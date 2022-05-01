Deniz fenerleri

Sevgi zamanı aşar.

Geçmişe ya da geleceğe doğru sevgi gönderebilirsin.

Aklın kendi sevgisi, kalbin de kendi aklı vardır Güvercin.

Göz kamaştıran güneş ışıklarına uyanmıştı, hava çok sıcaktı. Yaz gelmişti. Ya bahara ne olmuştu? Kıştan yaza mı geçivermişlerdi? Parlak mavi gökyüzünde nazlı nazlı kıpraşan bembeyaz uçarken, bir yandan da gözleri ile toprağı, yeşillikleri tarıyordu. Doğa çoktan canlanmış, çiçekler açmıştı. Göz alabildiğine toprak ve her yer yemyeşildi. Demek ki, çiçekler açacak zamanı bulmuştu. Bahar neredeyse bitmişti. Ben, neredeydim o sırada, diye düşündü. Niye baharın geldiğini fark edememişti? Güneş ışıkları öyle parlaktı ki, gözlerini kamaştırıyor, neredeyse bakamıyordu. Yeryüzüne yaklaşarak, uçmaya başlayınca, papatyaların ve onlarla beraber açan parlak sarı çiçeklerin topraktan fışkırdıklarını gördü. Yeşilin üzerinde alabildiğine beyaz lekeler halindeki papatyalar başlarını kaldırmış; dimdik, keyifle nefes alıyorlardı. Zamanda geri kalmıştı. İşler, hastalıklar, savaşlar derken yaşadığı yoğunluktan zamanı kaçırmıştı. Demek ki yaşamla birlikte akmayı başaramamıştı.

Gözlerini, yeşillikler arasındaki papatyalardan ayıramıyordu. Doğa ayaklanmış, geçmişin yaralarını sararak canlanmış, son hızla kendini yeniden doğuruyordu. Ansızın canı, gözlerini kapatarak, doğanın canlılığını ve kokusunu içine çekmek, yeşillikler arasında yuvarlanmak istedi. Hevesine güldü sonra da. Bu hareket, güvercinler için çok tehlikeliydi… Gözlerini kapatmadan, toprakta rahatça yürümek ya da masmavi gökyüzünde her şeye boş vererek, süzülerek uçmak… Keyifli ama çok tehlikeliydi.

Güvercinlerin, toprakta yürürken de havada uçarken de türlü türlü tehlikelere karşı çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Bir anlık dalgınlığın sonuçlarının, ne kadar acı olduğunu kaç kere görmemişler miydi?

Derin bir nefes aldı. Doğa çoktan canlanmış, damarlara su yürümüştü. Tüm canlılar, neredeyse yeniden doğuyorlardı. İçini, büyük bir mutluluğun kapladığını görünce pek şaşırdı. Güneşin parlak ışıkları ve sıcaklığı mıydı onu bu kadar mutlu eden? Yoksa yeniden doğuşun umudu mu? Gelecek vadeden, canlanmaydı belki de… Aydınlığın, her zaman karanlığa galip geleceğine dair duyduğu tükenmez inancın yeniden yeşermesi de olabilirdi. Onu bu kadar çok mutlu eden neydi?

Çok abartmıyor musun, diye mırıldandı kendi kendine. Yaşamın özü, ışık, aydınlık ve ateş değil miydi zaten? Neden şaşırıyordu ki? Hem karanlığa üzülmüyor muydu sanki? Karanlık neydi? Karanlık, bilgisizlik ve çoğu zaman da yalnız bırakılmışlık değil miydi? Bazen de iyilik için savaşmadan, kendini bırakıvermişlik ve kötüye teslim oluştu. Aslında en büyük karanlık, kendini, başkalarının emrine bırakmakla başlamıyor muydu? Belki de karanlık, sadece kötü niyetli olmaktı. Evren iyi niyete de, kötü niyete de, ışık hızıyla cevap veriyordu. Sırf bu yüzden olsa bile, iyi niyetli olmamız gerekmiyor muydu? Sadece iyilik için, iyi niyetli olmak için sebebimiz vardı.

