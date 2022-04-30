BŞB. Erzurum: 0 Kocaelispor: 1

Tahmin serim sanırım uğurlu geldi…

Bandırma maçının oynandığı gün, maçtan önce sosyal medya hesabımda skoru 2-0 olarak tahmin etmiştim, 2-1 bitti…

Sonuçta kazandığımızı bilebildim…

Manisa iç saha maçından önce soysal medya hesabımda 4-1 kazanacağız dedim…

2-1 kazandık…

Bugün de Erzurum deplasman maçı öncesinde tahminimi bu sütunlardan yazıyorum…

1-0 kazanacağız…

20 yıl önce deplasmanda, altın golle 1-0 yenerek kupadan elediğimiz Erzurum’u bugün de aynı skorla 1-0 yeneceğiz diyorum…

Samet Ali’den gol bekliyorum…

Ama kim atarsa atsın, 1-0 kazanırız diye umutluyum…

Çünkü Erzurum ile kupa maçı öncesinde de Orhan Ak ile buz tutmuş sahayı gezerken, 1-0 kazanacağımızı söylemiştim, Orhan Ak da onaylamıştı…

Nitekim öyle bitti…

2002’de, Hikmet Karaman ile ikinci kupayı kazandık…

1.kupayı Osieck ile kazanırken de Hikmet Karaman’ın parmağı vardı…

(Geceye çağırılmaması ayıp oldu)…

Bu sene de Kayseri kupayı kazanırsa Hikmet hoca üçleyecek…

Neyse dönelim bugünkü maça…

Yenilmeyelim de…

Beraberlik kötü olmaz…

Ama tahminim 1-0 kazanacağız…

Fırat Gül ile yine güleceğiz…

Bayramı bugünden yaşayacağız…

Ama unutmayalım…

Arifeyi görmeden bayram yapmak yok…