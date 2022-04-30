Bayram ne ola?

Ramazan Bayramı’na kavuşmak üzereyiz…

Sanki “bayram da ne ola ki” diyenlere:

“Can bula cananını,

Bayram o bayram ola

Kul bula sultanını,

Bayram o bayram ola

Hüzn-ü keder def ola

Dilde hicâb ref ola

Cümle günah aff ola

Bayram o bayram ola…” demiş Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi…

Nam-ı diğer Alvarlı Efe…

Ne güzel söylemiş…

Öyle ki önce sevgiden başlamış…

Sanki:

Canı can eden, canı canlandıran canana kavuşanın yaşadığı sevgi ile hem kendine hem de çevresine bayramı getireceğini vurgulamış…

Sevginin bayramı temsil eden en önemli duygulardan biri olduğunu ifade etmiş…

Sevginin olmadığı yere ne bayramın geleceğini ne de öyle bir yerde bayramın yaşatılabileceğini belirtmiş…

Sanki:

Hüzün ve keder gitti mi yerine gelenin bayram olduğunu söylemiş…

Hüznün ve kederin giderilmesine vesile olmanın bayramı davet etmek anlamına geldiğine dikkat çekmiş…

İnsanların derdine deva olmanın bayramın ruhunu yaşatmak ve yaymak olduğunu ortaya koymuş…

Sanki:

Gönül yıkanın da gönül yapanın da dil olduğunu, dilin ancak edeb ile işlerse gönül yapacağını hatırlatmış…

Gönül yapmak kadar kıymetli bir bayram nedeni bulmanın zor olacağına işaret etmiş…

Güzel sözün insanları bayram misali bir araya toplayacağına dikkat çekmiş…

Sanki:

İbadetini arınmaya vesile kılabilmiş insanların bayram sevincine işaret etmiş…

İlahi sevgi ve edeb ile yoğrulmuş gönüllerin, kalpleri karartan günahlara yaklaşmasının mümkün olamayacağına dikkat çekmiş…

“Arınmayı başarabilmiş insanlardan daha haklı bayram sevinci yaşayabilen var mıdır?” diye sormuş…

Ve eklemiş:

İşte “bayram o bayram ola”…

Hakikaten “bayram o bayram” değil de nedir?...

Mevlâ “o bayramı” tecrübe etmeyi cümlemize nasip eylesin…

Bayramımız bayram olsun…