamış olan sıvı ve besinleri tüketeceğiz.

*Bol su içeceğiz.

*Organik/ekolojik gıdalarla beslenmeye özen göstereceğiz.

*Glifosat içeren toksik tarım zehirleriyle, yani pestisitlerle yıkanmış sebzelerden ve meyvelerden uzak duracağız.

*Doğal olarak bol bol C vitamini tüketeceğiz.

*D vitaminin önemini unutmayacağız!

*Bol bol fermente sebze, ev yoğurdu, ev turşusu-turşu suyu tüketeceğiz.

*Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, hakiki köy tereyağı ve Omega-3 gibi doğal sağlıklı yağları vücudumuza alacağız.

*Doğal kelle-paça, kemik suyu tüketeceğiz.

*İmkânımıza göre, kuzu/oğlak eti, hakiki köy tavuğu/horozu, ev yoğurdu, şirden mayalı peynir, sarısıyla bütün bir yumurta gibi doğal sağlıklı proteinleri vücudumuza alma gayretinde olacağız.

*Doğal proteinler, doğal yağlarla birlikte tüketildikleri zaman bedeni güçlü ve sıhhatli kılar.

*Bir kere işlem görmüş tuz, tuz değildir. Tamamen kimyasal dolu bir şeydir. Esas tuz kristal kaya tuzudur. Doğal ve saf mineral deposu olan, kristal kaya tuzunu sofralarımızın baş tacı yapacağız, bu tuzun tarihte “beyaz altın” olduğunu unutmayacağız.

*“Kirli” yani, sentetik kimyasal içeren deterjanlardan-dezenfektanlardan, tarım zehirlerinden uzak yaşayacağız, saf ve temiz, yani eski tohumlardan üretilen hakiki gıdalarla besleneceğiz, organik sertifikalı temizlik ve kişisel bakım ürünlerini tercih edeceğiz.

Karatay’ın kitapları çok önemli

Sevgili okurlarım, eğer okumadıysanız Canan Karatay’ın kitaplarını mutlaka okuyun.

Yeni çıkan “KARATAY SÖZÜ”nden başlayın, diğerlerine de mutlaka göz atın.

Bu kitaplarla beslenme alışkanlıklarınız değişir, inanın kendinize büyük iyilik yapmış olursunuz.

İyi pazarlar!