Düşünmeye çalışmaktan vazgeçmeli, bu güzel ve parlak günde, uçarak masmavi gökyüzünde yumuşacık hareket eden beyaz bulutların tadını çıkarmalı, dostlarla birlikte keyif yapmalıydı. Aklına hemen, Lal geldi. Lal’e gitmeli ve bu güzel havanın ve sıcaklığın tadını, onunla birlikte çıkarmalıydı. Yüreği sıcacık duygularla, Lal’e doğru uçarken içinden bir ses, deniz fenerlerini de unutma güvercin, dedi. Karanlığın içinde tek başına dimdik ayakta durup, savaşanlar unutulamazdı, unutulmamalıydı. Bir an durdu. Sonra da, deniz fenerleri ışığı, aydınlığı nereden bulurlar ki, diye düşünmeden yapamadı…

Sıcacık güneşin keyfiyle, Lal’le selamlaştı Güvercin. ‘Bakıyorum, keyfin çok yerinde’, dedi Lal. ‘Bu keyfi neye borçluyuz?’. ‘Kendimi güneşe, ateşe ve yaşamın keyfine bıraktım Lal. Doğanın yeşile boyanıp canlanması, beni çok mutlu etti. Hiçbir şeye kafa yormak istemeden, güneşin ve yeşilin tadını çıkarmaya çalışıyorum…’

‘Ne güzel’, dedi Lal. ‘O zaman, hadi, sevdiğin konularda sohbet edelim?’

‘Sen bilirsin, aklında söylenecek bir şeyler var galiba. Nasıl olsa anlamasam da, sıkılsam da, keyifle dinlerim. Söylediklerini anlamam, bazen biraz geç oluyor olsa da’, diyerek boynunu büktü…

‘Üzülme güvercin’, dedi Lal gülerek, ‘öyle olduğunda ben de, bilinçaltınla konuşmaya başlıyorum zaten. Sevgi diyorum, Güvercin. Bugün biraz sevgiden bahsedelim mi?’

Güvercin, derin bir nefes aldı. ‘Bazen beni korkutuyorsun Lal. Gerçekten bazen beni ürkütüyorsun. Sevgi dedin mi, sevginin arkasını, her şeye bağlayabilirsin sen’. ‘Haksızlık ediyorsun ama Güvercin’, derken yine gülmeye başlamıştı Lal.

‘Sevgi bir armağandır. En büyük uğraşın, sevgiyi çoğaltmaya çalışmak olmalı, Güvercin. Sevmek, dünyanın en büyük hazinesi ve armağanıdır’, dedi Lal. ‘Nasıl ve neyi sevmek Lal?’

‘Hala mı aklınla hissetmeye çalışıyorsun?’, dedi Lal. ‘Öğrenilmiş iyimserlik’, diye mırıldandı, Güvercin. ‘Hayır, güvercin, buradan kaçamazsın. Bak, en sevdiğin konudan, sevgiden konuşuyoruz. Sevginin kendisi, belki de sevme yetisinin kendisi, büyük bir armağandır’.

‘Başkalarını sevmek’, diye dudak büktü Güvercin. ‘Kendimizi sevmek’, diye bastırdı Lal. ‘Başkalarını sevmek, kendimiz için armağandır’. ‘Ya kendimizi sevmek Lal?’

‘Kendimizi sevmek, bir zorunluluktur’, dedi Lal. ‘Zira sevgi, verdikçe çoğalan bir hazinedir. Sen kendini sevgiye açtıkça, tüm çevrende daha güzel bir dünya deneyimleyerek, hissettiklerinle evrene, ışık ve aydınlık yayarsın. Evrene, sevgi ve sevecen düşünceler göndermelisin Güvercin. Üstelik sevgiyi zaman ve mekan içinde geriye, ileriye ve çevreye doğru yayabilirsin. Geçmişe veya geleceğe doğru sevgi gönderebilirsin. Geçmişinde yanlış davrandığın ya da sana yanlış davranmış olanlara, sevgi ve bağışlama gönder, evren mutlaka sana cevap verecektir. Sevgi ışıktır ve zamanı aşar, Güvercin’.