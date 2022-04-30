Bahçelerimize dikebileceğimiz çiçekleri kokulu sarmaşık bitkiler

Saygıdeğer okuyucularım; Bu yazımda sizlerle bahçelerimize dikebileceğimiz çiçekleri kokulu sarmaşık bitki çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Mor Salkım: Mart ve Nisan Aylarında salkım halinde menekşe mavisi renginde kokulu çiçek açar. Gayet kuvvetli büyüyen kıymetli bir sarmaşıktır. Süratli olarak pergola, duvar ve demir parmaklıkların sardırılmasında kullanılır. Çok uzun ömürlü bir sarmaşık çeşididir. Kışın yaprağını döker, aşırı soğuk olmayan bölgelerde yetiştirilir. Bakla şeklinde tohumları vardır. Üretilmesi tohum ve çelikle yapılır.

Yıldız Yasemin: Daimi yeşil, sarılıcı özelliğe sahip, hızlı gelişen bir bitkidir. Temmuz Ayından itibaren çiçek açar. Çiçekleri beyaz renkli olup çok kuvvetli kokuludurlar. Soğuklardan korkar. Ilıman ve sıcak bölgelerde yetiştirilir. Üretimi, çelik ve daldırma ile de yapılır.

Yasemin Çuha Çiçeğimsi: İlkbahar ve Yaz Aylarında kokulu beyaz çiçekler açar. Sarılıcı bir bitkidir. Soğuk bölgelerde yetişmez. Ilıman iklim bölgelerinde ev bahçelerinde, park ve bahçelerde pergolalara, duvar ve kamelyalara sardırılır. Üretimi, çelik ile yapılır. Çelikleri Şubat ve Mart Ayında yapılır.

Hanımeli: Kuvvetli gelişen bir bitkidir. Nisan ve Haziran Aylarında beyazımtırak ve kokulu çiçek açar. Çardak ve pergolaların sardırılmasında kullanılır. Üretimi, çelik ve kökten ayırmak suretiyle yapılır.

İğde Sarmaşık: Yaprakları yeşil, alt kısımları ise gümüşi renktedir. Dayanıklı ve kuvvetli bir sarmaşıktır. Sonbahar’da sarımtırak kokulu çiçekler açar. Duvarların ve pergolaların yeşillendirilmesinde kullanılır. Deniz kenarlarındaki bahçelere de dikilebilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere... Ayrıca bütün okuyucularımın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlıklı huzurlu günler temenni ederim.